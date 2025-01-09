Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Лебедев

Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод 

0:10
Наследие » Мир

Париж когда-то был литературной Меккой. Произведениями Дюма, Флобера, де Мопассана, Доде и многих других зачитывались не только французы. Их сразу же переводили на многие языки, в том числе и русский. Здесь были не только классические произведения, но и куча беллетристики. От детективов об Арсене Люпене до Фантомаса. 

Кабинет-библиотека
Фото: commons.wikimedia.org by Michael D Beckwith, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабинет-библиотека

Правда, авторы были в основном мужчины и не без образования. И роман какой-то неизвестной Маргариты Оду, вышедший в 1910 году, произвёл настоящий фурор среди читающей парижской публики. А позже, в 1937 году, стал названием французского журнала мод.

Как "Мари-Клер" перевернула жизнь бедной швеи

Парижане буквально взахлеб читали новый роман "Мари-Клер". А обратил внимание на него известный критик Октав Мирбо, прочитавший роман ещё в рукописи. Он пришёл в такой восторг от книги, что не только написал предисловие к первому изданию, но и предложил автора кандидатом на получение премии Академии женщин в 5 000 франков. "Академию" патронировал журнал La Vie Heureuse, выдававший премию за лучшую книгу года.

Премия и была единогласно присуждена Маргарите Оду, хотя у неё и были конкуренты. В книге Маргарита описала свою жизнь с момента смерти матери в одном из французских департаментов до собственного приезда в Париж. В книге, как отмечали современники, не было ничего сенсационного, а вся прелесть повествования заключалась "в необыкновенной простоте мысли, формы и прекрасном вкусе". В романе не было пустого многословия, зато образы и положения выступали ярко и сильно. Уже тогда на волне модерна Оду назвали "импрессионисткой чистейшей воды".

С появлением на прилавках "Мари-Клер" многие удивлялись, откуда у неё такой оригинальный стиль. А удивляться было чему. Маргарита получила самое примитивное образование в стенах монастыря для бедных сирот, где её обучили плохому чтению и такому же письму. Зато она недурно научилась шить. Вероятно, последнее более пригодится в жизни, чем чтение и письмо. Ведь о поиске богатого принца ей не приходилось и мечтать.

Именно шитьем она и зарабатывала на хлеб, пока хорошо видели глаза. Но зрение стало ухудшаться, и ей пришлось взяться за перо. Чтение она любила с детства, и, переехав в Париж, особенно любила читать произведения классиков. Книжки покупала в копеечных лавках или подержанные. Но все книги были серьёзного и возвышенного содержания. Может быть, это и помогло ей впоследствии занять место среди содержательной литературы, а не стать очередным писателем второсортных романов на час.

К моменту известности с "Мари-Клер" в 1910 году Оду уже было 47 лет. Она весьма скептически относилась к своей внешности, считая себя некрасивой. И в общем-то, многие её таковой и считали. Обычная француженка среднего класса. Одевалась она весьма скромно и в тёмные цвета. Да и обстановка в доме была весьма спартанской, хотя денежное содержание после её известности позволяло ей занять более достойную ступень в жизни.

Золушка в 47… Бывает

Такое состояние души, вероятно, привила ей жизнь. Она родилась в Нормандии в 1863 году в семье бедного фермера. После смерти матери отец запил и исчез из деревни, бросив детей на произвол. Её голодную нашли монахини и приютили, дав ей для жизни совсем немного - кров и кое-какие знания. В 13 лет её определили на ферму пастушкой. А к 18 годам, отказавшись идти в монахини, Маргарита уехала в Париж. Без денег, без друзей и с незнанием городской жизни.

Она много работала, терпя немало лишений по жизни. Платили мало. И всё же и ей улыбнулось счастье — её друзьями стали литераторы, с которыми она познакомилась в одном из кафе рядом с её домом, где она не раз обедала. Художник Франсис Жордан и писатель Шарль Луи Филипп заинтересовались бедной швеёй, которая проявляла необыкновенную любовь к книгам. Они и подтолкнули её заняться литературным трудом. Друзья читали её рукописи, правили корректуру. И в 1905 году ей посчастливилось разместить несколько своих коротких рассказиков в Le Figaro.

А вскоре, поощряемая друзьями, она принялась за роман. История её жизни с лёгкими, понятно, изменениями. Как это принято в литературных кругах. Не успев завершить свой роман, она узнаёт о смерти Филиппа. Последний всё же успел передать её творчество известному парижскому литературному критику Октаву Мирбо, который и патронировал начинающую писательницу.

Даже последующий успех книг Оду, как это обычно бывает, собрал кучу завистников и недоброжелателей. Раздавались крики, что "Мари-Клер" написана совсем другим человеком, что ей в написании помогали друзья. И, наконец, что Оду, швея без роду и племени, попросту присвоила себе роман, написанный Филиппом.

Но весь крик быстро сошёл на "нет". Оду представила черновые исправленные рукописи книги. Ей, малообразованной, было трудно бороться с орфографией и грамматикой. К тому же стиль и фабула романа не подверглись никаким изменениям от начала до конца. Её доказательства были неопровержимы.

Не успев появиться во Франции, роман был сразу же переведён на английский, немецкий, русский и испанский языки. Не стало автора "Мари-Клер" в 1937 году, зато в том же году имя это появилось на обложке журнала, который жив и поныне.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

Маргарита Оду́ (фр. Marguerite Audoux, собственно Маргарита Донкишот, в литературе взяла фамилию матери; 7 июля 1863, Санкуэн, Шер — 31 января 1937, Сен-Рафаэль, Вар) — французская писательница.

Альфо́нс Доде́ (фр. Alphonse Daudet; 1840—1897) — французский романист и драматург, прославившийся яркими, часто комическими рассказами из жизни южных областей — Прованса и Лангедока. Наиболее известный из созданных им литературных персонажей — романтик и хвастун Тартарен из Тараскона.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы франция ги де мопассан
Обсудить
Новости Все >
Как помочь организму восстановиться после праздников
В предпринимательскую деятельность в России вовлечён почти каждый четвёртый россиянин
Уловки угонщиков, которые нужно знать каждому
5 способов вернуть холодильнику первозданную чистоту за 15 минут
Эти работы не требуют согласия соседей – что можно установить?
Этот зоопарк в Чехии считается одним из самых красивых в Европе
Собчак поддержала Симоньян после известия о том, что её супруг впал в кому
Посадите черенок розы в картошку! Результат вас удивит
Эксперт оценил рост стоимости корма для домашних животных в 2025 году
Как неправильный выбор зимних шин может стоить вам безопасности
Сейчас читают
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Наука и техника
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами Аудио 
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Экономика и бизнес
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Популярное
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке

Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?

В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Посевной календарь для томатов: главные дни этого года
Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Последние материалы
Эксперт оценил рост стоимости корма для домашних животных в 2025 году
Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США
Как неправильный выбор зимних шин может стоить вам безопасности
Три полезных совета по проезду лежачих полицейских, которые спасут ваш автомобиль
Армения сделала первый шаг на пути к вступлению в ЕС
Уникальные способности: учёные выяснили, как кошки понимают друг друга
Движение после смерти: научное объяснение мистического феномена
Проскальзывает в нос и глаза: ученые подняли тревогу после нашествия человекоядной мухи-убийцы
В этой сельской местности выгодные объекты недвижимости не могут найти покупателя
Эксперт объяснил, почему оставлять ключ в двери на ночь — необходимая мера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.