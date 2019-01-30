Талант и дворянка: история любви Александрова и Орловой

Звездная пара советского кинематографа Любовь Орлова и Григорий Александров не любили вторжения в свою личную жизнь. Самая знаменитая уроженка подмосковного Звенигорода Любовь Орлова до своего знакомства с выходцем с Урала Александром Мормоненко, который позднее станет режиссером Александровым, вынуждена была скрывать свое дворянское происхождение.

Некоторые историки считали далеким предком народной артистки СССР одного из братьев Орловых. Тех самых фаворитов Екатерины II, которые помогли ей занять престол и устранили ее супруга. Если в этом вопросе и есть кое-какие сомнения, то фактом остается следующее — ее мать, Евгения Николаевна Сухотина, была в дальнем родстве с графом Толстым. Сущая седьмая вода на киселе: дядя Евгении Николаевны Михаил Сергеевич Сухотин в 1899 году женился на старшей дочери Льва Николаевича Толстого. Однако девочке писатель прислал в подарок "Кавказского пленника" с надписью: "Любочке — Л. Толстой".

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Дворянство — это дар предков, но и сама Любовь Петровна постаралась наделать немало "ошибок". Первой из них стал брак с 33-летним Андреем Каспаровичем Берзиным. Они познакомились в 1926 году, когда Берзин занимал видный пост на советской хозяйственной работе. Он был заместителем начальника Народного комиссариата земледелия, Наркомзема. Берзин сразу же понравился родителям Орловой, жившим в столичном Гагаринском переулке. Серьезный, вежливый, приятного вида молодой человек и, в отличие от большинства Любиных знакомых из богемы, почти не пьющий. Жених имел солидную должность, спецпаек, которого хватало, чтобы прокормить жену и тещу с тестем, и приличную квартиру в Колпачном переулке, куда после свадьбы переехала Люба. Неважно, что муж старше на девять лет, почти ежедневно занят на своей службе и у молодых нет общих интересов, Любочка старалась стать примерной женой. 4 февраля 1930 года Любовь Орлова стала женой "врага народа". С той поздней ночи, как Берзина увели сотрудники ОГПУ, бывшие супруги встретились только раз после войны. Орлова к тому времени уже больше десяти лет была замужем за Александровым. Бывшая жена встретила его любезно, но холодно. Берзин вскоре уехал к родственникам в Латвию, где и умер от рака в 1951 году.

Казалось бы, бывшей дворянке и супруге "врага народа" надо быть несколько поскромнее, но Любовь Орлова на крыльях любви летит к 30-летнему австрийскому инженеру Францу. Фамилия работавшего по контракту в СССР иностранного специалиста так и осталась неизвестной, несмотря на все потуги биографов кинозвезды советского кинематографа. Об их коротком романе тогда много судачили. "Почти каждый вечер после спектакля австриец увозил актрису на своем черном хромированном "мерседесе" в ресторан, и только поздно ночью они возвращались в Гагаринский переулок. Оставаться там австриец не мог — старшие Орловы не одобряли увлечения дочери, да и боялись за нее. Связь с иностранцем еще не считалась преступлением, как несколько лет спустя, но уже могла дорого обойтись советской гражданке", — пишет биограф актрисы Александр Хорт. Может быть, родители опасались, что австрияк женится, да и увезет Любочку к себе домой. А потом попробуй выехать-приехать в Москву! И когда старики шпыняли дочь, Люба временно переселялась к Францу, в шикарный номер гостиницы "Националь". Благодаря валюте Люба приобретала в Торгсине такие наряды, что ее товарки скрежетали зубами от зависти, перекрашивая шкурки драных кошек в мексиканских тушканов.

В 1933 году режиссер Григорий Александров подыскивал актрису на роль Анюты для первой советской музыкальной кинокомедии. Кастинг "Веселых ребят" был суровый, потому что заказ шел с самого верха. Для 38-летнего "пастуха" Утесова следовало подобрать соответствующую "домработницу". На следующий день после знакомства Григорий пригласил Любовь в Большой театр на юбилейный, посвященный 35-летию творческой деятельности, вечер Леонида Собинова. Почти ровесникам, молодым людям было настолько интереснее вдвоем, что они после вечера не остались на банкет, хотя у Григория имелось приглашение на два лица. Они допоздна гуляли по московским улицам, рассказывая друг о друге. Нам, конечно, неизвестно, что рассказала о себе Любовь Петровна, зато можем себе представить, что поведал о себе Григорий Васильевич. Они, кстати, до конца своих дней, во всяком случае, на людях, обращались друг к другу только на "вы".

Мормоненко другим никогда не рассказывал, почему он сменил фамилию, доставшуюся ему от отца — уральского горнорабочего. Возможно, как у многих выползавших из грязи в князи, в фамилии Александров ему чудилось что-то имперское. С весны и до осени паренек ходил босиком, за что его прозвали "босоногим комиссаром". Подростком Гриша подрабатывал в Екатеринбургском оперном театре — рассыльным, помощником бутафора и осветителя. Обладая превосходным музыкальным слухом, перед самой революцией он закончил музыкальную школу по классу скрипки. В 16 лет поступил на учебу на режиссерские курсы. Талантливого юношу снабдили одеждой, сапогами, солью и рекомендательным письмом от командира 3-й Революционной уральской армии Максиму Горькому. Паровоз, ведший состав, на котором ехал Григорий, из-за нехватки дров остановился на станции Лосиноостровская. Оттуда будущий муж Орловой пешком пошел к Горькому. Пролетарский писатель рекомендовал "босоногого комиссара" на учебу во МХАТ, но Григорий решил не тратить времени на всякие там сценические премудрости и начал посещать репетиции Театра Евгения Вахтангова. Разочаровался, что заставляют играть "не по-революционному" и ушел. В 1920 году он наскоро окончил режиссерские курсы Рабоче-крестьянского театра при Губнаробразе и спустя год познакомился, а затем и подружился с Сергеем Эйзенштейном.

Первые фотопробы Любви Орловой оказались крайне неудачными. Еще неизвестно, чем закончилось бы дело, если бы не настойчивость режиссера. Александров потребовал фотографов изменить освещение и добиться сходства с прекрасным оригиналом. Приходилось расставаться с театром, Немирович-Данченко не любил, когда артисты Музыкальной студии снимаются в кино. На киностудии Любовь Орлова познакомилась с Фаиной Раневской. Они подружились. Узнав, что Немирович-Данченко не отпускает Любу на съемки в Гагры, Раневская сказала: "Да плюньте вы на этих жоржетт и серполетт! Вы же рождены для кино, там с вами некому тягаться". Если желание стать киноактрисой уже выкристаллизовалось, то связать свою судьбу с Александровым в голову еще не приходило. Несмотря на обоюдную симпатию, оба приехали не одни. Александров в сопровождении жены Ольги Ивановой и восьмилетнего сына Дугласа (отец назвал его в честь звезды немого кино американца Дугласа Фэрбенкса, позднее Дугласа Григорьевича переименовали в Васю), Орлова с гражданским мужем Францем. Брак Александрова уже дышал на ладан, австриец тоже быстро понял, что его Ljubu связывают с красавцем Гришей не только производственные отношения, быстренько собрал вещички и уехал сначала в Москву, а потом на свою родину. Там и теряются следы безфамильного Франца.

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Любовь Петровна и Григорий Васильевич расписались в январе 1934 года, фильм "Веселые ребята" выйдет на экраны только в декабре того же года. Блестящую пару часто приглашали на различные светские мероприятия. На одном из приемов в Кремле Орлову представили Сталину, который выразил удивление, что она такая маленькая и худенькая. Люба пошутила, что в этом виноват ее супруг. Генсек с деланным возмущением погрозил ему пальцем: "Товарищ Александров, не забывайте, что Орлова у нас одна. Беречь надо. Если с ее головы упадет хоть волосок, мы вас хорошенько накажем". Помня то ли наказ вождя, то ли виной тому была любовь к Любови, но Григорий всячески продвигал и опекал жену, а вот отношения этой пары с партнерами на съемочных площадках как-то не складывались. После съемок они расставались, словно чужие люди. Длительные отношения поддерживались только с Джемсом Паттерсоном, изобразившим в "Цирке" чернокожего малыша.

Супруги не любили актерские "посиделки" в ЦДРИ или в Доме актера, редко посещали банкеты или бывали на приемах. В их семье существовали свои священные даты. 23 мая они отмечали день своего знакомства. Новый год предпочитали встречать вдвоем и после полуночи гулять по своему дачному участку во Внуково. Любовь Орлова умерла 26 января 1975 года, похороны на Новодевичьем кладбище состоялись в день ее рождения. В 1983 году вдовец снял документальный фильм "Любовь Орлова". Григорий Александров скончался 16 декабря 1983 года.