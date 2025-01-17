Русские никогда не ходили в Финляндию "за спичками"

Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век

В дореволюционной России наши газеты публиковали немало забавных политических карикатур. Например, сидящие в "Максиме" французские политиканы жаловались, что "из России перестали присылать деньги — хоть зубы на полки клади". Если бы не Россия, финны тоже все повымерли бы. Ну, не все. На Севере хлеб не выращивают. А продавать нечего.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Финляндии

Впрочем, не совсем так. В послевоенные годы нам финны строили морские суда, финская краска была на советских "Москвичах" и "Жигулях". Были финские куртки и даже "финские" ножи. Правда, почему-то финны предпочитали рубить русский лес, а не свой. Хотя страна лесная. Но благополучие длилось с 1945 по 1991 годы. И до, и после перед русскими опять встал финский вопрос. Особенно сейчас, когда под боком у нас появилась очередная страна НАТО. Хотя русский вопрос у нас столетиями на высоком уровне замалчивали.

"Мы познаем вскоре все ваши нужды и не умедлим простереть вам руку помощи и облегчения"

После авантюры шведов накануне наполеоновского вторжения Александр I решил создать у финнов "настроения дружественного, спокойного, довольного своим положением и заинтересованного во внешнем могуществе и силе России". И Великое княжество Финляндское получает особый статус автономии в составе России. Российский император не мог без согласия местного Сейма утверждать новые и изменять старые законы, вводить налоги и пересматривать привилегии сословий.

А вот что было им сказано в последовавшем Манифесте "О присоединении Финляндии" в июне 1808 года:

"Под сению престола Нашего покоются многочисленные народы, судьбы их равно сердцу Нашему драгоценны; вступив в состав Империи Нашей, вы приобрели тем самым равные права с ними. Сверх древних установлений, страны вашей свойственных и свято Нами хранимых, новое поле вашей деятельности и трудолюбию открывается. Под сильным щитом России, земледелие ваше, торговля, промыслы, все источники народного богатства и благосостояния воспримут новую жизнь и расширение. Мы познаем вскоре все ваши нужды и не умедлим простереть вам руку помощи и облегчения. Оружие Наше оградит пределы ваши от всякого к вам прикосновения и отразит все покушения врагов, если бы когда-либо возмутить спокойствие ваше они дерзнули. Приверженность, единство и непоколебимая верность есть единое возмездие, коего Мы за всё сие от вас требуем и ожидаем несомненно".

Полиция формировалась только из финнов. И если изначально она была подчинена генерал-губернатору, то затем перешла в ведение гражданской экспедиции при Хозяйственном департаменте Сената. Финны стали фактически независимы, с одним "но" — и хлеб, и другие товары они получали из России. Беспошлинно и без труда. А ещё отсутствие крепостного права, свои деньги, как и язык. Да и кровь за царя и Отечество они не проливали. И прочая, и прочая и прочая.

Но, как и главное в любой стране — в чьих руках воспитание подрастающего поколения. Даже сегодня в Питере при непонятной гражданам РФ политике нынешних властей пытались вешать памятные таблички финскому фашисту Маннергейму. Да пожалуйста, вешайте. Только на территории бывших финских фашистских концлагерей.

Аналогична у нас и литература. Не дай Бог что-то сказать про какую-то национальность. Зато тысячелетнюю русскую историю за три десятилетия так оболгали, что ещё века придется отмываться. Хотя даже до революции тема межнациональных отношений была открыта для всех, и литературы на этот счёт было весьма много.

Где корни "русского сентиментальничанья" к другим народам

Здесь стоит упомянуть забытого у нас генерал-лейтенанта и историка Михаила Бородкина. Родившись на острове Аланд в 1852 году в Финляндии, историю этой страны он знал не понаслышке. Он написал монографию "Истории Финляндии" в 6 томах. Например, там были тома о временах Петра I, Крымской войны, Елизаветы I, Александра I и т. д.

Эти исследования имели государственное значения и были написаны русским человеком, изучавшим историю Скандинавии не по сыру "Виола", а по архивным источникам. Он знал финский, шведский языки и везде разоблачал русофобских историков в той же Финляндии или Швеции. Уже в царской России отмечали, что в финских школах тамошняя история преподаётся на шведском языке и была написана в основном шведскими авторами или шведскими финнами.

Понятно, что уже с детства финнам прививали отрицательное отношение к русским. И это ещё если мягко сказать… Действительно, вырастали несколько поколений финнов воспитанных в этом духе, которые в 1920-е годы будут вырезать русское население в Выборге и станут ближайшими союзниками Гитлера.

А говоря о книгах Бородкина, его современники подчеркивали, что его труды должны быть положены в основу будущих учебников финской истории и стать защитой против русофобской западной пропаганды. Он сверяет каждое событие с данными архивов, и спокойно и беспристрастно, "не ведая ни жалости, ни гнева", восстанавливает прошлое. А больше всего современников поразила глава "о русском управлении Финляндией".

Критики писали:

"Читая её, мы с грустью убедились, что корни русского сентиментальничанья с населением этого края, русского заискиванья пред финляндцами, уходят далеко вглубь XVIII века".

Кстати, появившаяся на свет либерально-национальная Дума времён Николая II весьма активно обсуждала финский вопрос. Обсуждался он и в прессе. Известным карикатурист Пэм тогда и изобразил депутата-финна, к которому обращался его коллега тоже не русской национальности:

"Отчего у вас такой убитый вид?"

И получал резонный ответ:

"Разве может быть у меня другой вид? Вот уже год я живу под страхом, что Дума приступит к обсуждению закона о равноправии русских в Финляндии".

А мы всё продолжаем смеяться над добрыми временами, когда Евгений Леонов с Вячеславом Невинным бегали в фильме "За спичками" на фоне очень красивых финских озер.

Так что постсоветская Россия ждет ещё своих историков, которые напишут правду о русско-финских отношениях, начиная с 1917 года по нынешнее время. Пока лишь писали о советско-финской войне, понятно с русофобским душком, зато за финское гражданство.

Уточнения

Финля́ндия (фин. Suomi МФА: , швед. Finland МФА: ), официальное название — Финля́ндская Респу́блика (фин. Suomen tasavalta, швед. Republiken Finland; ) — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.



Барон Карл Гу́став Эми́ль Ма́ннергейм (швед. и фин. Carl Gustaf Emil Mannerheim, МФА (швед.) : МФА: ; 4 июня 1867 (по другим данным 16 июня или 4 (16) июня), имение Виллнэс (другое написание — Виллнес; ныне Аскайнен), Або-Бьёрнеборгская губерния, Великое княжество Финляндское, Российская империя — 27 января 1951, Лозанна, Швейцария) — русский и финский государственный, политический и военный деятель шведского происхождения.

