Коронация в Англии — традиции и большие деньги

Сегодня коронация британских королевских особ мало, чем отличается от прошлого. Разве что тюрбаны местные заокеанские князьки сменили на дорогие костюмы от модных кутюрье, а перья стали веселыми преданиями времен войны с зулусами.

Фото: Barbados Independence/Republic Night by PMO Barbados, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Король Великобритании Карл III

Комик-группа "Монти Пайтон" еще в 1970-е годы на ТВ показала, как английские колонизаторы миллионами уничтожали своих заокеанских подданных. За золото, алмазы и другие полезные ископаемые. Правда, сегодня "репрессированные" называются Британским содружеством. Как, если бы сегодня в России появилось Российское содружество, куда входили бы все бывшие республики СССР.

Но у нас такого нет, а у них такое есть. И там никто не пропагандирует ежедневно о репрессированных народах. И имя британского монарха — это и имя, и касса. Самые богатые латифундисты в мире и самый высокооплачиваемый пиар в мире. Так что "куклы" с коронами в опредёленных исторических реалиях стоят подороже пластмассовых.

Когда Лондон превращался в новый Вавилон

А мы расскажем о коронации Георга V. Сына сына великой Виктории, которая за полвека сумела подмять под себя весь мир. Только после её смерти пробудились финансовые "корольки" в США.

Но зрелище было действительно занимательным. Коронацию внучки короля в 1950-е уже покажут по ТВ. Приезжие со всей Британии, заокеанские индусы в белых тюрбанах смешались с краснокожими с перьями на головных уборах. Здесь же были южноафриканские фермеры, которым позже придется писать на лавках "только для белых", представители маори из Новой Зеландии. Это те, которые пешком.

А рядом едут экипажи раджей и принцев с Ближнего Востока и Африки. Столица была освещена ярким июньским солнцем, и традиционного тумана времён Конан-Дойла не было и в помине.

Традиционная коронационная служба проходила под сводами Вестминстерского аббатства. Граждане РФ знают об этом лучше, чем свою родную историю. Спасибо "Джону Инглишу" и нашему Минкульту. В начале прошлого века всё это в Англии называлось "театром". Правильно, король-то был конституционным. Хотя традиции остались. Например, под сиденьем кафедры находился "камень судьбы", который когда-то был отнят англичанами у ирландских и шотландских королей.

Короля одевали в одежды первосвященника, ведь он являлся главой англиканской церкви, а его прапрабабка (хотя кровь её потомков была уже немецкой) послала четыре века назад папу римского куда подальше. Мантия претендента была четырехугольной и символизировала, что "английскому королю принадлежит царствовать над всеми четырьмя концами земли". Современники называли эту мантию "британским империализмом". Американцам пора это перенять при инаугурации своего президента.

Но традиции надо уважать. Мантия уже тогда стоила в районе 500 тысяч фунтов. И привилегия ткать это одеяние принадлежало городу Брентри, где пару веков назад поселились французские ткачи-гугеноты, бежавшие из Франции после отмены Нантского эдикта. К тому же по традиции ещё Эдуарда VII мантия шилась исключительно из английского материла. Правда, золото было и своё, из колоний, и чужое — из ограбленных английскими пиратами испанских галеонов.

Георг V облачился в мантию своего прадеда Георга IV, отличавшегося особенным богатством и великолепием. Ну и конечно скипетр и держава. Держава-глобус, владей всем миром и держи её в правой руке. Скипетр это так — сопутствующий "товар". Но вот перчатки пурпурного цвета... Оказывается, шитые золотом, они являются угрозой для врагов Великобритании. После Дюнкерка 1940 года это несколько странно. Правда, это было попозже.

Ну, и, конечно, холодное оружие — грозить то чем. Королю передали королевскую шпагу и шпагу правосудия. Оба клинка были острыми и заточенными. Правда, у королевского меча кончик был отломан. То ли по истории, то ли по безалаберности придворных — неизвестно. И последний этап экипировки — на палец королю надевали золотое кольцо с огромным рубином. Это значит брак государя со своей страной, что и является знаком неразрывности судеб короля и государства. Хотя в Англии королям и головы рубили, и выгоняли за ненадобностью.

Собачки корги стоят намного дешевле пуговицы на камзоле пэра

После радостей яркой коронации традиционный банкет. И все по традиции. Сегодня, вероятно, все из "Макдональдса", но век назад многие приглашённые не могли есть то, что подавали на стол. Например, суп XV столетия. Куриный, со смесью миндаля, сахара и пряников. Но о вкусах не спорят. Главное, чтобы стафилококков не было, как в нашей шаурме.

Сто лет назад участие в коронационных празднествах — дело наследственное. И всё же лордам Аутремам (читалось в разное время по разному), наследникам Гастингсов (вероятно, и в России такие найдутся), принадлежала честь поднести королю золотые шпоры, зато лорду Уоркшену позволялось преподнести новому королю красные перчатки и поддерживать его за руки. Да и скипетр был за ним.

Но даже коронационные торжества в Англии начала прошлого века напоминают боярское русское местничество 500-летней давности. Перед коронацией собирался Совет для рассмотрения заявлений тамошней аристократии. Лорд Эрролл, коннетабль Шотландии, потребовал участие в коронации с серебряным жезлом в руке и с гербом его рода в руках. Его мягко пожурили за незнание истории, всё-таки Новое время, но жезл отняли.

Зато некий сэр Мартин Ллойд потребовал, чтобы ему поручили место после пэров, но впереди баронетов, и вручили арфу короля. Ссылался он на своё происхождение от Мартина Тюрриона, нормандца образца 1100 года. Ему отказали, как и другому "соратнику" Вильгельма Завоевателя.

Но дальше — ещё больше. Забавно обращение в "Суд справедливости" некоего Меркела. Он желал охранять в день коронации апартаменты королевы. А по традиции такой секьюрити должен был получить в награду всю обстановку королевы. Не из ДСП, а из красного и чёрного дерева. Понятно, ему отказали — времена "ужасов царизма прошли". Да и королева Мэри заартачилась бы.

Любая коронация всегда влекла за собой огромные расходы. На церемонию королевы Виктории потратили в позапрошлом веке 70 тысяч фунтов. Посчитайте, огромные деньги на первую половину XIX века. Её сын "обошёлся" уже в два раза дороже. Известно, что обшивали Георга V более 6 тысяч золотошвеек, изготовивших 6 тысяч придворных одеяний. А бархата ушло более 150 тысяч метров. Стоимость более десятка миллионов. "Старыми".

Как свидетельствовали эксперты прошлого, только на драгоценности пэров ушло более 65 миллионов. Дамы чуть поболее — 125 миллионов франков. Отдельная тема короны британских королей. А их когда-то было несколько, от принцесс Консуэллы, Вестминстерской до де Бофор, общей стоимостью десятка миллионов, свидетельствовал журнал Lecture pour Tous.

Чем интереснее коронование прежних английских королей в сравнении с нынешним Карлом — те хорошими были ходоками. И денег на разные излишества не жалели. Королевы были скромнее и поприжиместей. Это же не королевские фаворитки.

Но английские короли сегодня приносят в бюджет, кроме российских нуворишей и московских мэров, неплохие деньги. Это и смена караула для туристов, название "королевское" для армии, флота, авиации, сопутствующие товары в виде сувениров и многое другое. Да и новый Карл неплохо оправдал свою коронацию за счёт продажи прав показа мировому шоу бизнесу. Так что "правь, Британия" и дальше.

Говорят, что после смерти последней Елизаветы разбежались собачки корги. Если так, то жаль. Вероятно, они перебрались в Россию, у нас они весьма популярны.

Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Соединённое Королевство включает в себя остров Великобритания, северо-восточную часть острова Ирландия и множество более мелких Британских островов.



Георг V (англ. George V; 3 июня 1865[…], Мальборо-хаус — 20 января 1936[…], Сандрингемский дворец, Норфолк) — король Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии и Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии с 6 мая 1910 года до своей смерти; второй сын принца и принцессы Уэльских (позднее Эдуарда VII и королевы Александры). Из Саксен-Кобург-Готской династии, с 1917 года из Виндзорской династии.



Корона́ция или Коронова́ние — формальная процедура, символизирующая принятие монархом власти и её атрибутов (трона, короны, скипетра и тому подобное).