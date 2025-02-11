Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда

1:10 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Полтора века назад в царской России английского генерала Смита Баден-Пауэлла представляли, как организатора новомодного движения "бойскаутов". Это движение стало популярным не только в Англии и Германии, но и в отдельных "самостийных" княжествах Российской империи (да и в Петербурге и Москве). В частности, в царстве Финляндском.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Финляндии

У нас их часто называли "потешными" войсками, в то время как в других европейских странах провидцы на основе бойскаутов уже готовили свои будущие армии для будущих войн. Не случайно тысячи английских ребятишек, одетых в полувоенную форму, приняли участие даже в королевских коронационных торжествах. Шведские реваншисты пошли дальше, предвидя, что русские финские бойскауты станут заслоном перед Россией и станут предтечей гитлеровского гитлерюгенда. Правда, с молчаливого согласия окружения Николая II.

Русским ребятишкам в финско-шведские "дети-рыцарей" вход был заказан

В то время как наш "святой" царь со своим окружением отмечал 300-летие дома Романовых, хотя по крови они уже не попадали (даже по ДНК) под название русских, в столице русской Финляндии Гельсингфорсе появились первые бойскауты. Подростково-молодежное движение, куда изначально входили исключительно только дети аристократов и дворян — "дети-рыцари", как отмечалось в русской прессе и в отчетах жандармерии. Правда, вскоре туда будут брать и более низшие сословия. Главное требование — никаких русских. В бойскауты брали исключительно шведов и финнов. Национальная составляющая станет главным звеном в наборе через двадцать лет в немецком гитлерюгенде.

Со стороны пацана это было интересно и круто - можно было поиграть в войнушку: "погончики, выпушки, петлички, фуражечки". Скрытно могли дать поносить боевые винтовки и даже пострелять подальше от полиции. В лесной Финляндии таких мест было немало, как тогда, так и сегодня.

С увеличением численности бойскаутского движения в русской Финляндии туда стали принимать и девочек. Как Союз немецких девушек гитлеровской Германии — никаких евреев и только расово чистые кандидаты. Действительно, приём в финские бойскауты был простым — знание шведского и финского языков, без различия сословий. На аристократах далеко не уедешь, парад парадом, но надо, чтобы и за тебя кто-то воевал.

В России отмечали, что образование "потешных" идёт в Финляндии так успешно, что они скоро заменят школу. Их марширующие отряды отмечают не только в выходные дни, но и в будни. Кроме того, прячась от полиции и жандармерии, чаще всего эти отряды небольшими подразделениями уходили в леса на "обычные учебные прогулки". Обратно они возвращались также небольшими командами и в разное время. Прекрасная тема для спецслужб.

Первоначально в ряды финских бойскаутов принимали ребятишек от 8 до 12 лет. Позже здесь появляются ребята 18 лет. Вероятно, те, кто уже может пройти марш-бросок в полной выкладке. Правда, их девиз "братья и друзья всех" не соответствовал реалиям. В союз должны были принимать всех, несмотря на цвет кожи и религии. На самом деле всё было наоборот. На просьбы русских уроженцев Финляндии о приёме их в бойскауты шёл отказ. Напрямую, чтобы не попасть под статью — отказа не было. Просто ответ затягивали до бесконечности — до 1917 года.

Интересно другое. Главным организатором русофобских финских бойскаутов стали учитель гимнастики и фехтования при Императорском Александровском университете, бывший офицер финских войск некий Мексмонтан, и учитель шведского реального училища Маннесиин. Сравнение — поляки из "малороссов" за 100 лет выбили родную русскую "мову", зато шведский язык русские "терпели" в Финляндии более двухсот лет.

Русскому царю-благодетелю финские бойскауты не приягали

Отмечу, что у финских бойскаутов была и своя присяга, отличная от английских коллег. Русские финские подростки говорили: "Обещаю честным словом стараться исполнять свой долг перед Всемогущим Богом" и т. д. В то время как англичане говорили о "верности королю". Маленькие финны даже не вспомнили в своей присяге о Великом князе Финлядском Николае II. Наша власть промолчала. Как обычно.

Понятно, что русских имен в движении вы не найдете. Председатель правления некий Александр Валериан Бротерус (бывший русский офицер, как и Маннергейм), начальник отряда юных "рыцарей" студент Лаксель, главный "мастер" Фернберг и другие "аксели" и "карлы".

Амуниция бойскаутов была дорога. Это не лапти и подштанники. Всё с Запада и из хорошей материи цвета хаки. Плюс заплечный мешок, фляга, кожаный пояс с топором, компасом и ножом и прочее. И, кроме всего, прекрасное обучение ориентировке на местности и обучение ребят выживанию в сложных природных условиях. Как в хорошую погоду, так и в ненастную. Диверсанты готовы.

Тем более, что у финских ребятишек уже была специализация на случай войны: разведочный отряд, оборонительный, охранный, санитарный. И разные способы передачи сигналов как в лесу, так и на открытой местности. Советская "Зарница" даже рядом не стояла.

А кто всё это оплачивал? Русское правительство. Финансированию Финляндии прошлого века позавидовал бы не один регион России. Правда, многие наши аристократы нередко предпочитали покупать там дачные участки.

Современники подчеркивали, что финны уверяют, что деятельность их бойскаутов исключительно мирного характера, но, судя по внешнему виду, дисциплине по тому духу, который прививается им, можно было иметь уверенность, что в будущем они смогут выполнить и другую задачу. В итоге Маннергейму в 1920-45 годах было на кого опереться. Малышам к тому времени стукнуло за 40 лет. Их нацизм они стали прививать и свои детям.

Занимаясь историей финского бойскаутинга, попал я и на информацию о малоизвестном острове Уксуярви. Маленькая, хорошо укреплённая, но за десятки лет потрёпанная крепость. Табличка гласила, что здесь с 1939 по 1944 годы размещалось военное училище бойскаутов. А вот местные уверяли, что здесь была школа финских снайперов — "кукушек".

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Уточнения

Финля́ндия (фин. Suomi МФА: , швед. Finland МФА: ), официальное название — Финля́ндская Респу́блика (фин. Suomen tasavalta, швед. Republiken Finland; ) — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.



Никола́й II Алекса́ндрович ( 6 [18] мая 1868, Царское Село — 17 июля 1918, Екатеринбург) — последний император Всероссийский, царь Польский и великий князь Финляндский ( 20 октября [1 ноября] 1894 — 2 [15] марта 1917) из династии Гольштейн-Готторп-Романовых. Полковник гвардии (1892); кроме того, от британских монархов имел звания адмирала флота Королевского ВМФ Великобритании ( 28 мая [10 июня] 1908 года) и фельдмаршала британской армии ( 18 [31] декабря 1915 года).



Лорд Ро́берт Сте́фенсон Смит Ба́ден-Па́уэлл барон Гиллвилский, 1-й барон Баден-Пауэлл (англ. Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, 1st Baron Baden-Powell, ['beɪdən 'pəʊəl]; 22 февраля 1857, Паддингтон, Лондон, Великобритания — 8 января 1941, Ньери, Британская Кения) — британский военачальник, основатель скаутского и гайдовского движений.

