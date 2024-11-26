Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Лебедев

Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий

Наследие » Мир

Кто из землян не хочет стать Рокфеллером? Не путать с олигархами. Последние, благодаря гримасам истории, на халяву получают нефтяные скважины или золотые прииски.

конгресс сша
Фото: commons.wikimedia.org by Scrumshus, PDM
конгресс сша

Но вот Рокфеллерам приходилось десятилетиями вкалывать, чтобы к концу жизни стать миллиардерами. И знать не только все тонкости бизнеса, психологию человека, но и быть вхожими в придворные круги. И все же, главное, это психология человека, на которой можно скопить еще сотню миллионов.

Благотворительность — неплохая статья для обогащения

Когда-то в США распространился слух, что председатель компании "Standard Oil", папа Рокфеллер и его сын Джон II решили сделаться гуманистами.

"Все наши миллиарды для человечества", — заявило тамошнее трудовое купечество.

Говорили, что миллионы их стали угнетать своей тяжестью, вот они и сказали — желаем, мол, употребить их на облегчение человеческих страданий, на народное образование и на развитие всяческого прогресса.

Однако это известие в Америке было принято не без удивления. Ведь первый Джон Рокфеллер был самый ненавидимый там человек. Пусть и добившийся на склоне лет многомиллиардного состояния. Но своим трудом, хотя и не без всяких хитрых закорючек в тамошнем законодательстве. Но это тоже стоит огромных денег. Одному дай в лапу, другому.

Понятно, что американцы считали, что все его золото добыто нечестным трудом. Наверное, завидовали. Вот и жил "бедный" Рокфеллер в одиночестве, всеми ненавидимый, и ни одна рука не выражала ему симпатий. Хотя на его деньги власть постепенно прибирала к рукам весь мир, начав с Англии.

Будучи весьма религиозным человеком, старый Рокфеллер искал успокоение в лоне баптистской церкви. А в Штатах их сотни. Он строил церкви, делал пожертвования, хотя карикатуристы, его современники, считали, что ему не удастся приоткрыть даже самую маленькую дверь в рай. А когда он пожертвовал деньги на тюрьмы, ему сказали, что он величайший из преступников. Что же делать бедному Рокфеллеру?

И тогда Рокфеллеры последовали примеру другому состоятельному человеку, сталепромышленнику и мультимиллионеру, Эндрю Карнеги. Они основали самое грандиозное благотворительное предприятие. В основу туда положили пару миллиардов долларов (старыми). Но было оговорено, что наследником старого Рокфеллера станет его сын. Были окучены денежными подачками сенаторы, чтобы фонд обрел законодательную основу, а жители США вошли в штопор от такой щедрости.

Как любое общество с "неслыханной щедростью" компания Рокфеллера освобождалось от налогов. Ну а когда её штаб-квартира находится рядом с конгрессом (на фото) — это не забегаловка в каком-то чёрном Гарлеме. Кстати, Рокфеллер намеревался войти в соглашение с другим благотворителем — Карнеги — а это уже консорциум. Выше быть ничего не может. Гениально — вся благотворительность в одних руках. А это миллионы и миллионы, получаемые их частных рук, которые жертвовали свои доллары на бедных и больных детишек, униженных безработных и забитых преступников в мрачных американских тюрьмах.

Так папа Рокфеллер начинал получать уже положительные эмоции американского народа. Да и часть прессы была на его стороне. Кто ж не страдает и не сочувствует бедным и больным. Пусть даже и, не жертвуя ни цента.

Посочувствуем нуворишам — "не в деньгах счастье" (это когда они есть)

Но сын оказался активнее папы, проповедуя традиционные ценности — "как трудно жить богачом". Перевернув всё с ног на голову. В одной воскресной школе Вашингтона он заявил: "Многие из вас завидуют нашему богатству. Какое счастье обладать миллионами.

Но вы забываете, что, может быть, этот человек приобрел свои богатства, притесняя слабых и несчастных, оказавшихся в их власти. Хотели бы вы приобрести богатство такой ценой?"

И на шевеление своей ухмыляющейся "паствы" он заявил: "Верьте мне, богатство не составляет счастья!"

Когда оно не у вас, вероятно, усмехнулся про себя младший Рокфеллер.

Конечно, многие понимали клоунаду младшего, который призывал делать взносы только в его благотворительный фонд. Это типичный пример скрытой спекуляции, считали многие американцы, когда деньги жертвующих на бедных и детей, будут крутиться в банковской сфере Рокфеллеров.

Не случайно в рекламе фонда говорилось: "Мы помещаем ваши деньги в кружку для бедных и несчастных. Помещайте туда и ваши деньги. Не давайте милостыню иначе, чем нашими руками, не делайте завещание иначе, как в пользу нашего дела".

Отмечу, что сын Рокфеллера, как и папа, никогда не проматывал деньги. Он их копил, но с прибылью. Вкладывая в нужные предприятия. Даже обучаясь в университете, он не увлекался, например, спортом, но много читал и был набожен. И до женитьбы, и после он всегда избегал любого общества. Особенно не полезного для дела — это лишние траты. Зато не экономил на покупке нужных СМИ и политиков.

А рефреном его бизнеса были слова: "Человек, у которого только деньги и для которого нет идеала, кроме денег, по-моему, самый бедный человек на белом свете".

Вот так, ни много ни мало.

Посочувствуем и нашим нуворишам. Им тоже приходится несладко. Хотя благотворителей, как и меценатов от искусства, в России сегодня не наблюдается. Деньги предпочитают переводить в страны НАТО. Там уже столетние традиции, как заработать на помощи униженным и оскорбленным. Может быть, есть такие и у нас, но пока в зачаточном состоянии.

Читайте по теме: С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком"

Уточнения

Благотворительность — оказание помощи (безвозмездной или на льготных условиях) тем, кто в ней нуждается, милосердие, милость.

Э́ндрю Карне́ги (англ. Andrew Carnegie, МФА: [ˈændru kɑːrˈneɪɡi]; 25 ноября 1835[…], Данфермлин, Файф — 11 августа 1919[…], Ленокс, Массачусетс) — американский предприниматель, крупный сталепромышленник, мультимиллионер и филантроп.

Джон Дэ́висон Рокфе́ллер (англ. John Davison Rockefeller, МФА: [dʒɒn ˈdeɪvɪsən rɒkəfɛlər]; 8 июля 1839, Ричфорд, штат Нью-Йорк — 23 мая 1937, Ормонд-Бич, Флорида) — американский предприниматель, филантроп, в 1916 году Рокфеллер стал первым в мире официальным долларовым миллиардером в истории человечества.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Новости Все >
Певица Валерия рассекретила пол будущего внука
Утечки данных обеспечили хакеров огромным количеством паролей россиян
Оскароносная актриса появится в новом фильме Нолана
Как избежать самых распространённых нарушений зимой
Бархатцы и чеснок против колорадского жука
Ошибки, которых нельзя допускать при валке дерева
Почему вы переплачиваете за техобслуживание и как этого избежать
Как остановить преждевременное опадание плодов сливы
Пангасиус: мифы и реальность о популярной рыбе
Учёный назвал главный повод взять паузу в тренировках
Сейчас читают
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Еда и рецепты
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления Аудио 
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Шоу-бизнес
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева Аудио 
Какие растения нельзя сажать под виноградом
Садоводство, цветоводство
Какие растения нельзя сажать под виноградом
Популярное
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу

Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.

Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Дизели, которые стоит выбрать на вторичном рынке
Казахстан на перепутье. Путин едет к Токаеву, чтобы проговорить риски Любовь Степушова Сводка с фронта: на Донецком фронте ВС РФ наступают на двадцати участках, новые ракеты от КНДР Дмитрий Плотников У кого главные козыри в борьбе России против Запада? Виктор Пахомов
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Почему йоркширский терьер идеален для квартиры
Почему йоркширский терьер идеален для квартиры
Последние материалы
Ошибки, которых нельзя допускать при валке дерева
Политолог Мендкович рассказал о критической ситуации в Казахстане накануне визита Путина
Почему вы переплачиваете за техобслуживание и как этого избежать
Как остановить преждевременное опадание плодов сливы
Пангасиус: мифы и реальность о популярной рыбе
Учёный назвал главный повод взять паузу в тренировках
Важные правила замены шин, которые стоит помнить каждому водителю
В Туле врачи извлекли из пациентки полтора килограмма монет и валюты
Что нельзя сажать рядом с морковью
Как продлить плодоношение огурцов до первых заморозков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.