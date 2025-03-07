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Сергей Лебедев

Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России 

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Наследие » Россия

Мы рассказывали, как в начале прошлого века малограмотная парижская швея Маргарита Оду прославилась своим романом "Мари-Клер". Правда, читающая публика отмечала именно литературные способности Оду, которая была "серой мышкой" и не попадала в таблоиды тогдашней бульварной прессы. Через год наша "Мари-Клер" объявилась в Петербурге.

Медный всадник
Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Гордеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Медный всадник

Правда, отличилась она не столько на литературном поприще, сколько своим эпатажным поведением. Сегодня она могла бы стать развязной блогершей, делая ставку на публичные скандалы и вульгарное поведение. Правда, как в царской России, так и сегодня среди обывателей всегда найдутся поклонники нижнего белья и драк в прямом эфире.

"Горничная-принцесса", торгуя телом, намеревалась накормить всех неимущих

Речь пойдёт о некой Надежде Санжарь. Имён и фамилий у этой дамы набралось за пару лет достаточно. Да и национальность её все время меняли — от еврейки до малоросски. До наших дней её имя не дошло, но в "Серебряный век" её имя нередко мелькало в русской прессе. Говорили не о достоинствах её книг, а о ее способностях авантюристки и аферистки. С сексуальным подтекстом.

В своё время её называли "горничной-принцессой". Если в обществе считалось неприличным "прийти и нашуметь", то в литературе нередко это ставилось в заслугу. Её относили к пошлой беллетристике. Обыватель всё же обратил внимание на ее "Записки Анны", после чего последовал более откровенный роман "Заколдованная принцесса". Правда, на этом шумиха вокруг её имени сошла на нет. Хотя что только она ни делала, чтобы продлить "свое очарование"…

В одном из предисловий было написано, что с 11 лет она работала в булочной, потом горничной, уборщицей мыла полы. И в 1903 году появилась в столице. Весьма похоже на биографию Маргариты Оду. Загнанная нуждой, она стала заниматься изготовлением кукол в общежитие женского Русского взаимно-благотворительного общества, где и обучалась грамоте. Кстати, её биография в разных книгах всегда варьировалась, но то, что она из народа, оставалось неизменным.

Может быть, поэтому читающей публике было любопытно, а что написала очередной Горький в юбке. Это ведь настоящая русская горничная с опытом мытья полов, а не какая-то Мари-Клер, критикующая академиков. И наша "горничная" действительно откровенно писала, что от жизни надо брать всё, даже ценой своей чести и ценой чужой жизни. Либералов в те времена это интриговало, особенно после посещения дорогих ресторанов и не менее дорогих проституток.

Героини Санжарь были обычными для того времени — униженные и оскорбленные. Одна из них заявляла, что "я занимаюсь справедливым распределением капиталов, беру у тех, у кого их много, и отдаю тем, у кого их нет".

А как это сделать? Элементарно, как это всегда делается в истории человечества: "Да, я вполне сознательно торгую своим телом. Помирись, Наташа, с фактом: в этой лавочке я продаюсь оптом и в розницу — кому что требуется".

Как стать писателем — вариантов много

По мнению её персонажей, все люди логичны. Никакой гений, никакой талант не может дать таких доходов как разврат. Все богатые всегда будут тратиться на чужих женщин. Но "тем женщинам деньги нужны на глупости, а мне они нужнее". Так что идейная проституция была что-то новеньким в нашей дореволюционной литературе. Позже проституция надежно обоснуется в и политике. И весьма откровенно, никого уже не удивляя.

Вот персонажи Санжарь и мечтали об учреждении "Школы людей", где бы "довоспитывали людей до человека". А пошлые деньги шли бы на детские дома, ночлежки, хорошие больницы и школы. В принципе, ничего нового тут нет. Но вот деньги откуда? Тогда уже было немало известных писателей, которые писали об униженных и оскорбленных: Горький, Куприн, Бунин, Вересаев и другие. Женщин здесь до Санжарь не замечали.

Надо отдать должное предреволюционной России, книг печаталось более чем предостаточно: от научной литературы до беллетристики. Может быть, при таком обилии у нас только и помнят поэтов "Серебряного века". По крайней мере, здесь было больше нарциссизма и позёрства, и с социальной темой они не заигрывали. Так что было закономерно удивление публики, как якобы малограмотная дама пролезла в русскую прозу.

А просто — своим экстравагантным поведением на ниве сексуального эпатажа. Сначала шли слёзные письма от униженной обществом "горничной". А потом малоизвестная девица запросто приходила к Александру Блоку или Вячеславу Иванову и заявляла, что именно от него она хочет иметь ребенка. "Причём, будучи поклонницей вашего таланта, он вам ничего стоить не будет", - уточняла она. И краткие реляции в стиле бедной "Мари-Клер".

Что происходило потом в кабинете шокированных литераторов, об этом только можно догадываться. Так что в литературных кругах от неё уже начали шарахаться. Хотя некоторые обладающие состраданием или купившиеся на слёзы уже далеко не юной "горничной-принцессы" всё же давали ей рекомендательные письма в разные издательства. И её издали.

Ищите да обрящете — накануне Первой мировой она вновь вернулась к нищенской жизни, но всё же сумела найти для "духовного" сожительства состоятельных меценатов, которые снабжали её деньгами для "духовного зачатия" за границу. Она умела подбирать ключики даже к твердолобым купцам.

Что она зачала — неизвестно. Но, как бы о ней ни говорили и ни писали, она осталась на плаву и в годы советской власти. Правда, активно не печаталась и чаще служила на разных административных должностях по линии прозы и поэзии. О её проделках в области полового эпатажа упоминаний нет. Да и годы... Умерла Санжарь в 1933 году. О её детях никто не упоминает, даже о "духовных".

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Уточнения

Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д) — второй по численности населения город России. Город федерального значения.

Маргарита Оду́ (фр. Marguerite Audoux, собственно Маргарита Донкишот, в литературе взяла фамилию матери; 7 июля 1863, Санкуэн, Шер — 31 января 1937, Сен-Рафаэль, Вар) — французская писательница.

Сере́бряный век — название периода в истории русской поэзии, относящегося к концу XIX—началу XX веков, данное по аналогии с Золотым веком (начало XIX века). На авторство термина претендовали философ Николай Бердяев, поэты и критики Николай Оцуп, Владимир Маяковский.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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