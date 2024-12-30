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Сергей Лебедев

19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной

6:31
Наследие » Россия

Современники отмечали, что сложность, запутанность крестьянского вопроса главным образом заключалась в установлении наиболее благоприятного момента для раскрепощения крестьян и изыскания наиболее практичного метода освобождения от рабства. 

Александр Первый в гостях у Жозефины Бонапарт
Фото: https://commons.wikimedia.org by Гектор Вигер
Александр Первый в гостях у Жозефины Бонапарт

И главное, чтобы реформы не нанесли ущерб государству. То есть, чтобы не угодить одним концом палки по помещику, другим по мужику.

Мы не рабы, мы просто терпеливы

Как мы уже писали, и во времена ещё Александра I было немало проектов на эту тему. Но выплыла идея "Священного союза" плюс декабристы на Сенатской площади, и задумки об отмене крепостничества в России положили под сукно. Кстати, даже среди дворянских декабристов к крепостному праву было неоднозначное отношение.

В "Русской правде" Пестеля была лишь теория, что "обладать другими людьми, продавать, дарить и наследовать их есть дело постыдное".

Но это "зрелое решение" отдавалось на откуп дворянских собраний. То есть крепостникам.

Перевешав декабристов и отправив других в Сибирь, Николай I также получал немало проектов по отмене крепостного права. Даже Госсовет в 1829 рассматривал подвижки на этот счет. Но, как обычно, помешал польский бунт. И все же с 1829 по 1848 годы собиралось шесть секретных комитетов, последний из которых уже шёл под председательством царя-освободителя Александра II.

Освобождение крестьян манифестом от 19 февраля 1861 года (по старому стилю) до революции у нас рассматривали главным образом как акт гуманности. Но оно было и актом государственной необходимости, без которого дальнейшая экономическая, культурная жизнь России, даже её существование, было бы невозможным. Хотя всегда мы жили по традиции "Русь не рабой прожила рабства время, а смирялась пред судьбой".

Что-что, но мордой нас, русских, до сих пор продолжают бить об стол. Чего не скажешь о тех, кто стоял на горле России — крепостниках. Видя в крепостном труде непрерывный и неисчерпаемый источник своего благосостояния, большинство дворян не только не думали копить оборотный капитал для развития хозяйства, но позволяло себе роскошь и мотовство, особенно проживая жизни своих крепостных в столице и за границей. Хотя в мире уже громыхала промышленная революция.

Что уж говорить, если даже на госслужбу дворянство смотрело исключительно как на средство кормления и обогащения путём взяток...

Правда, были и паразиты среди крепостных. Это дворовые люди. Они перенимали барские привычки, барское безделье и были просто тунеядцами. Их к 1861 году оказалось в России больше миллиона. Стоит также напомнить, что в России почти ежегодно происходили крестьянские бунты, в первую очередь, из-за злоупотребления помещиками своей властью. А на их подавление нужны были полиция или войска. Кстати, убийства помещиков при Николае I были не редки. Короче, ком всё рос и рос.

И, как писали в середине позапрошлого века, "нужен был гром пушек на развалинах Севастополя, где дворяне и мужики умирали за Россию рядом, подавляемые превосходством неприятеля в техническом отношении и политическом". И, тем не менее, наверху была истерика — уничтожение крепостного права - это было бы нарушение священных прав. Страх перед мужицкой России был огромен.

"Лучше начать уничтожение крепостного права сверху, нежели когда его начнут уничтожать снизу"

Но новый император Александр II, принимая московских дворян в марте 1856 года, сказал:

"Вы сами понимаете, что существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным. Лучше начать уничтожение крепостного права сверху, нежели, когда его начнут уничтожать снизу".

На этом государь не остановился, объехав летом 1858 года Центральную Россию, где убеждал их идти на уступки крестьянам. И только благодаря царю редакционные комиссии составили окончательный вариант "Положений" для крестьян. Главное, что с наделением их землей. Сколько? Это будет следующий этап борьбы после освобождения.

И 19 февраля 1861 года, в день восшествия своего на престол, император Александр подписал манифест об освобождении 22 миллионов крестьян. А через сто лет Россию прославит на века русский лётчик Гагарин. От сохи, кстати. Так что манифест был России нужен как воздух. Руку к манифесту приложил и митрополит Филарет.

Не случайно в конце манифеста говорилось: "Осени себя крестным знаменем, православный народ, и призови с нами Божие благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и блага общественного".

Наших предков освободили в один год с чёрными рабами в США и Бразилии. Есть над чем задуматься.

И, конечно, стоит добавить, что неплохо бы поставить памятную стелу в память отмены крепостного рабства в России. В позапрошлом веке отметились всего лишь медалями. Хотя в постсоветской России даже выпустили 25-рублёвик в честь 500-летия единого русского государства с припиской "отмена крепостного права". Можно отнести к казусу постсоветских историков. Правда, читатели, вам монету не купить — палладий 999-й пробы. Делалось, может быть, для новых крепостников.

Но вот чтобы мы не забывали царя-освободителя, всё-таки обелиск ему надо установить. Хотя бы вместо уничтоженного в Александровском саду первого советского памятника "мыслителям и деятелям борьбы за освобождение трудящихся". Цоколь остался. Но, судя по реалиям, до Романовых новым "великороссам" никого дела нет.

Читайте по теме: Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой 

Уточнения

Крепостно́е пра́во — совокупность юридических норм, закрепляющих запрет крестьянам уходить со своих земельных наделов без разрешения властей (то есть прикрепление крестьян к земле или «крепость» крестьян земле; беглые подлежат принудительному возврату), наследственное подчинение административной и судебной власти определённого феодала, лишение крестьян права отчуждать земельные наделы и приобретать недвижимость, иногда — возможность для феодала отчуждать крестьян без земель.

Алекса́ндр II Никола́евич (17 [29] апреля 1818, Москва — 1 [13] марта 1881, Санкт-Петербург) — российский император (1855—1881 годы) из династии Романовых, проводивший широкомасштабные реформы.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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