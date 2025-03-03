Неизвестный НЭП: как в СССР аферы контор с зиц-председателями захлестнули всю экономику

10:02 Your browser does not support the audio element. Наследие Советское наследие

Ильф и Петров были реалистами. Экономика "рогов и копыт", зиц-председателей и голубых воришек в "12 стульях" и "Золотом телёнке" не была плодом художественного воображения. Материал обильно поступал из криминальной хроники действительности НЭПа. Практически все махинации 1990-х только повторяли свои прототипы из 1920-х. Ничто не ново под Луной…

Фото: commons.wikimedia.org by EmirhanEfe1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ленин

100 лет назад в рамках советской новой экономической политики (НЭП) была проведена денежная реформа. Так называемые совзнаки были заменены новыми казначейскими рублями, образован Внешторгбанк СССР. Отменяемые совзнаки фактически являлись советскими деньгами, выпускавшимися с 1919 года, но официально деньгами не назывались, так как это противоречило бы идее построения коммунистического общества, в котором, как предполагалось, деньги будут отсутствовать.

История НЭПа в последовавшие за ним годы была в значительной степени мифологизирована, и эти мифы о несостоявшемся счастье смешанной экономики стали одним из главных мотивов горбачевской перестройки.

Напомним, что НЭП — то есть отмена продразверстки — почти полного изъятия урожая у крестьян, продналогом, то есть натуральным процентным налогом на урожай, была введена после четырех лет так называемого военного коммунизма — попытки прямого внедрения коммунистических представлений об экономике.

Английский экономист русского происхождения Алек Ноув писал:

"Ленин был под сильным впечатлением от германской военной экономики. Он думал, что концентрация государственно-капиталистической власти ведёт к возникновению возможности прямого социалистического захвата экономической власти".

Военный коммунизм… — и падение производства

27 ноября 1917 года вступил в силу декрет ВЦИК о рабочем контроле. Заводские комитеты получили право активно вмешиваться во все аспекты производства и распределения продукции. Вместо ожидавшегося "роста производства в интересах трудящихся" началась распродажа материалов, пошёл развал производственного процесса, что предсказуемо привело к быстро нарастающему хаосу и параличу промышленности.

Параллельно шло сопровождавшееся жёстким насилием перераспределение земель среди крестьян, в котором участвовали возвращавшиеся с фронтов солдаты. Поставки продовольствия на этом фоне быстро падали. В конце ноября 1917 года Госбанк был захвачен вооружёнными людьми, так как его сотрудники отказывались выдавать деньги по первому требованию советов народных комиссаров. Нарастала гиперинфляция. Наступил так называемый военный коммунизм.

К 1921 году валовый продукт в стране упал более чем втрое по сравнению с 1913 годом, продукция тяжёлой промышленности рухнула впятеро, сельскохозяйственное производство снизилось на 40%, а оборот внешней торговли — аж в 15 раз.

Среди хозяйственной разрухи в октябре 1921 года Ленин риторически вопрошал своих соратников:

"А государством управлять [большевиков — авт.] в тюрьмах учили?"

Но окончательно отказаться от военного коммунизма заставили не экономические провалы, голод и разруха, а восстание против него гарнизона Кронштадта и моряков Балтийского флота, которое хоть и было жестоко подавлено, но привело к пересмотру советской политики.

Юрий Ларин - советский экономист, один из создателей Госплана, оставил малоизвестную у нас летопись НЭПа — книгу "Частный капитал в СССР", изданную в Ленинграде в 1927 году.

Он констатировал:

"Первым и самым простым методом нелегальной деятельности по созданию частного капитала было наличие его соучастников и агентов в государственном аппарате… служа в хозорганах, они в то же время организовывали различные частные предприятия или на имя своих родственников, компаньонов, или даже прямо на своё собственное.

А затем перекачивали в эти частные предприятия находившиеся в их распоряжении государственные средства из государственных органов, где они служили. Совершив такую перекачку, они обычно оставляли вовсе госорганы и "становились на собственные ноги".

Это явление было распространено чрезвычайно широко".

Весьма широко было распространено такое хорошо известное по 1990-м годам явление как "откат" — "формально являясь как бы государственными служащими, … фактически работали на процентах".

Государство в меру сил и желания пыталось преследовать злоупотребления, но, как констатирует Ларин, "наша страна обладает недостаточным количеством тюрем в сравнении с теми размерами хозяйственных злоупотреблений, которые имели место, и потому, помимо всяких амнистий, производятся периодически разгрузки тюрем, во время которых в тюрьмах оставляют только наиболее важных преступников, например убийц, а менее важных — воров — выпускают".

Из вновь осуждаемых по хозяйственным преступлениям рецидивистами оказывались около 80%.

"Кооперативы инвалидов" и воровство эшелонами

Популярным каналом перекачки денег в частные карманы была перекупка товаров из государственной торговли и перепродажа с наценкой. Возникло множество "нелегальных распылителей мануфактуры", как их называл Ларин, например, "все кооперативы инвалидов".

"Как бороться с нелегальной скупкой товаров?" — задавал вопрос Ларин. И отвечал: "Наиболее действительным способом явилось бы… создание при крупных учреждениях и крупных фабриках своего рода закрытых распределителей. Из них продукты должны отпускаться только… по профсоюзным и кооперативным книжкам".

Это его ноу-хау не только пережило НЭП, но и в почёте дожило до конца СССР — спецраспределители и спецраспределение ушли в небытие только вместе с коммунистической системой.

Но скупка мануфактуры мелочь по сравнению с портами и эшелонами… Так, служащие Ленинградского военного порта вошли в соглашение с организованной для этого частной конторой "Заводопомощь" и украли из Ленинградского военного порта 200 тыс. пудов мазута, который и… передали в распоряжение конторы.

А "Заводопомощь" продала из них 50 тыс. пудов Ижорскому заводу и остальное — другим госорганам, нуждающимся в мазуте. У этой частной конторы не было при основании ни денег, ни каких-нибудь других средств, а были только помещение в проходной комнате, одна машинка и машинистка.

На процессе Ленинградского военного порта было 125 человек подсудимых, на процессе Северо-западных железных дорог — 118 подсудимых, на процессе "Рауспирта" — 79 подсудимых и т. д.

Тем не менее, в результате или же вопреки всей этой лихорадочной активности экономика начала восстанавливаться, и до сих пор нет убедительных объяснений, почему же нэповская модель была закрыта в 1929-31 годах. Обращает на себя внимание прямое и точное совпадение времени сворачивания НЭПа со временем всемирного кризиса, который, как утверждала советская пропаганда, не повлиял на СССР в отличие от тогдашних капиталистических стран.

Но всемирный кризис не мог не повлиять на СССР. Цена пшеницы — тогдашнего основного советского экспортного товара — стремительно падала. И одновременно росла конкуренция с параллельно дешевеющим американским зерном. Одновременно происходило сокращение золотовалютных резервов Госбанка. К тому времени СССР уже успел набрать иностранных кредитов в поддержку индустриализации, и возникли острые проблемы с их рефинансированием.

По данным историка Игоря Орлова, к началу 1929 года СССР был должен только по частным кредитам американским фирмам порядка 350 млн. тех ещё полновесных долларов золотого стандарта.

Американский министр купил картины из Эрмитажа — и вот уже взлёт торговли

Поставки американского оборудования в СССР оказываются под угрозой. И тут министр финансов США Эндрю Меллон прибывает в СССР и ведёт переговоры с советским правительством. Загадочным образом поездка совпадает с его приобретением 21 картины из собрания Государственного Эрмитажа.

И, о чудо! — уже в 1930 году советско-американская торговля переживает необыкновенный взлёт. США везут в СССР транспортное оборудование, чёрные и цветные металлы, хлопок, химию и многое другое уже на основе долгосрочного кредита, проектируют и строят крупнейшие советские заводы.

Юрий Жуков цитирует американскую переписку тех лет: "… мы получили конфиденциальную информацию о том, что Советы решили сделать некоторые из своих величайших произведений искусства вкладом в осуществление пятилетнего плана".

Американский экспорт в СССР продолжает расти по мере выполнения первых пятилеток.

Символично, что американское правительство фактически конфисковало эрмитажную коллекцию Меллона не когда-нибудь, а в приснопамятном 1937 году.

Уточнения

Влади́мир Ильи́ч Ле́нин (фамилия при рождении — Улья́нов; также известен под двойной фамилией Улья́нов-Ле́нин; 10 (22) апреля 1870, Симбирск, Российская империя — 21 января 1924, Большие Горки, Сухановская волость, Подольский уезд, Московская губерния, РСФСР, СССР) — российский революционер, адвокат, переводчик, экономист, крупный теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), один из организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года в России, первый председатель Совета народных комиссаров РСФСР и Совета народных комиссаров СССР, создатель первого в мировой истории социалистического государства.



Но́вая экономи́ческая поли́тика (сокр. НЭП или нэп) — экономическая политика, проводившаяся с 1921 по 1928 годы в Советской России и СССР.



Эрмита́ж (от фр. ermitage — место уединения, келья, приют отшельника, затворничество), Госуда́рственный Эрмита́ж (до 1917 года — Императорский Эрмитаж) — российский государственный художественный и культурно-исторический музей в Санкт-Петербурге, одно из крупнейших в мире учреждений подобного рода.

