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Сергей Лебедев
С детства Лев Толстой был склонен к гуманизму и справедливости для всех. Причём повлияла на это именно жизнь в "дворянском гнезде"

Желание счастья для всех у Льва Толстого сформировалось ещё с детства

6:30
Наследие » Россия

У России разная история. И всё же, как бы нам ни было… мы вспоминаем детство. Одни проводят его сейчас в странах НАТО, у других всё попроще. В СССР проводили детство в пионерских лагерях или у бабушки в деревне. В постсоветское время, судя по сообщениям, чьё-то детство оканчивается нередко в руках педофилов или ещё хуже...

Желание счастья для всех у Льва Толстого сформировалось ещё с детства
Фото: commons.wikimedia.org by Сергей Прокудин-Горский is licensed under Leo Tolstoy State Museum

В июле 1852 года Некрасов получает для своего "Современника" рукопись с Кавказа под заглавием "История моего детства". Кстати, под анонимной подписью. Редактор сразу же ответил: "Могу сказать положительно, у автора есть талант". Когда октябрьский журнал "Современника" дошел до томившегося в ссылке в русском Семипалатинске (сегодня казахский Семей) Достоевского, тот сразу "почуял большой талант" и просил разузнать автора повести. И скоро в редакции узнали, что автор произведения артиллерийский офицер, граф Лев Толстой.

Кто не мечтал в детстве о волшебной палочке?

Лев Николаевич родился в 1828 году в Ясной Поляне в настоящем "дворянском гнезде". И в детстве отличался большой религиозностью. Монахи и юродивые были своими людьми в их доме. Эта непосредственная теплая вера оставила в юном барчуке неизгладимый след на всю жизнь. Как позже и рабство в России.

Отметим, что Тургеневу, как и Толстому в детстве пришлось наяву увидеть дикость русского крепостничества. Как известно, отмена рабовладения у нас произошла примерно в одно время с Бразилией и США. Разница только в том, что там де-юре "освободили" негров, а у нас славян: русских, украинцев и белорусов. Толстой и Тургенев вынесли с детства свое отвращение к рабству. Правда, и здесь была своя разница. Тургенев сразу почувствовал всю безнравственность сам принцип владения людьми, Толстой же лишь ужаснулся конкретными проявлениями этой безнравственности. Позже он сам признавался, что "мысли о том, что рабства не должно быть, что надо отпустить крепостных, среди нашего круга 1840-х годов совсем не было".

"Мы, дети с учителем, возвращались с прогулки, и встретили нашего толстого управляющего Андрея Ильина и шедшего с ним, поразившего нас печальным лицом, кучера, кривого Кузьму, человека немолодого и женатого. Управляющий на наш вопрос, куда идёте, спокойно ответил: идём на гумно наказать Кузьму. Не могу описать ужасного чувства, которые произвели на меня эти слова и вид доброго и унылого Кузьмы", — писал автор "Войны и мира". Лев Николаевич знал наказание. Больше десятка плетей по голой спине.

Уже в детстве Толстой мечтал о том, как сделать, чтобы люди не знали никаких несчастий. Так и появилась мечта о некой "зелёной палочке", о моравских братьях, которых он путал с масонами, слушая разговоры взрослых.

"И как я тогда верил, что есть та зелёная палочка, которая должна уничтожить всё зло в людях и дать им благо, так я верю и теперь, что есть эта истина, и она будет открыта людям", — говорил позже Толстой.

Жалость и любовь к людям были общими чувствами у всех братьев Толстых. Причём один из них вообще кончил жизнь аскетом, как Франциск Ассизский. И в их детской комнате носились отнюдь не детские мысли о том, как избавить людей от несчастий.

Любопытно, что наибольшее проявление человеколюбия проявилось у брата Льва Николаевича — Дмитрия. Тургенев писал:

"То смирение, которое Лев развивал теоретически, брат его применил непосредственно к своему существованию. Он всегда жил в невозможной квартире, чуть не в лачуге, в отдалённом квартале Москвы. И всегда охотно делился всем с последним бедняком".

"Зелёная палочка" осталась в Ясной Поляне

Позже, не только в России, но и за рубежом внимательность Льва к униженным и оскорблённым проявилась особенно заметно. В 1857 году, будучи в Швейцарии он записывал в дневник:

"Пришел нищий певец. В течение получаса пел и играл на гитаре. Около ста человек из богатого отеля слушали его, но ни один ничего ему не дал. А многие смеялись над ним".

Молодой русский не выдерживает и бежит за музыкантом. Приглашает в ресторан и угощает его. Его вызывающее поведение производит скандал.

Детство Толстого, его отрочество и юность были разными. В 1861 году он побывал в Лондоне у Герцена. Дочь последнего писала, что этот молодой человек, который был уже известным литератором на Западе, одет по последней английской моде. Светские манеры и восторженные отзывы о петушиных боях и боксёрах.

В России его, бывало, прорывало на карты и цыганские кутежи. А нередко от Толстого доставалось и женщинам. В пожилом возрасте он вернется к этому вопросу, отмечая пока ещё в лет 35:

"Смотрите на общество женщин, как на необходимую неприятность жизни общественной. И сколько можно удаляйтесь от них. А сладострастие — есть потребность физическая, потребность тела, разжигаемая воображением. С воздержанием она усиливается. Лучшее средство борьбы с ней — труд и занятия".

Может быть, поэтому Толстой любил всякие физические упражнения, как писал поэт и его друг Фет.

"Придешь к барину за приказанием, а он, зацепившись за жердь одной коленкой, висит вниз головой. Висит и раскачивается. Лицо красное, волосы мотаются. Лицо кровью налилось. Не то приказание слушать, не то на него дивиться",- говорил яснополянский староста Фету.

23 ноября 1910 года Толстой был похоронен в Ясной Поляне, на краю оврага в лесу, где в детстве он вместе с братом искал "зелёную палочку", хранившую "секрет", как сделать всех людей счастливыми. Когда гроб опускали в могилу, все присутствующие благоговейно преклонили колени.

Офицер московской полиции, которому было поручено исполнять на похоронах обязанности цензора, в течение всей церемонии дежурил при гробе. Когда же вся толпа разом опустилась на колени, остался стоять только один человек. Полицейский. При виде такой непочтительности все немедленно приструнили полицейского, закричав: "Полиция, на колени!". Тот покорно опустился на колени.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы швейцария лев толстой
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