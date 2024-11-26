Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий

Кто из землян не хочет стать Рокфеллером? Не путать с олигархами. Последние, благодаря гримасам истории, на халяву получают нефтяные скважины или золотые прииски.

Фото: commons.wikimedia.org by Scrumshus, PDM конгресс сша

Но вот Рокфеллерам приходилось десятилетиями вкалывать, чтобы к концу жизни стать миллиардерами. И знать не только все тонкости бизнеса, психологию человека, но и быть вхожими в придворные круги. И все же, главное, это психология человека, на которой можно скопить еще сотню миллионов.

Благотворительность — неплохая статья для обогащения

Когда-то в США распространился слух, что председатель компании "Standard Oil", папа Рокфеллер и его сын Джон II решили сделаться гуманистами.

"Все наши миллиарды для человечества", — заявило тамошнее трудовое купечество.

Говорили, что миллионы их стали угнетать своей тяжестью, вот они и сказали — желаем, мол, употребить их на облегчение человеческих страданий, на народное образование и на развитие всяческого прогресса.

Однако это известие в Америке было принято не без удивления. Ведь первый Джон Рокфеллер был самый ненавидимый там человек. Пусть и добившийся на склоне лет многомиллиардного состояния. Но своим трудом, хотя и не без всяких хитрых закорючек в тамошнем законодательстве. Но это тоже стоит огромных денег. Одному дай в лапу, другому.

Понятно, что американцы считали, что все его золото добыто нечестным трудом. Наверное, завидовали. Вот и жил "бедный" Рокфеллер в одиночестве, всеми ненавидимый, и ни одна рука не выражала ему симпатий. Хотя на его деньги власть постепенно прибирала к рукам весь мир, начав с Англии.

Будучи весьма религиозным человеком, старый Рокфеллер искал успокоение в лоне баптистской церкви. А в Штатах их сотни. Он строил церкви, делал пожертвования, хотя карикатуристы, его современники, считали, что ему не удастся приоткрыть даже самую маленькую дверь в рай. А когда он пожертвовал деньги на тюрьмы, ему сказали, что он величайший из преступников. Что же делать бедному Рокфеллеру?

И тогда Рокфеллеры последовали примеру другому состоятельному человеку, сталепромышленнику и мультимиллионеру, Эндрю Карнеги. Они основали самое грандиозное благотворительное предприятие. В основу туда положили пару миллиардов долларов (старыми). Но было оговорено, что наследником старого Рокфеллера станет его сын. Были окучены денежными подачками сенаторы, чтобы фонд обрел законодательную основу, а жители США вошли в штопор от такой щедрости.

Как любое общество с "неслыханной щедростью" компания Рокфеллера освобождалось от налогов. Ну а когда её штаб-квартира находится рядом с конгрессом (на фото) — это не забегаловка в каком-то чёрном Гарлеме. Кстати, Рокфеллер намеревался войти в соглашение с другим благотворителем — Карнеги — а это уже консорциум. Выше быть ничего не может. Гениально — вся благотворительность в одних руках. А это миллионы и миллионы, получаемые их частных рук, которые жертвовали свои доллары на бедных и больных детишек, униженных безработных и забитых преступников в мрачных американских тюрьмах.

Так папа Рокфеллер начинал получать уже положительные эмоции американского народа. Да и часть прессы была на его стороне. Кто ж не страдает и не сочувствует бедным и больным. Пусть даже и, не жертвуя ни цента.

Посочувствуем нуворишам — "не в деньгах счастье" (это когда они есть)

Но сын оказался активнее папы, проповедуя традиционные ценности — "как трудно жить богачом". Перевернув всё с ног на голову. В одной воскресной школе Вашингтона он заявил: "Многие из вас завидуют нашему богатству. Какое счастье обладать миллионами.

Но вы забываете, что, может быть, этот человек приобрел свои богатства, притесняя слабых и несчастных, оказавшихся в их власти. Хотели бы вы приобрести богатство такой ценой?"

И на шевеление своей ухмыляющейся "паствы" он заявил: "Верьте мне, богатство не составляет счастья!"

Когда оно не у вас, вероятно, усмехнулся про себя младший Рокфеллер.

Конечно, многие понимали клоунаду младшего, который призывал делать взносы только в его благотворительный фонд. Это типичный пример скрытой спекуляции, считали многие американцы, когда деньги жертвующих на бедных и детей, будут крутиться в банковской сфере Рокфеллеров.

Не случайно в рекламе фонда говорилось: "Мы помещаем ваши деньги в кружку для бедных и несчастных. Помещайте туда и ваши деньги. Не давайте милостыню иначе, чем нашими руками, не делайте завещание иначе, как в пользу нашего дела".

Отмечу, что сын Рокфеллера, как и папа, никогда не проматывал деньги. Он их копил, но с прибылью. Вкладывая в нужные предприятия. Даже обучаясь в университете, он не увлекался, например, спортом, но много читал и был набожен. И до женитьбы, и после он всегда избегал любого общества. Особенно не полезного для дела — это лишние траты. Зато не экономил на покупке нужных СМИ и политиков.

А рефреном его бизнеса были слова: "Человек, у которого только деньги и для которого нет идеала, кроме денег, по-моему, самый бедный человек на белом свете".

Вот так, ни много ни мало.

Посочувствуем и нашим нуворишам. Им тоже приходится несладко. Хотя благотворителей, как и меценатов от искусства, в России сегодня не наблюдается. Деньги предпочитают переводить в страны НАТО. Там уже столетние традиции, как заработать на помощи униженным и оскорбленным. Может быть, есть такие и у нас, но пока в зачаточном состоянии.

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Уточнения

Благотворительность — оказание помощи (безвозмездной или на льготных условиях) тем, кто в ней нуждается, милосердие, милость.



Э́ндрю Карне́ги (англ. Andrew Carnegie, МФА : [ˈændru kɑːrˈneɪɡi]; 25 ноября 1835[…], Данфермлин, Файф — 11 августа 1919[…], Ленокс, Массачусетс) — американский предприниматель, крупный сталепромышленник, мультимиллионер и филантроп.



Джон Дэ́висон Рокфе́ллер (англ. John Davison Rockefeller, МФА: [dʒɒn ˈdeɪvɪsən rɒkəfɛlər]; 8 июля 1839, Ричфорд, штат Нью-Йорк — 23 мая 1937, Ормонд-Бич, Флорида) — американский предприниматель, филантроп, в 1916 году Рокфеллер стал первым в мире официальным долларовым миллиардером в истории человечества.

