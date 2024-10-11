Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история

Кто знает и помнит агента французской политической полиции Ксавье Паоли, который в течение четверти века был знаменит тем, что охранял европейских монархов, которые ступали на землю Франции? С президентами в позапрошлом веке в Европе было туго. Для нас же любопытны его слова об австрийской императрице Елизавете Баварской.

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Да, да, о знаменитой Сиси, которая уже в наш век получила всемирную известность, благодаря очаровательной молоденькой актрисе Роми Шнайдер в австрийском одноименном фильме 1950-х годов. Именно благодаря её уму Австрия оставила под собой Венгрию, а её муж прославился как второй Мазепа на "сердце России". Так сказал о Франце Иосифе II Николай I, когда первый послал австрияков против русского Севаcтополя.

Но это не Сиси, она была умнее. А империю развалил её старый маразматический муж, ввязавшись в Первую мировую на стороне Германии.

Королева-консорт Венгрии отличалась от затхлого венского двора не только внешне

В августе 1895 года она приезжает во Францию. Уже к тому времени её называли "блуждающей императрицей", вокруг которой слагались легенды. Её уже отрешили от политических дел, за независимость как женщины, хотя при её правлении история Австрии была бы более достойной. Но она была чертовски знаменита: романтична, красива, всегда в мечтах.

Во время приезда во Францию ей было уже за 48. Но время не отражалось на Сиси. Вид молодой барышни, высокая и худощавая, прекрасный цвет лица. Роскошные волосы каштанового цвета. По моде того времени она носила облегающий костюм, который подчеркивал её стройную фигуру. В общем-то женщина нашего времени. Она следила за своей фигурой и ежедневно взвешивалась.

За троекратное посещение Франции с 1895 по 1898 годы Вена (ведь она была немкой) отправила её в добровольное изгнание, но она не изменяла своим привычкам. Она была деятельна при уединённой жизни. Вставала в 5 часов утра, принимала ванну, и, не беспокоя прислугу, даже в темноте, выходила на прогулку. На ней было обычное шерстяное платье, на голове - шарф. Любила на возвышенном месте встречать рассвет.

Завтрак был через пару часов довольно плотным даже по сегодняшним временам. Чашка бульона, пара яиц и два стакана мясного сока. Его каждое утро добывали из нескольких фунтов мяса при помощи специального аппарата, который за императрицей возили повсюду. Вероятно, генетика, скажут сегодня диетологи.

Любопытно, что в ходе ее прогулок её всегда сопровождал чтец-грек, который выбирался греческим правительством из молодых учёных Афинского университета. И новый греческий, и язык Гомера Сиси знала отлично. Любопытно, что грек нередко носил с собой более легкую юбку, на которую в тёплую погоду австрийская императрица сменяла тяжёлую городскую юбку. Понятно, что грек смотрел на небо, а Сиси пряталась за деревом (из донесения полиции).

А вот обед Сиси был весьма скромным. Как говорят наши предки, лучше наесться утром, а потом в ужин. Обычно это были чашка замороженного молока и сырое яйцо в стакане токайского.

Не менее интересны сообщения о проживании за границей. Воду даже для мытья приносили ей только в хрустальных сосудах. Жила императрица в нескольких комнатах, одна из которых была бильярдной. Так как она была весьма набожна, в нужное время бильярдную превращали в домашнюю церковь.

По уставу католиков место молельни должно быть освящено местным епископом. Но это весьма хлопотно, тем более в чужой стране. Зато по уставу Мальтийского ордена, достаточно было повесить мантию в любой комнате высокопоставленного члена этого ордена — и всё чинно и благородно. Такой "мальтиец" нередко сопровождал Сиси в её "скитаниях".

Австрийская императрица была щедра с крестьянами, полновесно оплачивая свои покупки. Раз она решила попытать счастья в Монте-Карло. Ставила три раза. Два раза проиграла. В третий раз выиграла небольшую сумму.

"Никогда в жизни я не зарабатывала столько денег!", — радостно воскликнула Сиси.

Смерть сына, политический заговор и террорист-одиночка

В конце декабря она выехала в Марсель. Там теплее. А когда ей пожелали доброго здоровья накануне Нового года, она с грустью заметила: "Я не думаю, что будущий год принесёт мне счастье". Потом был Монтрё в Швейцарии. В сентябре 1898 года она уже была в Женеве. Трагедия произошла именно здесь.

Смерть ее для многих была более, чем неожиданной. Человек, который никогда никому не угрожал, никого не обидел, стал жертвой террориста. Итальянского анархиста-одиночки. До сих пор не понимают — а она-то здесь при чем. Тем более, что Италия к тому времени стала независимой страной. Постарался Гарибальди. Не австрийцы и не анархисты.

Утром, отправив свою корреспонденцию, Сиси отправилась на традиционную прогулку по берегам Роны. К часу вернулась в отель и выпила чашку молока. А чуть позже с графиней Старай отправилась в сторону пристани. Не доходя несколько шагов до причала, она поравнялась со своим убийцей Луккени, который нанес ей заточкой — трёхгранным напильником — удар в левое плечо, сломав четвёртое ребро. И всё же она сумела найти силы, чтобы дойти до парохода, где и лишилась чувств. Графиня Старай дала ей понюхать нашатыря. Раненая открыла глаза и, обведя всех изумлённым взглядом, умерла.

Её убийца отделался пожизненным заключением. Но то ли из-за угрызения совести за невинно убиенного человека, то ли по иным мотивам, однако он в 1910 году повесился в тюрьме.

Стоить отметить, что за десять лет до её гибели трагически погиб кронпринц Рудольф. Однозначного вердикта в ходе расследования тогда никто не поставил. Одни считали, что единственный сын Елизаветы или покончил с собой вместе со своей любовницей Марией Вечерой, или они стали жертвами политического заговора.

Сиси так и не смогла оправиться от этого удара, полагая, что его убили. Но доказать ничего не смогла. После смерти сына она ещё больше замкнулась в себе. Это одна из серьёзных причин, почему она ушла в себя, стараясь не появляться в обществе. Свою скорбь она пыталась скрасить путешествиями, переезжая из страны в страну. Но Швейцария оказалась её могилой.

Уточнения

Герцогиня Амалия Евгения Елизавета Баварская (нем. Elisabeth Amalie Eugenie, Herzogin in Bayern; 24 декабря 1837[…], Дворец герцога Макса — 10 сентября 1898[…], Женева) — баварская принцесса, супруга императора Франца Иосифа I. Императрица Австрии с 24 апреля 1854 года (дня заключения брака), королева-консорт Венгрии с 8 июня 1867 года (дня образования двуединой монархии Австро-Венгрии).



А́встро-Ве́нгрия (нем. Österreich-Ungarn, венг. Ausztria–Magyarország; официально с 14 ноября 1868 года — нем. Die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder und die Länder der heiligen ungarischen Stephanskrone, венг. A Reichstagban képviselt királyságok és földek, valamint a Szent István Magyar Korona földjei — Королевства и земли, представленные в Рейхсрате, а также земли венгерской короны Святого Стефана; неофициальное полное название — Австро-Венгерская монархия, нем. Österreichisch-Ungarische Monarchie, — двуединая монархия Габсбургов (K. und k.) и многонациональное государство в Центральной Европе, существовавшее в 1867—1918 годах; реальная уния Австрии и Венгрии.

