Непонятные для иностранцев. Традиции на Новый год, которые мы унаследовали от СССР

4:06 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Новый год — это праздник, который отмечается по всему миру.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Новогодний стол

Однако в СССР были свои уникальные традиции, которые до сих пор живут и перенеслись в наши дни. Вот несколько самых странных (по мнению иностранцев) традиций на Новый год, которые мы унаследовали от Советского Союза.

Новогодний стол

В СССР на Новый год обязательно готовились блюда, которые были недоступны в повседневной жизни. Это могли быть мясные деликатесы, рыба, фрукты и сладости. Также на столе обязательно присутствовали салат "Оливье" и мандарины, которые считались символами праздника. Даже сейчас многие люди придерживаются этой традиции и готовят на Новый год особенные блюда, которые не едят в обычные дни. Кстати, многие салаты готовятся в "промышленных" объёмах, в тазиках. Чтобы хватило на все каникулы...

Украшение ёлки

В СССР ёлка была не просто символом праздника, но и своеобразным атрибутом политической идеологии. Её украшали красными звёздами и красными игрушками, отражающими цвет флага СССР. Даже после распада Советского Союза многие люди до сих пор продолжают украшать ёлку в соответствии с этой традицией.

Подарки

В СССР подарки на Новый год дарили не 1 января, а заранее, в канун Нового года. Это было связано с тем, что в Советском Союзе не было такого разнообразия товаров, как сейчас, и подарки нужно было покупать заранее. Также было принято дарить подарки не только близким, но и коллегам, соседям и даже случайным прохожим.

Гурьбой на улицу

После полуночи мы обязательно выходим на улицу, чтобы встретить первый день года среди "народа". Эта традиция также возникла в Советском Союзе и до сих пор остается популярной. Для иностранцев может быть странным видеть, как все выходят на улицу в мороз и встречают Новый год, выпивая зачастую с незнакомыми.

Все эти традиции могут показаться странными и непонятными для людей, незнакомых с историей СССР. Но они до сих пор живут и напоминают нам о том, каким был Новый год в прошлом. И, возможно, они будут передаваться и на будущие поколения, чтобы сохранить кусочек истории и традиций нашей страны

Почему иностранцы не понимают российские новогодние традиции

Иностранцы часто оказываются в замешательстве, когда сталкиваются с российскими новогодними традициями. Они не могут понять, почему мы отмечаем Новый год 31 декабря, а не 1 января, как это делают в большинстве стран мира. Также им непонятно, почему у нас так много символов и обрядов, связанных с этим праздником.

Одной из причин непонимания может быть разница в культуре и истории. Россия имеет богатую и давнюю историю, в которой Новый год занимает особое место. Для нас это не просто праздник, а настоящий ритуал, который сопровождается множеством традиций и обрядов, передаваемых из поколения в поколение.

Кстати, российские новогодние традиции имеют свои корни в религиозных языческих верованиях, которые могут быть незнакомы иностранцам. Например, ёлка, которая является неотъемлемой частью новогоднего праздника в России, имеет свои корни в языческих обрядах, связанных с поклонением деревьям. А ведь мы когда были знатными язычниками...

Также российские новогодние традиции могут показаться иностранцам слишком сложными и запутанными. Например, наша традиция подарков от Деда Мороза и Снегурочки может показаться странным ритуалом, особенно если учесть, что в других странах подарки обычно дарят на Рождество.

Но российские новогодние традиции остаются частью нашей культуры и наследия. Они помогают нам сохранять связь с прошлым и создают атмосферу волшебства.

Новогодние традиции народов России