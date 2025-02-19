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Сергей Лебедев

Когда-то и Леонардо да Винчи могли выдать Шнобелевскую премию

Наследие » Мир

Наши предки, предвосхищая появившуюся через столетие "Шнобелевскую премию", писали: "На свете есть много людей, которых не удовлетворяют вещи, в таком виде, в каком они существуют". Они постоянно всё совершенствуют и усовершенствуют, попирая все человеческие традиции, считал автор изречения.

Автопортрет да Винчи и картина "Esse Homo"
Фото: commons.wikimedia.org by Леонардо Да Винчи
Автопортрет да Винчи и картина "Esse Homo"

И тысячные очереди из таких "новаторов" в патентные бюро стояли уже полтора века назад во всём мире. Чаще им давали от ворот поворот, может быть, потому, что в патентатах сидели некомпетентные люди, которые не понимали, что некоторые изобретения сделают настоящий переворот в домашнем хозяйстве, одежде и внутренней жизни людей. ТВ и интернетом тогда и не пахло, и человечество до "шнобелевских премий" ещё не доросло.

Ванна и кровать в одном флаконе

Некий господин, заметим холостой, изобрел машину для кормления грудных детей. Не пошло, кормить, сказали, ретрограды, надо грудью. Другой предлагал патентованный "успокоитель" для умирающих. Выпил микстуру и одновременно незаметно и приятно уходишь в мир иной. Сегодня это эвтаназия?

Мистер Эдисон Блинкс в позапрошлом веке мнил себя, будучи американцем, очень передовым человеком. Каких новшевств в его доме только не было. Гостю он напоминал: не снимайте шляпы и пальто, просто прислонитесь к стенке, туда вмонтирован сниматель шляпы и пальто. А если это изобретение вместо шляпы вам снимет голову?…

Репортёры, побывавшие у любителя новомодных изобретений, услышали душераздирающий крик. Это была миссис Блинкс. Оказывается, "кис-кис заела". Неприятность случилась, когда она решила прилечь. Дело в том, что у новаторов кровати могли превращаться в ванну и наоборот.

Но что-то пошло не так, и миссис вместо тёплой кровати очутилась в холодной ванной. Тем более, что бак еще с утра был заполнен водой. Но на то она и механика, а сегодня — "цифра", когда с ваших счетов исчезают большие деньги.

Как сегодня, так и тогда, улицы городов были опасны. Вот и придумали надувную шапочку, одевавшуюся под шляпу. Если кто-то захочет вас ударить сзади, шапочка самортизирует удар противника. И вы сможете удрать от вооружённого дубинкой грабителя.

Тогда же был изобретен зонтик со слюдяными окошечками. Идя с зонтиком в дождь, мы нередко сталкиваемся с таким же "зонтоносом", потому что смотрим под ноги. Зонт закрывает нам видимость перспективы. Зато если будем смотреть в окошечко, то увидим идущего навстречу, но наверняка где-нибудь споткнемся. Под ноги мы уже смотреть не будем. Такой вывод когда-то и сделали предки нынешнего "экспертного бюро" антинобелевки, высмеяв изобретение.

"Шнобелевская", она же, антинобелевская премия — хорошая пародия на известную международную награду. Забавно не то, что здесь представлены проекты, которые никогда не войдут в серию изобретений сегодня, а то, что через столетие они могут быть востребованы человечеством. Вспомним Леонардо да Винчи, который прославился в первую очередь как художник, но не как изобретатель. Хорошо известны его рисунки к изобретениям, которые через века станут танками, самолётами, подлодками. Но в XVI веке их можно было бы смело направить на конкурс "шнобелевки". А кто рассматривает эти проекты сейчас — а судьи кто? Не удивляйтесь, если из отобранных проектов некоторые уже засекретили.

Любой эксперимент, пусть даже пока "глупый", заслуживает уважения

Действительно, среди последних проектов рассматривали возможность изучения дыхания млекопитающих через анус или исследования о долгожителях, которые на самом деле опирались на ошибки в документах о рождении. Недавно мы рассказывали о попытках немцев в прошлом веке сделать голубей фотографами-шпионами. И ведь сделали.

Зато сейчас отправили в "шнобелевку" разработку использования голубей для наведения ракет и эксперименты с напуганными коровами и кошками. Последнее точно рано или поздно будет использовано в военных разработках. Ведь перспектива не в том, чтобы напугать коров и кошек, главное — как напугать на поле боя врага.

Забавное "исследование" провели англичане в области демографии. Они пришли к выводу, что большое количество долгожителей во всём мире чаще всего объясняется ошибками в документах или отсутствием точных записей о рождении и пенсионными махинациями. Лишь 20% сверхдолгожителей имели свидетельства о рождении. Мы это знаем по истории наших близких, метрики которых были утеряны ещё до революции или в годы войны. Да и махинациями с пенсиями в нынешней России уже никого не удивишь.

Напомним, что антипод Нобелевской премии учредил американский журнал Annals of Improbable Research ещё в 1991 году. Хорошее сытное время для Запада — СССР развалился. Премия давалась за исследования, которые не могут или не должны быть воспроизведены. Позже формулировку скорректировали. Теперь она вручается за исследования, которые сначала заставляют смеяться, а потом думать. Антинобеля давали ежегодно, хотя у премии нет постоянного списка номинаций, да и денег вы не получите.

Кстати, в последнее время о "шнобеле" говорят всё меньше. Вероятно, с научными кадрами в мире стало хуже.

Конечно, можно и посмеяться над надувными шапочками, чтобы ваша голова не стала мишенью для бандита, но мысль неплоха. Кошелек, может быть, и потеряете, зато голова останется целой. Для меня же экспериментаторы, даже "шнобелевки" — уважаемые люди.

Хотя бы по их упорству в разработке пусть глупой для других теории. Отмечалось, что в последние годы лауреатами одной из премий стали 50 "новаторов" из разных стран. Они утверждают, что подкинутая монета чаще приземляется той же стороной, которой ее подкинули, чем наоборот. А для этого они подкидывали монету почти 400 тысяч раз. Вот это и есть научный подвиг. Пусть и не по-нобелевски.

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Уточнения

Пате́нт (от лат. patens — открытый, ясный, очевидный, от полного наименования — litterae patentes — открытое письмо) — охранный документ, удостоверяющий исключительное право, авторство и приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения.

Леона́рдо ди сер Пье́ро да Ви́нчи (итал. Leonardo di ser Piero da Vinci; 15 апреля 1452, селение Анкиано, около городка Винчи, близ Флоренции — 2 мая 1519, замок Кло-Люсе, близ Амбуаза, Турень, Франция) — итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор) и учёный (анатом, естествоиспытатель), изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример «универсального человека» (лат. homo universalis).

Шно́белевская (Игнобелевская Антинобелевская) премия (англ. Ig Nobel Prize, от игры слов: англ. ignoble — «постыдный») — пародия на престижную международную награду — Нобелевскую премию. Десять Шнобелевских премий вручаются в начале октября, то есть в то время, когда называются лауреаты настоящей Нобелевской премии.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы премия леонардо да винчи
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