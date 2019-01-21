Малоизвестный роман: "железный канцлер" и русская княгиня

Даже те немногие, кто читал о странной любви Отто фон Бисмарка к юной княгине Екатерине Орловой-Трубецкой, мало что знают об этой странице личной жизни канцлера, известного железной верностью. Об этой выдающейся политической фигуре второй половины XIX века сказано очень много, а вот про его амуры с красавицей из России написаны скупые строки.

Но, если хорошенько поворошить архивные источники, можно выудить крупицы информации об этой романтической связи, о которой знала супруга Бисмарка. По мнению одного литератора, проделавшего исследовательскую работу в библиотеках в России и за рубежом, это была совсем не платоническая влюбленность.

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"О создателе Германской империи Отто фон Бисмарке написаны тысячи книг, но ни в одном произведении вы не узнаете о тайнах личной жизни этой легендарной личности. Двенадцать лет назад в газете "Новое русское слово" я прочел крошечную заметку о платонической любви сорокасемилетнего "железного канцлера" к молодой русской красавице и решил досконально расследовать эту интригующую историю", — сказал писатель Эдуард Тополь о своем романе "Бисмарк. Русская любовь железного канцлера". С высоты своего опыта Тополь не поверил, в то, что мужчина с "громадным, мощным интеллектом будет платонически любить красавицу".

Безусловно, роман — произведение художественное, а писатель-беллетрист, как подчеркнул сам Эдуард Тополь, "не является историком". Тем не менее, в его произведении имеются ссылки на прямых потомков действующих лиц художественного произведения. В частности, романист цитирует мемуары Николая Орлова, внука русского посланника в Брюсселе и мужа Катарины.

Эдуард Тополь полагает, что умолчание об этой связи князя и графини на протяжении 150 лет было вызвано двумя войнами Германии с Россией и "никому, ни политикам, ни историкам, ни биографам было не нужно упоминание о том, что создатель немецкого государства был влюблен в русскую княгиню".

С другой стороны, в СССР крайне мало писали о фрейлинах, князьях и княгинях. Своеобразный заговор молчания с обеих сторон. Свести воедино те факты, на которых построена книга, Эдуарду Владимировичу, по его признанию, "помогла журналистская настырность". Напомним, Эдуард Тополь до своего отъезда за океан сотрудничал с рядом советских периодических изданий.

6 августа 1862 года посланник прусского короля в Париже Отто фон Бисмарк остановился в Биаррице, в Hôtel d'Europe, чтобы через пару дней проследовать дальше. Небольшая рыбацкая деревушка Biarritz превратилась в модный европейский курорт за восемь лет до этого, когда французский император Наполеон III распорядился построить в мавританском стиле замок для своей супруги Евгении, где царственная чета проводила каждое лето. Здесь Бисмарк встретил русского посланника в Брюсселе, сына знаменитого царедворца Алексея Орлова и племянника декабриста Михаила Орлова, принявшего в 1814 году капитуляцию Парижа, Николая Орлова. С 35-летним дипломатом он был знаком еще по Франкфурту-на-Майне.

Граф, впоследствии князь Николай Алексеевич Орлов, герой Крымской войны, кавалер ордена Святого Георгия, золотого оружия и других высших наград Российской империи, при штурме турецкой крепости Араб-Табия получил девять тяжелых ран, лишился подвижности правой руки и потерял левый глаз, вследствие чего носил черную повязку. Его супруга — Екатерина, или Катарина Орлова, была единственной дочерью князя Николая Трубецкого (двоюродного дяди Льва Толстого) из рода русско-литовских князей Гедиминовичей. По материнской линии она была внучкой генерал-фельдмаршала графа Ивана Гудовича, который во время второй турецкой кампании взял Гаджибей (ныне Одесса), Анапу, а также Бакинское, Шекинское и Лезгинское ханства.

В художественном произведении Эд. Тополя приводится портрет Бисмарка, взятый из книги внука Н. Орлова, его полного тезки (N. Orloff. "Bismarck und Katarina Orloff", Berlin, 1930): "Аккуратная голова, быть может даже несколько маленькая для его широких плеч. Облик, который подавляет, в нем отражена огромная энергия. Но общее впечатление смягчается легкой иронической улыбкой, которая, кажется, играет в уголках рта и отражается во взгляде его больших голубых глаз. В общем, впечатляющая внешность человека, не испытывающего недостатка ни в самообладании, ни в умении воздействовать морально на других".

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По свидетельству Николая Орлова: "Никогда ни одна женщина не очаровывала Бисмарка настолько, как Катарина Орлова. Он покорен не столько ее юностью и красотой — красивых женщин он встречал в жизни достаточно и проходил мимо, восхищаясь, но не задерживаясь, — сколько некой первозданностью и свежестью ее натуры. Ведь хотя она была дамой из высшего общества, в ней была еще и радостная, беззаботная простота, а ко всему этому — остроумная и занимательная.

Она сама говорила, что в ней уживаются два разных человека — "княгиня Орлова" и "Кэтти". Кэтти — насмешница, плутовка, стихийная, увлекающаяся натура. Она любит всякие проделки, ей доставляет удовольствие пугать товарищей своими безрассудствами, карабкаясь по отвесным скалам или забираясь на высокий виадук… Хватило всего одной недели в ее обществе, чтобы Бисмарк оказался в плену чар этой молодой привлекательной 22-летней женщины. Он попытается обернуть все в шутку, но, по правде говоря, он начинает питать к княгине чувство, превосходящее чисто дружеское расположение".

Если в письме жене Иоганне Бисмарк дипломатично сообщает: "рядом со мной самая очаровательная из всех женщин, которую ты тоже полюбишь, когда узнаешь поближе", то своей сестре Мэйл он откровенно написал, что влюбился в эту "озорную принцессу". Связь между Бисмарком и Орловой-Трубецкой была не рядовым курортным романом, полагает автор романа Эдуард Тополь. Не было их общение и секретом для курортной публики. Иоаганна фон Бисмарк получала анонимные письма с описанием адюльтера ее мужа с русской, но с отвращением бросала их в камин. К слову, супруга будущего германского кайзера была некрасива и не блистала элегантностью, хотя была неглупа и остроумна.

Общаться с русской графиней было легко. Екатерина говорила по-французски, английски, немецки и немного по-русски. Она выросла в Европе и получила европейское образование. Бисмарк тоже немного знал русский язык, который изучал в бытность свою прусским посланником в Санкт-Петербурге. Они вместе купались, поскольку искалеченная рука Николая Орлова исключала всякое общение с морем, за исключением пребывания в шезлонге на берегу.

22 августа 1862 года, незадолго до своего назначения министром-председателем правительства Пруссии, Бисмарк едва не утонул в Биаррице, купаясь вместе с Катей Орловой. Их спас смотритель маяка. В этот день Бисмарк напишет жене: "После нескольких часов отдыха и написания писем в Париж и Берлин, я вторично глотнул соленой воды, на этот раз в гавани, когда не было волн, много плавать и нырять, дважды окунаясь в морской прибой было бы чересчур много для одного дня". Эта переписка будет издана старшим сыном канцлера Гербертом фон Бисмарк в его книге "Письма князя Бисмарка своей невесте и супруге" (Herbert von Bismarck: Fürst Bismarcks Briefe an seine Braut und Gattin, Stuttgart 1919). Это последняя идиллия в личной жизни Бисмарка, прежде чем он окончательно посвятил себя исключительно политике, продолжалась 17 дней.

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Выступая перед депутатами нижней палаты прусского ландтага, встретившими его более чем враждебно, Бисмарк спокойно переждал крики в зале, затем с демонстративной медлительностью открыл футляр с сигарами, достал оливковую веточку, подаренную Кэтти: "Эту оливковую ветвь я привез из Авиньона в знак мира…" Эта была знаменитая речь, в которой Бисмарк сказал об объединении Германии "железом и кровью". Перед расставанием Катя сделала еще один презент — маленький агатовый брелок с надписью Kathi.

Княгиня Екатерина Николаевна Орлова-Трубецкая умерла 22 июля 1875 года. Князь Николай Алексеевич Орлов скончался 29 марта 1885 года. Оба похоронены в Самуа, Франция. Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк унд Шёнхаузен (Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen) умер 30 июля 1898 года. Согласно его завещанию, из всех его многочисленных орденов и наград в гроб вместе с ним положили только агатовый брелок с надписью Kathi и портсигар, в котором он хранил ветку оливкового дерева из окрестностей Понт-дю-Гар (Pont du Gard).

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