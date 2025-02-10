Когда Константинополь мог бы стать второй русской Одессой

6:39 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Россия, увы, за последние столетия знала взлеты и падения. Заложниками политики становилось население. "Западный политик", — говорил когда-то Петру I его помощник и советник Франц Лефорт.

Фото: https://commons.wikimedia.org by A. Sdobnikov Штемпели русской армии в 1878 году

В годы Северной войны нас бросали западные союзники, со сменой власти, как при Петре III, мы лишились всех побед над прусским Фридрихом. А потом времена Наполеона, война России с Ираном и турками. И не сосчитать наших утерянных побед, которые наша власть отдавала в руки проигравшим. С нами никто никогда не церемонился. Самый красноречивый пример — годы русско-турецкой войны 1870-х годов.

Русскую кровь даром отдавали за европейское благополучие

В 1877 году Австрия продолжала противодействовать нам и шла рука об руку с англичанами, придираясь к нам по всем вопросам. Касалось ли это Балкан или других внешнеполитических инициатив русского правительства. К этому их подталкивали и наши неудачи под Плевной. Да, геройство и наше, и турок (не надо умалять противника) было, но это стоило нам огромных жертв.

Наши дипломаты доносили Александру II, как будто всё это было скопировано "на её коварную роль, сыгранную с нами в 1855 году во время Крымской кампании". Полная неблагодарность, на которую граф Феликс Шварценберг, который смог привлечь к подавлению восстания в Венгрии армию графа Паскевича, позже отозвался фразой:

"Мы удивили весь мир нашей неблагодарностью к России".

Запад только аплодировал Австрии.

Видя наши проблемы в ходе русско-турецкой войны в 1878 году, Австрия договаривалась с Англией об ударе нам в спину. Русская казна была пуста, армия была утомлена, и в ней свирепствовал тиф. Англия угрожала нам войной, боясь появление русских в Стамбуле. Русскому царю пришлось пойти на значительные уступки австрийцам, позволив им оккупировать (и присоединить) Боснию и Герцеговину.

Было известно, что в случае нашего отказа австрийцы ударят нам в тыл, отрезав отступление через Дунай, в то время как английский флот готов был бомбардировать русскую армию через Дарданеллы и Босфор.

Через год состоится встреча Александра II с его дядей, германским кайзером, на которой он откровенно сказал:

"Поведение австрийцев на войне, как это было уже не раз, было сомнительно. И две турецкие области они заняли благодаря нам без единого выстрела, с тем прицелом, чтобы никогда их не возвратить. Как и англичане, занявшие Кипр. Несмотря на договоры, и эти ничего не собираются отдавать".

Также государем было замечено, что занятые австрийцами области должны были по договору стать причиной объявления войны Турции. Но Вена не выполнила договор и не приняла участие в боевых действиях.

С уроками прошлого в России напряжённо

"Уроки прошлого не научили нас ничему", — таково было мнение тогдашнего общественного мнения.

Винили тогда чаще всего в основном дипломатов. Увы, история российская нередко знала не только их успехи, но и промахи, в результате чего мы несли миллионные потери. В людях. Тогда считали, что все дело в преклонных годах наших руководителей МИД и их представителей за границей.

Правда, дураками и невеждами можно быть и в юные годы. Другие не соглашались с этим мнением, считая, что в дипломатической службе играют главную роль не годы, а опытность, навык, знание страны и обстановки.

А главное — сознание своего долга и любовь к своей родине. Тогдашняя Россия ещё "не доросла" до предательского двойного гражданства. Приводили примеры немцев, где Бисмарк, Гогенлое, Мюнстер и другие, которыми гордилась Германия, возвеличили немцев уже в преклонные годы.

"Забавно", что, оккупировав Герцеговину, Австрия переложила на Россию обязательство кормить местных жителей. Как и черногорцев. За наш счёт. Вот и кормились, и одевались австрийские славяне за счёт вещей присылаемых из России и от Славянского благотворительного общества и Красного креста. А копейки несли в общую копилку и миллионы русских крестьян, ещё вчерашние крепостные рабы. Общество — на этом всегда было величие страны.

Чёрная неблагодарность всегда преследует Россию. Сегодня пишут, что Азербайджан отправляет в "натовскую" Украину гуманитарную помощь, а России, где азербайджанцев вкупе с армянами просто множество, достаются только надуманные обвинения. Забыли, что за бывшей Азербайджанской ССР стоит натовская Турция. А мы всё извиняемся. Нет?

В отличие от русских, которые всегда отличались по отношению к другим национальностям милосердием и "за ценой не постоим", другие страны всегда знают и ищут, где можно обогатиться. Та же Австрия "эвакуировала" турок из осаждённой черногорской крепости, "приписывая их в австрийские подданные". Правда, за большие деньги.

Окончания войны христианства с исламом не случилось

В это время великий князь Николай Николаевич, заняв Андрианополь, просил царя сделать последний бросок на Константинополь, где царила большая паника под дулами русских орудий:

"Нам не остается ничего другого, как занять Константинополь — с Богом иду вперед".

Да и царь был не против: "Если суждено так, то пусть водружают крест на св. Софии".

Другой великий Константин Николаевич подытожил: "В Константинополе возвестим России и Европе об окончании многовековой войны христианства с исламом".

Но, как обычно, кто-то сказал сверху — "не пущать". Австрия уже готовила секретный договор с Англией о начале войны против России, а Лондон ранее потребовал от нас отвести войска из приморской черногорской Спиццы. Причина — русские построят здесь второй Гибралтар, взяв под прицел Адриатику. "Нам" это можно, русским — нет.

Но Петербург вновь улёгся под требования Европы. Русских царей в России уже не было.

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Уточнения

Алекса́ндр II Никола́евич ( 17 [29] апреля 1818, Москва — 1 [13] марта 1881, Санкт-Петербург) — российский император (1855—1881 годы) из династии Романовых, проводивший широкомасштабные реформы.



Осма́нская импе́рия (осман. دولت عالیه عثمانیه‎, тур. Devlet-i Âliyye-i Osmâniyye), также Оттома́нская импе́рия, Оттома́нская По́рта или просто По́рта — трансконтинентальное государство, созданное в 1299 году турками-османами под предводительством удж-бея Османа Гази на северо-западе Малой Азии.



Константино́поль (др.-греч. Κωνσταντινούπολις — Константину́полис, или др.-греч. ἡ Πόλις — Полис — «Город»; осман. قسطنطينيه‎ [Qosṭanṭîniyye]; тур. Konstantinopolis, Kostantiniyye; лат. Constantinopolis — Константинополис) — название Стамбула до 28 марта 1930 года, неофициальное название (официальное — Новый Рим) столицы Римской империи (330—395), Восточной Римской (Византийской) империи (395—1204 и 1261—1453), Латинской империи (1204—1261) и Османской империи (1453—1922).

