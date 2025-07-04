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Тайна 15 мая: как убийство премьера едва не изменило мировую историю

Чарли Чаплин мог стать жертвой японского заговора: что произошло
5:20
Наследие

15 мая 1932 года в истории Японии произошло событие, которое могло кардинально изменить ход мировой истории. Императорский флот страны предпринял отчаянную попытку государственного переворота, которая завершилась убийством действующего премьер-министра Инукая Цуёси.

Чарли Чаплин
Фото: commons.wikimedia by Essanay Studios, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чарли Чаплин

Вопреки распространённым сценариям внутренних заговоров, эта операция имела гораздо более масштабные цели: дестабилизировать политическую систему, восстановить власть императора Хирохито и даже спровоцировать войну с США. Необычной деталью заговора стало то, что среди потенциальных жертв фигурировал всемирно известный актёр — Чарли Чаплин.

Причина: Лондонский военно-морской договор и гнев офицеров

Подоплёкой для восстания послужил подписанный Японией Лондонский военно-морской договор, ограничивавший численность и мощь её флота. Для младших офицеров это стало проявлением предательства национальных интересов. Разочарованные и радикализованные, они решили, что путь к возрождению силы империи лежит через силовое устранение гражданского правительства и переход к военному правлению. Их вдохновением стало движение Сакуракай — тайное общество в японской армии, возникшее двумя годами ранее.

В начале 1932 года был реализован Инцидент Лиги крови, первая попытка реализации плана. Заговорщики пытались устранить ведущих политиков и бизнесменов, таких как министр финансов Иноуэ Дзюнносукэ и глава концерна Mitsui — Дэн Такума. Оба действительно были убиты, но масштаб задуманной "Реставрации Сёва" не был достигнут. Это вынудило мятежников перейти ко второму этапу плана.

Новая атака: 15 мая и убийство премьер-министра

Следующей целью стал сам глава правительства. Премьер-министр Инукай Цуёси в это время пытался сдержать последствия японской агрессии в Маньчжурии и планировал отправить своего эмиссара в Китай для переговоров. Это не устраивало радикалов, считающих любые попытки дипломатии проявлением слабости.

15 мая группа из морских офицеров, армейских курсантов и гражданских радикалов ворвалась в резиденцию премьера и расстреляла его.

Сообщается, что его последними словами были: "Если бы я мог говорить, вы бы поняли". Заговорщики же резко ответили: "Диалог бесполезен".

Почти трагедия: как Чаплин оказался в смертельной опасности

В тот же день заговорщики собирались убить прибывшего в Японию Чарли Чаплина. Он должен был стать "иностранной искрой" для разжигания войны. Планировалось, что актёр посетит приём в доме премьер-министра, и его убийство стало бы поводом для конфликта с США. По расчётам радикалов, это подтолкнуло бы общество к поддержке военного режима и отказу от западной модели демократии.

Однако Чаплин не появился на злополучном приёме — он отправился на сумо с сыном Инукая. Это решение не только спасло его жизнь, но и лишило заговорщиков важного символического элемента их плана.

Попытка анархии и её провал

Параллельно с нападением на премьер-министра повстанцы попытались дестабилизировать ситуацию в стране: атаковали трансформаторные станции, ворвались в отделения банков, планировали новые убийства — например, политика Макино Нобуаки. Однако полноценного переворота не случилось. Заговор был плохо скоординирован, а сами мятежники вскоре сдались.

В общей сложности одиннадцать морских офицеров предстали перед судом по обвинению в убийстве премьер-министра. Процесс, однако, быстро превратился в трибуну, с которой они выражали преданность императору и обвиняли правительство в предательстве нации. Общественная поддержка была поразительной: в суд поступило 110 000 петиций, многие — написаны собственной кровью.

Некоторые даже присылали свои отрезанные мизинцы в банках с формалином — древний японский жест преданности и раскаяния. Были и те, кто предлагал осудить себя вместо мятежников.

Милитаризм на подъёме: последствия неудавшегося переворота

Убийцы премьер-министра Инукая были освобождены спустя всего несколько лет. Это решение властей, по мнению многих историков, стало тревожным сигналом: правительство оказалось неспособным наказать военных за политическое насилие. Это лишь усилило позиции ультранационалистов и легитимизировало идею насильственного вмешательства армии в политику.

Инцидент 15 мая стал важной вехой на пути к усилению милитаристских настроений в Японии. Он вдохновил новый переворот — Инцидент 26 февраля 1936 года, когда группа офицеров императорской армии вновь попыталась силой изменить власть. Хотя эта попытка была подавлена, общий вектор развития страны был уже задан.

Уточнения

Цуёси Инукаи (4 июня 1855, Окаяма — 15 мая 1932, Токио) — японский политик либерального толка, член парламента, глава партии Риккэн Сэйюкай с 1929 года и премьер-министр Японии с 13 декабря 1931 по 15 мая 1932 года.

Сёва (яп. «Просвещённый мир») — девиз правления (нэнго) императора Хирохито; период в истории Японии с 25 декабря 1926 года по 7 января 1989 года.

Mitsui Group — японская финансово-промышленная группа, одна из крупнейших в мире. Её формирование началось в конце XIX века в виде дзайбацу (денежного клана) Мицуи, который достиг наибольшего могущества в конце 1930-х годов, но после окончания Второй мировой войны был ликвидирован. 

Сакуракай (яп. 桜会) — ультранационалистическое тайное общество, основанное молодыми офицерами японской армии в сентябре 1930 года.

Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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