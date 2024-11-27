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Сергей Лебедев

Лев Толстой: странный в детстве, воин в юности и большой писатель в зрелости

Наследие » Россия

Дети разные важны, дети разные нужны. Особенно, если вы родители, и вам не безразлично будущее вашего чада. Ведь дети разные, абсолютно все. Одни могут быть спокойными и держаться даже в зрелом возрасте за мамину юбку. Другие суперактивны, со своими странностями, которых якобы не было у вас в детстве.

Лев Толстой
Фото: commons.wikimedia.org by Сергей Прокудин-Горский is licensed under Leo Tolstoy State Museum
Лев Толстой

Вот и идут сейчас родители к психологам, озабоченные теми или иными "странностями" у детей. Но не стоит беспокоиться. Это же дети. И кто знает, что из них вырастет со временем. Таким странным ребенком когда-то был и Лёвушка. Лев Николаевич Толстой, который с детства впитывал все радости и тревоги взрослых.

Сами голодали, но любимых лошадок не забывали

Его тётя, Татьяна Александровна Ергольская, влиянию которой Толстой был обязан с детства, имела властный и решительный характер. И, по-видимому, любила его отца, как и он её. Но замуж выйти за него отказалась, позволив ему жениться на богатой княжне Волконской и поправить свои денежные дела. И всё же отец Толстого после смерти жены сделал предложение Ергольской, чтобы она стала матерью его детям. Но та отказалась.

"Я отказалась от первого предложения и обещала исполнять остальное", — прочитал её ответ Лев Николаевич, найдя её письма в бумагах после смерти отца.

При вспышках умиления к ней он часто плакал, а тетушка звала его "Лёвой-рёвой".

Смерть отца, когда Толстому было 9 лет, стала самой большой трагедией детства. Он не мог поверить, что отца уже нет. Долго после этого он вглядывался в незнакомых людей на улицах Москвы, куда они впоследствии переехали, надеясь встретить живого отца.

На лето семья обычно воссоединялась в имении Ясная Поляна. Дела Толстых тогда были не блестящи. Когда наступил голодный 1840-й год, урожай был так плох, что им пришлось покупать хлеб для своих крестьян, а средства были взяты из продажи имения Неруч. Лошадям уменьшили выдачу корма и прекратили кормить их овсом. Малышам было жаль своих лошадок, и они, не признавая своего преступления, бегали на крестьянское поле, собирали зерна овса и кормили животных.

Эксцентричность Льва Николаевича стала проявляться в раннем возрасте. Однажды ему пришла фантазия остричь брови. Он это и сделал, о чём потом очень жалел, не считая себя красавцем. Мог войти в обеденный зал, кланяясь "задом", откидывая голову назад.

Да и в детских играх нередко Левушка отличался от своих сверстников, где больше проявлялся его индивидуализм. А может быть, и эгоизм? И желание не быть как все…

Бабушки у многих самые близкие и любимые. Ведь до сегодняшнего времени они были с нами с рождения, и в последний путь провожаем их тоже мы. Таким человеком у Льва Николаевича была его бабушка, которая рассказывала ему много сказок. Поэтому семья и купила (такие времена) слепого сказочника Льва Степановича именно для того, чтобы перед сном он рассказывал ребятишкам сказки и былины.

В доме Толстых всегда было много юродивых, и маленький Лёва всегда смотрел на них с великим уважением.

Впечатлила его молитва дурачка Акима, помощника садовника. Тот говорил с Богом как с живым лицом: "Ты мой лекарь, ты мой аптекарь".

А после "уроков" с французским гувернёром Тома, который грозил мальчику за непослушание запереть в сарай и дать розог, Толстой позже говорил, что после этого "переживал ужас и отвращение перед всякого рода насилием, которое испытываю всю жизнь".

История, Кавказ, Севастополь и "демократические ляжки"

Зная романы Льва Николаевича, любопытна его жизненная трансформация. В частности, речь идёт об отношении к истории.

Учась в Казанском университете, он говорил своему другу Назарьеву: "История — это ни что иное, как собрание басен и бесполезных мелочей, пересыпанных массой ненужных цифр и собственных имен". Смерть Игоря, змея, ужалившая Олега, "что же это как не сказки, и кому нужно знать, что второй брак Иоанна — на дочери Темрюка, а четвёртый…".

"А ведь от меня требуют, чтобы я задолбил всё это, а не знаю, так ставят единицу", — жаловался будущий автор исторического эпоса "Война и мир".

О своих первых попытках заняться литературой Лёва написал любимой тётушке: "Помните ли вы совет, который когда-то мне дали? Попробовать писать романы. Так вот, я последовал вашему совету, и занятия, о которых я упоминал — литературные".

Он не знал, появятся ли когда-нибудь на свете то "что я пишу, но эта работа меня забавляет, и я очень в неё погрузился". Это было рождение "Детства". В это же время он поступает на военную службу, чтобы по мере сил "способствовать с помощью пушки к истреблению хищников и непокорных азиатов".

И, несмотря на попытки заняться коммерцией, литературой, пойти в чиновники, он уже в молодости считал, что "есть во мне что-то, что заставляет меня верить, что я рожден не для того, чтобы быть как все".

Кавказская война не была для Толстого забавой. Рисковал он не раз. Были случаи, когда его спасала только резвая лошадь и показавшаяся на виду крепость Грозная. Ведь сзади его настигали чеченцы, собиравшиеся взять русского офицера в плен.

О его участии в Крымской войне и что он пережил и видел, рассказывают "Севастопольские рассказы". Правда, не все одобрительно отнеслись к поведению Толстого, вернувшегося с фронта.

"Вернулся из Севастополя с батареи. Остановился у меня и пустился во все тяжкие. Кутежи, цыгане, карты всю ночь. А затем до двух часов дня спит как убитый. Старался удерживать его, а теперь махнул рукой", — жаловался Фету Иван Тургенев.

Кстати, между ними нередко происходили большие споры. Тургенев не раз обличал Толстого в разгуле, а всех в неискренности, а последний отвечал резко и дерзко. Григорович пытался успокоить Толстого, на что тот в запале кричал: "Я ничего не позволю ему делать мне назло! Это он специально ходит вокруг меня взад и вперёд и виляет своими демократическими ляжками".

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Уточнения

Граф Лев Никола́евич Толсто́й (28 августа [9 сентября] 1828, Ясная Поляна, Тульская губерния, Российская империя — 7 [20] ноября 1910, станция Астапово, Рязанская губерния, Российская империя) — один из наиболее известных русских писателей и мыслителей, один из величайших в мире писателей-романистов.

Севасто́поль (укр. Севастополь; с 1783 по 1784 и с 1797 по 1826 годы — Ахтиар, крымскотат. Акъяр, Aqyar) — город на юго-западе Крымского полуострова, на побережье Чёрного моря.
 

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы лев толстой севастополь северный кавказ
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