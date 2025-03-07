Зачем прятали жен и дочерей в Европе 300 лет назад: шокирующие факты

3:50 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

В период с XVI по XVIII век в Европе патриархальная семья окончательно закрепилась как основа общества. Одним из главных социальных механизмов стало устроение браков, которое находилось в руках мужчин. Однако когда возникали конфликты или разногласия, использовался необычный и спорный метод — похищение женщины.

Фото: Wikimedia Commons by Johan Danckerts (1615–1686), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похищение сабинянок, картина Пьетро да Кортона

Этот обряд не всегда имел насильственный характер. Женщину на определённое время изолировали: за монастырскими стенами, в доме уважаемой вдовы или в благотворительном учреждении. Целью этого могло быть как принуждение к браку, так и защита её интересов в супружеском конфликте.

Когда и почему похищали женщин?

Брак по воле семьи

Если родители не одобряли избранника дочери, её могли скрыть от нежеланного жениха. Иногда это делалось и по её собственной просьбе, чтобы избежать навязанного брака.

Супружеские конфликты

Замужняя женщина могла добровольно согласиться на изоляцию — это помогало либо остыть эмоциям в браке, либо стать первым шагом к раздельному проживанию или разводу.

Церковь и похищения

Так как в этот период каноническое право давало Церкви монополию на заключение и расторжение браков, участие священнослужителей в подобных ситуациях было ключевым. Иногда церковные суды сами предписывали изолировать женщину, если её брак находился на грани расторжения.

Похищение как инструмент давления и освобождения

Хотя похищение женщин выглядит как форма репрессии, оно также давалось на их просьбу. Например:

Если женщина страдала от тирании мужа, она могла обратиться к Церкви за разрешением на временную изоляцию.

В некоторых случаях юные девушки сами добивались похищения, если семья давила на них с выбором жениха.

На Тридентском соборе (1563 год) Католическая церковь окончательно закрепила принцип, что брак должен заключаться по взаимному согласию, что дало женщинам возможность защищать своё право на свободу выбора.

Как общество оправдывало эту практику?

Похищение женщин считалось частью брачных традиций, а его истоки уходят в древнеримский обычай raptio. Это латинское слово изначально означало похищение женщины или женщин либо для брака, либо для других целей.

Общество и Церковь объясняли это так:

Женщина должна быть "домашней", преданной семье и детям, её стремление к самостоятельности воспринималось как отклонение от нормы.

Если супруга изменила или отказалась от мужа, её могли изолировать — чтобы наказать или предотвратить распространение "плохого примера" среди других женщин.

После аннулирования брака женщину направляли в монастырь, чтобы она "искупила" свою вину.

Ключевую роль в пропаганде этого образа играли религиозные деятели. Например, Хуан Луис Вивес в труде "Воспитание христианки" и Луис де Леон в книге "Идеальная жена" создавали образ женщины, подчинённой семье, но не своей воле.

Эта практика показывает, как женские тела становились частью политических и социальных игр. Напряжённые отношения между феодальными родами делали браки средством укрепления власти, а женщины — её разменной монетой.

Однако, несмотря на ограниченные права, некоторые женщины использовали похищение в свою пользу, борясь за право на выбор и защиту от насилия. Это показывает, что даже в условиях жесткого патриархального контроля женщины находили способы влиять на свою судьбу.

Уточнения

Триде́нтский собо́р — XIX Вселенский собор Католической церкви, открывшийся по инициативе папы Павла III 13 декабря 1545 года в Тренто (или Триденте, Tridentum), в соборном комплексе, и закрывшийся там же 4 декабря 1563 года, в понтификат Пия IV.



Хуа́н Луи́с Ви́вес (исп. Joan Lluís Vives; 6 марта 1492, Валенсия, — 6 мая 1540, Брюгге) — испанский богослов, философ, гуманист и педагог.



Луис де Леон (исп. Fray Luis de León; 1528, Бельмонте, Куэнка — 1591, Мадригаль-де-лас-Альтас-Торрес, Авила) — испанский поэт-мистик, религиозный писатель, переводчик священных текстов и литературных сочинений.

