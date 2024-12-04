Барон Врангель — славянофил с немецкими корнями

Александр Егорович Врангель по рождению был немцем. Но в душе всегда оставался русским патриотом, проводя по возможности влияние России на дипломатическом поприще. Нередко это намного сложнее, чем командовать армией. Хотя при военных победах проще заключать выгодные договоры. Один из эпизодов его деятельности приходится на 1876 год. Накануне русско-турецкой войны.

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Славянский вопрос как морковка для руссофильского ослика

Напомним, что в течение XVIII-XIX веков Австро-Венгерская монархия, подталкиваемая Англией и Францией, враждебно смотрела на укрепление и развитие как в России славянского вопроса, так и на принадлежащих ей когда-то балканских территориях. Это и хорваты, чехи, словаки и прочие народности. Боясь самостоятельности сербов, черногорцев, болгар, австрийцы всеми силами старались тормозить рост национального самосознания и развития этих территорий.

А сила старой Российской империи им была как нож в сердце. Вот и ставились всеми возможными средствами подножки русским. Не важно, где. Героический Альпийский поход Суворова был невозможен без предательства нашего тогдашнего союзника — Австрии.

К тому же, несмотря на вековую вражду с Турцией, австрийцы смогли отстоять свою независимость в первую очередь благодаря России. Но не надо забывать, и о Польше. Последняя осада Вены турками в 1683 году была снята благодаря польскому королю Яну III Собескому. Через месяц австрийцы об этом забыли.

Как отмечал Врангель, разгоравшееся восстание в Герцеговине, Боснии и Болгарии было воспринято в штыки австрийцами, а тут ещё зашевелилась Сербия. Подвластные тогда территории Турции. Но им покровительствовала Россия, не постсоветская, а царская. К тому же велась подготовка войны России за освобождение славянских территорий от многовекового турецкого рабства.

Тогдашнее царское правительство было уверено, что мы справимся с турками, но опасалось вмешательства Англии и австрийского удара в спину. Как это уже было в годы Крымской войны. Тогда Австрия заняла своими войсками Румынию, отрезав нашу армию от сообщения с Россией, а англичане блокировали наши войска, изнурённые битвами и тифом, с другой. Войну надо было начинать, обезопасив свои тылы.

Начались дипломатические торги. В итоге Россия согласилась на временную оккупацию Боснии и части Герцеговины (эта "оккупация" продлится до развала Австро-Венгерской монархии в 1918 году) и хотя бы "временно" (?) признавать власть турецкого султана над этими территориями.

Кстати, позже Россия по этому примеру поможет китайским "друзьям". В Кульдже. Разгромив повстанцев-мусульман дунган, приведя область в порядок и повиновение, вернули регион в руки китайцев. Позже дунгане вырезались, а ещё позже их всех назвали китайцами.

В дипломатических кругах многие были недовольны такими половинчатыми решениями, за которые расплачивались своей кровью русские офицеры и солдаты, утверждая, что в политике уповать на честность партнёра — смерти подобно. Хотя другие считали, что с соседом надо жить в мире и помогать ему, обретая друга. Забывая при этом, что у соседа есть другие соседи, которые помогут ему стать врагом России.

Врангель также считал, что пара миллионов славян, будучи в руках австрийцев, станут надёжной опорой в будущем России. И будут первыми в Австрийской империи. Но до Первой мировой он не дожил и не видел свои трагические ошибки в политике тогдашней и нынешней России. Вероятно, его записки на имя Горчакова ещё где-то пылятся в архивах МИД РФ.

Кто такие славяне — разные по географическим, религиозным, классовым признакам

Славянский вопрос накануне войны весьма волновал не только высшие сферы России, но и русское общество второй половины позапрошлого века. Многие были "за", но и многие скептически относились к "другарям".

Весьма любопытно воззвание князя черногорского Николая. Обращаясь к жителям, он писал:

"Я обнажаю меч, чтобы вырвать вас из-под турецкого ига. Смотрите на омагометанившихся герцеговинцев-славян, как на родных братьев, не обижать и не грабить селяков".

А мусульманам, отуречившимся в Герцеговине, советовали забыть религиозную вражду и идти бороться за свободу заодно с христианами. Собралось под воззваниями около 20 тысяч инсургентов-славян. Правда, австрийцы сразу же отозвали 2 тысячи своих добровольцев из славян. Пушек было аж 4 штуки. Да и конницы сотни три. Во время турецкого ига славяне чаще всего были безлошадными. Иметь лошадь могли только богатые.

При вступлении в Герцеговину князь отдал строжайший приказ: "Не сметь грабить, жечь, не рубить головы у убитых турок, не резать носов и ушей, как было принято у турок и черногорцев". И вскоре небольшая армия славянского ополчения начала успешные военные действия против османов.

Но все продовольствие и вооружение шли из России через австрийскую границу. Пока шло. Наступят и другие времена. Успеху славян способствовали и горы, знание местности, и, конечно, патриотизм и ненависть к туркам.

Любопытно, как отмечал Врангель, пленных черногорцев не было. Они обычно предпочитали смерть плену, к тому же умели как никто скрываться, используя природные укрытия. Да и пленных они сами предпочитали не брать. Куда их девать и чем их кормить, когда самим есть нечего?

Успехи славян были несомненны. И вскоре, когда надо снимать сливки, набирая очки, к армии славян прибыли дипломаты (военные агенты) Австрии, Англии, Италии и Франции. Турки решились на временное перемирие, которое продлилось до 12 апреля 1877 года. Понятно, русские радовались победе балканских славян. Но, как подчёркивал Врангель, находящийся в это время в Италии, англичане злились. Они видели за победами черногорцев русских, а итальянцы опасались, что русским будут доступны Адриатическое и Средиземное моря.

Французский посол в России просто не мог понять, неужели Россия из одного желания "освободить христиан соплеменников от турецкого рабства, могла проливать свою кровь и тратить сотни миллионов".

Кстати, были и русские, которые ходили с такими же мыслями. Старик князь П. А. Вяземский писал в частном письме, что война для России может быть не только вредна, но и гибельна.

"Да и сербы хороши. Россия стряхнула с себя татарское иго, потом наполеоновское, своими руками, а не попрошайничеством у соседов... Неужели мы своими боками и кровью, своим благоденствием должны жертвовать, чтобы сербы здравствовали. Сербы — сербами, русские — русскими. Главное наше недоразумение, что мы считаем себя больше славянами, чем русскими. Русская кровь у нас на заднем плане, главное славянолюбие", — писал русский князь.

Эти слова писались накануне русско-турецкой войны, которая обошлась нам большой кровью, а ещё больше стоила огромных денег. Но Россия от неё ничего не выиграла, кроме памятников. К власти в балканских странах приходили немцы. Но "братушек" кое-кто помнит и сегодня.

Уточнения

Славянофи́льство — литературное и религиозно-философское течение русской общественной и философской мысли, оформившееся в 30-х—40-х годах XIX века и ориентированное на выявление самобытности России, её типовых отличий от Запада.

