Как писали письма в допетровской Руси

Сегодня письма отошли в век иной. Их заменил Интернет. Дёшево? Вряд ли, судя по растущим ценам у провайдеров. Зато можно плюнуть на правописание. Пишется, как читается. Или наоборот. Это о нынешней России.

Фото: https://rudalle.ru/ by Нейросеть "Кандинский 3.1"

К тому же своего собеседника можно теперь и послать куда подальше, совершенно безнаказанно. А когда-то из-за неправильного знака препинания или неправильного обращения государства начинали между собой войны.

Московские цари любили эпистолярный жанр

В своё время в России сохранялось, начиная с XVII века, довольно много писем. В оригинале. Потом были войны, криминальное банальное воровство, и сколько таких писем сегодня хранится в наших архивах — неизвестно. И всё же они были, и в различных исторических альманахах позапрошлого века и прошлого цитировались многими. А цитировать было что. Это не только наша история, слог, правописание, но и дух определённой эпохи. Почитаем…

Тем более, что даже частные письма никогда не надо называть "второстепенными". Нередко письма обывателя были острее и объективнее официальной переписки. К тому же наши предки, жившие три века назад малоизвестны в своей обыденной обстановке. Многие подробности и частности быта во многом бесследно исчезли для нас.

Например, переписка царя Михаила Фёдоровича с отцом, матерью и женой. Или аналогичные письма царя Алексея Михайловича ближним. Чаще всего письма писались ими, когда они отправлялись на богомолье или по монастырям. Писали активно.

Тот же первый Романов за 200 дней отсутствия в Москве отправил 385 писем. Они мало отличались от ещё недавней переписки, когда Интернет был для нас не знаком. Как ещё лет тридцать назад: "жду ответа как соловей лета". Обращения были пышными и весьма однообразными. Спросите у дедушек и бабушек — а также привет такому-то и такой-то, а также идёт перечисления всех, кого мы помним и любим.

Конечно, автор писал о своих болячках или о том, что у него всё отлично. Люди при дворе писали и о заботах государства, но чаще всего всех интересовали дела семейные. Что интересно, не все обличённые силой в допетровской Руси знали грамоту, и чаще всего подписи в конце стояли от дьячков. Известно, что патриарх Филарет собственноручно правил некоторые свои черновики-письма.

Обращения в письмах нередко занимали целую страницу. У меня нет возможности здесь произвести все эти витиеватости. Зато во многих письмах чувствовались искреннее выражение чувств и теплота, когда у вашего адресата были неприятности. У первого Романова в дороге заболели ноги. Его супруга пишет патриарху: "царь поскорбел ножками". Всё уменьшительно, если вы внизу.

Патриарх также отвечает: "зельно оскорбился, слыша тое немощь". Но и приписка в стиле его сана: "болезнь послана Богом, по грехом всего православного христианства".

Никакие формуляры не смогли выбить живой дух домашней переписки

С приходом к власти сына царя Михаила Алексея переписка становится проще. Короче и без страничных титулярий. К своим корреспондентам он обращается запросто и не только на государственные темы. Он пишет и серьёзно, и шутливо. А если надо, кому-то и пригрозит.

В письме к своим сёстрам из польского похода царь Алексей писал:

"А потом здравствуйте, светы мои, на многие лета и с нами и со многими нашими. И о том не кручинитеся, а нам, чаю, помешкать и до зимнего пути. Да разсудите сами, государыни мои, то ли лучше, что по осени у вас побывает, да и по последнему пути опять на службу… А потом ваш брат, царь Алексей челом бьёт".

Не менее сердечно писал царь своему ближнему князю Одоевскому о смерти княжеского сына Михаила. Письмо весьма длинно, а в конце была приписка "Князь Никита Иванович! Не оскорбляйся, токмо уповай на Бога и на нас будь надёжен".

Немало писем в своё время хранились в российских архивах допетровской старины князей Голициных, Хованских, стольника Безобразова. Понятно, что нас всегда интересует частная сторона жизни. Причём переписка велась с боярами, воеводами, иноземцами, торговыми людьми. К тому же многие письма тогда писались собственноручно. Зная почерк жены, Хованский выразил тревогу в письме сыну: "Отпиши, почему не матери рука".

Любопытна и внешняя сторона переписки того времени — слог, обращение к корреспондентам. Да, были формулярники, сборники, которые давали образцы разных бумаг и писем. Как писать к отцу, детям, другу, игумену. Но всё было многословно, вычурно и напыщенно. К эпистолярной краткости Русь привёл Пётр Первый. Ведь в том же формулярнике был приведён образец обращения сына к отцу.

Дадим его вкратце: "Веселообразному, умильно-гласному, в ответах умному, в речах поспешному, в мыслях крепкому, Богом почтенному, Богом превознесенному и в человецех избранному…"

И т. д., и т. п. Как сегодня под копирку спичрайтеры пишут на высоком уровне для властей поздравления и некрологи. Похоже.

Откуда же такие формулярники и "правила хорошего тона"? Ведь подобной напыщенности не было в письмах великого князя Василия Ивановича ко второй жене Глинской. Да и позже цари и князья не засоряли письма вычурным многословием.

К тому же частная жизнь постепенно перевешивала вычурность обращения. Всё чаще речь шла о свадьбах, отношениях с новыми родственниками, потерявший жену отец семейства горевал как выкормить сирот. Были поручения о покупке одежды, даже книг. Были и письменные неурядицы.

Так, какой-то Фёдор Наумович дал письменно понять князю Буйновскому-Ростовскому, мол, негоже за глаза порицать других. Но переписка в допетровскую эпоху уже стала обыденной вещью. И все те настроения, радости и тревоги успешно перекочевали уже в наше время.

Заканчивая тему, стоит сказать, что такая же вычурность в обращениях и пустословие вновь появляется в годы царствования Николая I. Особенно пагубно это сказывалось на военных реляциях, когда из письма сложно было понять, кто взял крепость — мы или наши противники. Соответственно складывалась из таких донесений и наша военная тактика, которая вела к неоправданным жертвам.

Уточнения

Письмо́ (в значении пересылаемое сообщение) — сис­те­ма фик­са­ции ре­чи знаками, которая по­зво­ляет с по­мо­щью написанного текста пе­ре­да­вать ин­фор­ма­цию на рас­стоя­нии и за­кре­п­лять её во вре­ме­ни.



Алексе́й Миха́йлович Тиша́йший ( 9 (19) марта 1629, Москва — 29 января (8 февраля) 1676, Москва) — второй русский царь из династии Романовых ( 14 (24) июля 1645 — 29 января (8 февраля) 1676), сын Михаила Фёдоровича и его второй жены Евдокии.

