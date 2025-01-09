Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод

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Париж когда-то был литературной Меккой. Произведениями Дюма, Флобера, де Мопассана, Доде и многих других зачитывались не только французы. Их сразу же переводили на многие языки, в том числе и русский. Здесь были не только классические произведения, но и куча беллетристики. От детективов об Арсене Люпене до Фантомаса.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael D Beckwith, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кабинет-библиотека

Правда, авторы были в основном мужчины и не без образования. И роман какой-то неизвестной Маргариты Оду, вышедший в 1910 году, произвёл настоящий фурор среди читающей парижской публики. А позже, в 1937 году, стал названием французского журнала мод.

Как "Мари-Клер" перевернула жизнь бедной швеи

Парижане буквально взахлеб читали новый роман "Мари-Клер". А обратил внимание на него известный критик Октав Мирбо, прочитавший роман ещё в рукописи. Он пришёл в такой восторг от книги, что не только написал предисловие к первому изданию, но и предложил автора кандидатом на получение премии Академии женщин в 5 000 франков. "Академию" патронировал журнал La Vie Heureuse, выдававший премию за лучшую книгу года.

Премия и была единогласно присуждена Маргарите Оду, хотя у неё и были конкуренты. В книге Маргарита описала свою жизнь с момента смерти матери в одном из французских департаментов до собственного приезда в Париж. В книге, как отмечали современники, не было ничего сенсационного, а вся прелесть повествования заключалась "в необыкновенной простоте мысли, формы и прекрасном вкусе". В романе не было пустого многословия, зато образы и положения выступали ярко и сильно. Уже тогда на волне модерна Оду назвали "импрессионисткой чистейшей воды".

С появлением на прилавках "Мари-Клер" многие удивлялись, откуда у неё такой оригинальный стиль. А удивляться было чему. Маргарита получила самое примитивное образование в стенах монастыря для бедных сирот, где её обучили плохому чтению и такому же письму. Зато она недурно научилась шить. Вероятно, последнее более пригодится в жизни, чем чтение и письмо. Ведь о поиске богатого принца ей не приходилось и мечтать.

Именно шитьем она и зарабатывала на хлеб, пока хорошо видели глаза. Но зрение стало ухудшаться, и ей пришлось взяться за перо. Чтение она любила с детства, и, переехав в Париж, особенно любила читать произведения классиков. Книжки покупала в копеечных лавках или подержанные. Но все книги были серьёзного и возвышенного содержания. Может быть, это и помогло ей впоследствии занять место среди содержательной литературы, а не стать очередным писателем второсортных романов на час.

К моменту известности с "Мари-Клер" в 1910 году Оду уже было 47 лет. Она весьма скептически относилась к своей внешности, считая себя некрасивой. И в общем-то, многие её таковой и считали. Обычная француженка среднего класса. Одевалась она весьма скромно и в тёмные цвета. Да и обстановка в доме была весьма спартанской, хотя денежное содержание после её известности позволяло ей занять более достойную ступень в жизни.

Золушка в 47… Бывает

Такое состояние души, вероятно, привила ей жизнь. Она родилась в Нормандии в 1863 году в семье бедного фермера. После смерти матери отец запил и исчез из деревни, бросив детей на произвол. Её голодную нашли монахини и приютили, дав ей для жизни совсем немного - кров и кое-какие знания. В 13 лет её определили на ферму пастушкой. А к 18 годам, отказавшись идти в монахини, Маргарита уехала в Париж. Без денег, без друзей и с незнанием городской жизни.

Она много работала, терпя немало лишений по жизни. Платили мало. И всё же и ей улыбнулось счастье — её друзьями стали литераторы, с которыми она познакомилась в одном из кафе рядом с её домом, где она не раз обедала. Художник Франсис Жордан и писатель Шарль Луи Филипп заинтересовались бедной швеёй, которая проявляла необыкновенную любовь к книгам. Они и подтолкнули её заняться литературным трудом. Друзья читали её рукописи, правили корректуру. И в 1905 году ей посчастливилось разместить несколько своих коротких рассказиков в Le Figaro.

А вскоре, поощряемая друзьями, она принялась за роман. История её жизни с лёгкими, понятно, изменениями. Как это принято в литературных кругах. Не успев завершить свой роман, она узнаёт о смерти Филиппа. Последний всё же успел передать её творчество известному парижскому литературному критику Октаву Мирбо, который и патронировал начинающую писательницу.

Даже последующий успех книг Оду, как это обычно бывает, собрал кучу завистников и недоброжелателей. Раздавались крики, что "Мари-Клер" написана совсем другим человеком, что ей в написании помогали друзья. И, наконец, что Оду, швея без роду и племени, попросту присвоила себе роман, написанный Филиппом.

Но весь крик быстро сошёл на "нет". Оду представила черновые исправленные рукописи книги. Ей, малообразованной, было трудно бороться с орфографией и грамматикой. К тому же стиль и фабула романа не подверглись никаким изменениям от начала до конца. Её доказательства были неопровержимы.

Не успев появиться во Франции, роман был сразу же переведён на английский, немецкий, русский и испанский языки. Не стало автора "Мари-Клер" в 1937 году, зато в том же году имя это появилось на обложке журнала, который жив и поныне.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.



Маргарита Оду́ (фр. Marguerite Audoux, собственно Маргарита Донкишот, в литературе взяла фамилию матери; 7 июля 1863, Санкуэн, Шер — 31 января 1937, Сен-Рафаэль, Вар) — французская писательница.



Альфо́нс Доде́ (фр. Alphonse Daudet; 1840—1897) — французский романист и драматург, прославившийся яркими, часто комическими рассказами из жизни южных областей — Прованса и Лангедока. Наиболее известный из созданных им литературных персонажей — романтик и хвастун Тартарен из Тараскона.

