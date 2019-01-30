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Автор Игорь Буккер

Талант и дворянка: история любви Александрова и Орловой

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Звездная пара советского кинематографа Любовь Орлова и Григорий Александров не любили вторжения в свою личную жизнь. Самая знаменитая уроженка подмосковного Звенигорода Любовь Орлова до своего знакомства с выходцем с Урала Александром Мормоненко, который позднее станет режиссером Александровым, вынуждена была скрывать свое дворянское происхождение.

Талант и дворянка: история любви Александрова и Орловой. 398027.jpeg

Некоторые историки считали далеким предком народной артистки СССР одного из братьев Орловых. Тех самых фаворитов Екатерины II, которые помогли ей занять престол и устранили ее супруга. Если в этом вопросе и есть кое-какие сомнения, то фактом остается следующее — ее мать, Евгения Николаевна Сухотина, была в дальнем родстве с графом Толстым. Сущая седьмая вода на киселе: дядя Евгении Николаевны Михаил Сергеевич Сухотин в 1899 году женился на старшей дочери Льва Николаевича Толстого. Однако девочке писатель прислал в подарок "Кавказского пленника" с надписью: "Любочке — Л. Толстой".

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Дворянство — это дар предков, но и сама Любовь Петровна постаралась наделать немало "ошибок". Первой из них стал брак с 33-летним Андреем Каспаровичем Берзиным. Они познакомились в 1926 году, когда Берзин занимал видный пост на советской хозяйственной работе. Он был заместителем начальника Народного комиссариата земледелия, Наркомзема. Берзин сразу же понравился родителям Орловой, жившим в столичном Гагаринском переулке. Серьезный, вежливый, приятного вида молодой человек и, в отличие от большинства Любиных знакомых из богемы, почти не пьющий. Жених имел солидную должность, спецпаек, которого хватало, чтобы прокормить жену и тещу с тестем, и приличную квартиру в Колпачном переулке, куда после свадьбы переехала Люба. Неважно, что муж старше на девять лет, почти ежедневно занят на своей службе и у молодых нет общих интересов, Любочка старалась стать примерной женой. 4 февраля 1930 года Любовь Орлова стала женой "врага народа". С той поздней ночи, как Берзина увели сотрудники ОГПУ, бывшие супруги встретились только раз после войны. Орлова к тому времени уже больше десяти лет была замужем за Александровым. Бывшая жена встретила его любезно, но холодно. Берзин вскоре уехал к родственникам в Латвию, где и умер от рака в 1951 году.

Казалось бы, бывшей дворянке и супруге "врага народа" надо быть несколько поскромнее, но Любовь Орлова на крыльях любви летит к 30-летнему австрийскому инженеру Францу. Фамилия работавшего по контракту в СССР иностранного специалиста так и осталась неизвестной, несмотря на все потуги биографов кинозвезды советского кинематографа. Об их коротком романе тогда много судачили. "Почти каждый вечер после спектакля австриец увозил актрису на своем черном хромированном "мерседесе" в ресторан, и только поздно ночью они возвращались в Гагаринский переулок. Оставаться там австриец не мог — старшие Орловы не одобряли увлечения дочери, да и боялись за нее. Связь с иностранцем еще не считалась преступлением, как несколько лет спустя, но уже могла дорого обойтись советской гражданке", — пишет биограф актрисы Александр Хорт. Может быть, родители опасались, что австрияк женится, да и увезет Любочку к себе домой. А потом попробуй выехать-приехать в Москву! И когда старики шпыняли дочь, Люба временно переселялась к Францу, в шикарный номер гостиницы "Националь". Благодаря валюте Люба приобретала в Торгсине такие наряды, что ее товарки скрежетали зубами от зависти, перекрашивая шкурки драных кошек в мексиканских тушканов.

В 1933 году режиссер Григорий Александров подыскивал актрису на роль Анюты для первой советской музыкальной кинокомедии. Кастинг "Веселых ребят" был суровый, потому что заказ шел с самого верха. Для 38-летнего "пастуха" Утесова следовало подобрать соответствующую "домработницу". На следующий день после знакомства Григорий пригласил Любовь в Большой театр на юбилейный, посвященный 35-летию творческой деятельности, вечер Леонида Собинова. Почти ровесникам, молодым людям было настолько интереснее вдвоем, что они после вечера не остались на банкет, хотя у Григория имелось приглашение на два лица. Они допоздна гуляли по московским улицам, рассказывая друг о друге. Нам, конечно, неизвестно, что рассказала о себе Любовь Петровна, зато можем себе представить, что поведал о себе Григорий Васильевич. Они, кстати, до конца своих дней, во всяком случае, на людях, обращались друг к другу только на "вы".

Мормоненко другим никогда не рассказывал, почему он сменил фамилию, доставшуюся ему от отца — уральского горнорабочего. Возможно, как у многих выползавших из грязи в князи, в фамилии Александров ему чудилось что-то имперское. С весны и до осени паренек ходил босиком, за что его прозвали "босоногим комиссаром". Подростком Гриша подрабатывал в Екатеринбургском оперном театре — рассыльным, помощником бутафора и осветителя. Обладая превосходным музыкальным слухом, перед самой революцией он закончил музыкальную школу по классу скрипки. В 16 лет поступил на учебу на режиссерские курсы. Талантливого юношу снабдили одеждой, сапогами, солью и рекомендательным письмом от командира 3-й Революционной уральской армии Максиму Горькому. Паровоз, ведший состав, на котором ехал Григорий, из-за нехватки дров остановился на станции Лосиноостровская. Оттуда будущий муж Орловой пешком пошел к Горькому. Пролетарский писатель рекомендовал "босоногого комиссара" на учебу во МХАТ, но Григорий решил не тратить времени на всякие там сценические премудрости и начал посещать репетиции Театра Евгения Вахтангова. Разочаровался, что заставляют играть "не по-революционному" и ушел. В 1920 году он наскоро окончил режиссерские курсы Рабоче-крестьянского театра при Губнаробразе и спустя год познакомился, а затем и подружился с Сергеем Эйзенштейном.

Первые фотопробы Любви Орловой оказались крайне неудачными. Еще неизвестно, чем закончилось бы дело, если бы не настойчивость режиссера. Александров потребовал фотографов изменить освещение и добиться сходства с прекрасным оригиналом. Приходилось расставаться с театром, Немирович-Данченко не любил, когда артисты Музыкальной студии снимаются в кино. На киностудии Любовь Орлова познакомилась с Фаиной Раневской. Они подружились. Узнав, что Немирович-Данченко не отпускает Любу на съемки в Гагры, Раневская сказала: "Да плюньте вы на этих жоржетт и серполетт! Вы же рождены для кино, там с вами некому тягаться". Если желание стать киноактрисой уже выкристаллизовалось, то связать свою судьбу с Александровым в голову еще не приходило. Несмотря на обоюдную симпатию, оба приехали не одни. Александров в сопровождении жены Ольги Ивановой и восьмилетнего сына Дугласа (отец назвал его в честь звезды немого кино американца Дугласа Фэрбенкса, позднее Дугласа Григорьевича переименовали в Васю), Орлова с гражданским мужем Францем. Брак Александрова уже дышал на ладан, австриец тоже быстро понял, что его Ljubu связывают с красавцем Гришей не только производственные отношения, быстренько собрал вещички и уехал сначала в Москву, а потом на свою родину. Там и теряются следы безфамильного Франца.

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Любовь Петровна и Григорий Васильевич расписались в январе 1934 года, фильм "Веселые ребята" выйдет на экраны только в декабре того же года. Блестящую пару часто приглашали на различные светские мероприятия. На одном из приемов в Кремле Орлову представили Сталину, который выразил удивление, что она такая маленькая и худенькая. Люба пошутила, что в этом виноват ее супруг. Генсек с деланным возмущением погрозил ему пальцем: "Товарищ Александров, не забывайте, что Орлова у нас одна. Беречь надо. Если с ее головы упадет хоть волосок, мы вас хорошенько накажем". Помня то ли наказ вождя, то ли виной тому была любовь к Любови, но Григорий всячески продвигал и опекал жену, а вот отношения этой пары с партнерами на съемочных площадках как-то не складывались. После съемок они расставались, словно чужие люди. Длительные отношения поддерживались только с Джемсом Паттерсоном, изобразившим в "Цирке" чернокожего малыша.

Супруги не любили актерские "посиделки" в ЦДРИ или в Доме актера, редко посещали банкеты или бывали на приемах. В их семье существовали свои священные даты. 23 мая они отмечали день своего знакомства. Новый год предпочитали встречать вдвоем и после полуночи гулять по своему дачному участку во Внуково. Любовь Орлова умерла 26 января 1975 года, похороны на Новодевичьем кладбище состоялись в день ее рождения. В 1983 году вдовец снял документальный фильм "Любовь Орлова". Григорий Александров скончался 16 декабря 1983 года.

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