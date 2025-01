Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал

Были такие слова из "Фауста" Гёте — "люди гибнут за металл, Сатана там правит бал". То есть за деньги. Там — это весь мир и Россия. Правда, с Сатаной ещё никто не определился, но вот с его заменителем за полтора века назад определились даже в Европе.

В 2000-х годах в постсоветской России отпрыски кавказских "князьков" с криминальным прошлым гоняли по Александровскому саду возле Кремля и мимо Вечного огня на дорогих "Порше". Нередко сбивали и прохожих. Безнаказанно. Теперь в госаппаратах те, кто у власти, устраивают только своих дураков. Тех, кто поумнее, уже отправили на ПМЖ в страны НАТО. Там наш беспредел вне закона. А в Штатах всё решает пуля полицейского. И никакого "крышевания" со стороны мифических диаспор, которые стали у нас, по сути, организациями легализованного предательства, как и двойное гражданство.

Президентские выборы за счёт налогоплательщиков всего мира

В Штатах это поняли полтора века назад. Там общество заметило, что сыновья богачей с детства, утопающие в роскоши, неспособны вести дела своих отцов и умеют только тратить деньги. И власть приняла против них свои законы, которые работают до сегодняшних дней. Скорее папы приняли эти законы, дабы не пустить свое "кровное" на ветер.

Дабы обеспечить будущее своего благосостояния и своих наследников, они заставили своих наследников проходить трудовой путь с нуля.

Так, промышленник хлопка заявил своему сыну:

"Не думай, что ты получишь состояние из моих рук. Тебе еще нужно это заработать".

И старания приучить наследников к труду стали приносить плоды.

Без работы ты ничего не получишь. Миллиардеры давали своим отпрыскам в управление часть своего наследства под надзором доверенных лиц. С одним условием — эту малую часть ты должен довести до размера отцовского первоначального капитала. Сложно? Да. В условиях конкуренции. Но именно так сделал Мейер Гуггенхайм, раздав своим шести сыновьям дивиденды от своих миллиардов. Не сможешь — иди мести улицы.

Такая палочная система американских тузов почему-то обеспокоила спокойную Европу, которая жила по старинке. "Наследство отдаю дитю", — там делали так.

А потом это наследство, проигранное в карты, спущенное на излишества, летело в руки перекупщиков и спекулянтов. А это замки, земли и будущее. Вспомните хоть "Кантервильское привидение" Оскара Уайльда, где американец скупает в Англии на корню столетний замок …

Европейцы уже век назад начали обвинять США во вздорожании жизни, организации монополизма, разного рода спекуляций, которые обрекали на нищету менее обеспеченное местное население и даже "упадок нравов в Америке". Напомнить об извращенцах с тотальным СПИДом? А ведь мир это всё унаследовал от проамериканских прадедушек за сто лет.

Также современники вопрошали — а какой будет Америка, когда несколько тысяч корольков с огромными состояниями станут "корольками" всего мира, обладая неограниченной властью и стравливая, и укладывая под себя президентов и правительства всех стран? Также провидчески отмечалось, что "владельцы американского золота", держась вроде бы далеко от политики, втихомолку управляют ею.

Приводился пример с президентом Теодором Рузвельтом (1901-1909 годы), который для своей избирательной кампании прибегнул к миллионам Гаррисонов. Правда, он поначалу прижимал монополию миллиардеров, но как справедливо отмечали - "не все президенты будут обладать таким умом и силой воли". А зачем? США сегодня мекка мира. И все крупные воры в случае чего сбегают туда с награбленными капиталами в своей стране.

США выкачали из России миллиарды на развал России

Весьма справедливо писали сто лет назад, отнюдь не в Советской России, что судьба США окажется в прямой зависимости от десятка миллиардеров. И будущее Европы будет в их руках. Европейцы жёстко отмечали, что речь идёт не только о шедеврах археологии и мировой живописи, которые сегодня красуются в американских музеях, а главное - что американское влияние оказывает на расстановку политических сил во всем мире. И чаще всего, увы, за счёт самих налогоплательщиков других стран. Европейцы сами признавались, что у американских дельцов больше инициативы и бесцеремонности. С быдлиной наглостью надо бороться только силой. Ведь миллиарды нередко вырастали из банального криминала.

На американскую землю никогда не падала иностранная бомба. Зато в "Метрополитен музее" и иже с ним можно увидеть шедевры мирового искусства, "приватизированные" в годы Второй мировой войны в Европе и СССР, а сегодня и из музеев Сирии и Ирака. Не удивлюсь, если драгоценные артефакты "скифского золота" из Крыма мы сможем увидеть только в США. Что это, политика или что-то иное?

И напоследок заметка об обеспеченной жизни заокеанских миллионеров во времена, ещё когда и СССР не пахло. Pall Mall Magazine писал, что более 100 женщин в Нью-Йорке тратят на свои одежды более миллиона долларов в год (цены старые), а те, кто тратят меньше — не поддаются подсчёту. Одну даму спросили, не трудно ли ей сохранять чистой белую обувь своих детей. Очень трудно, ответила она, пока не нашла выход — я просто покупаю новую пару обуви каждый день. И таких примеров немало. Остап Бендер, вероятно, воспитывался на таких сообщениях. Правда, работать он не хотел.

И так, между прочим, не надо забывать о всеми пропиаренным русофобами в постсоветской России лендлизе в годы Великой Отечественной войны. Плюсы и минусы очевидны. Но платили наши деды и бабки США и Англии золотом, а не бумажками. А это уже другой коленкор.

