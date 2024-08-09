Александр III: "Отечеству, несомненно, нужна армия сильная и благоустроенная, стоящая на высоте развития военного дела"

Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское

1:01 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Несмотря на свое короткое правление, российский император Александр III оставил по себе хорошую память. Хотя о нём писали и немало нехорошего.

Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестный автор

Чаще, понятно, не у нас. Главное, что он ещё раз напомнил миру, что Россию собирали русские. Они же в первую очередь и клали свои головы за её величие.

Первый император с русской бородой и первый глава Русского исторического общества

Несмотря на свое короткое правление, российский император Александр III оставил по себе хорошую память. Хотя о нём писали и немало нехорошего.

Родился Александр III 26 февраля (по старому стилю) 1845 года. Он не готовился занять престол, потому что был вторым сыном. А цесаревичем был его брат Николай Александрович. Но последний безвременно скончался в 1865 году. Пришлось учиться правлению. К этому наследник подошёл весьма серьезно, принимая участие во всех делах государственных и, между прочим, как член Госсовета.

Один из штрихов его будущего правления. В годы царствования Александра II в одном из регионов России был неурожай, что грозило в будущем голодом. Цесаревич доложил об этом императору, который и поручил ему организацию помощи крестьянам. Цесаревич понял, что нельзя ничего скрывать от государя, иначе многое может позже обернуться трагедией. Кроме того, цесаревич соприкоснулся со многими поселянами, местными чиновниками. Правда, последние, по его словам, лишь дополняли петербургских, и были далеки от реалий жизни.

В годы своего образования цесаревич увлекся историей. Особенно русской. И даже будучи на престоле, находил досуг для чтения и изучения отечественной истории и ее древностей.

Профессор Василий Ключевский говорил: "Он был знатоком по некоторым отделам русской археологии, например, в иконографии. Он также был всем известен и как председатель Русского исторического общества со дня его открытия".

Занимая различные военные должности, по его предложению была напечатана "Военная библиотека", многотомное издание, которое было весьма полезно для самообразования русских офицеров. Кроме того, он собрал воспоминания защитников Севастополя и издал их в трехтомнике.

Не чурался он и боевых действий, приняв участие в русско-турецкой войне. Месяцы командования Рущукским отрядом были не только военной и боевой школой, но и школой жизни.

После смерти отца в результате теракта Александр III начал закручивать политические "гайки". Где-то это было оправдано. Анархия и болтуны никогда не делали страну сильной. Были закрыты многие газеты и журналы, из библиотек изъяты книги, университетский устав подчинили министерству.

Также была повышена плата в разных учебных заведениях, чтобы по возможности избежать "интеллигентного пролетариата". Закрыты были на время женские курсы. Больше стало открываться церковно-приходских школ, а обычные подчинили церкви.

Заботы о крестьянстве отличались практицизмом. Произошли значительное понижение выкупных платежей, отмена подушной подати, меры по организации переселения. Появился Крестьянский банк, шла организация продовольственной помощи населению. Тогда же появляются в России министерства земледелия и меры защиты лесов.

В истории он остался царём-миротворцем

Надо подчеркнуть, что Александр III придерживался протекционизма, повысив таможенные пошлины на иностранные товары в два раза. А сокращение иностранного привозного товара дало сильный толчок развитию отечественной промышленности.

Что касается внешней политики, то там начинались немецкие интриги Бисмарка. Но царь держал его в ежовых рукавицах, опираясь на трещащий по швам Союз трёх императоров. Главное событие его царствования ориентация на нового союзника — Францию. Если в начале его царствования руководствовались вопросом "что скажет Европа", то в конце его жизни говорили "что скажет Россия".

Как писали современники, если в мире нет войн, если миллионы жизней сохранены, а близкие не оплакивают погибших, Европа этим обязана царю-миротворцу. Но тогда у России была внушительная и боеспособная армия. Следуя заветам Петра, он хотел защищать своё Отечество на чужой территории. Отсюда - строительство стратегических железных дорог.

Став царём, Александр III в отличие от своих предшественников ко всем обращался на "вы". И, отпустив бороду, также разрешил армейским офицерам носить бороду. В Европе хорошо знали этого "русского человека от головы до ног". Там весьма ценили его религиозность, кротость, семейные добродетели и мудрость.

Французская печать после его смерти писала: "Он был истинным Самодержцем. Задумчивые глаза, широкие плечи, атлетический рост — это был настоящий символ власти".

Он был русский и предпочитал всё русское. При его предшественниках все главные преобразования были делом рук иностранцев, чаще всего немцев. Если раньше это считалось естественным, то теперь он приближал ко двору только русских. Как и на окраинах России.

В январе 1894 года он находился в холодных финских шхерах и здесь подцепил простуду, которая дала осложнение на почки. По настоянию врачей он переехал из Спалы в Крым. В Ливадию. Но болезнь прогрессировала, и 20 октября его не стало. Перед кончиной он сказал императрице: "Чувствую конец, будь покойна. Я совершенно спокоен".

Как писал С. Татищев, "в его задачи входило внутреннее умиротворение государства, водворения в нем порядка и правды, которую ценил превыше всего, а во внешней политике — утверждения целости, безопасности и духовной самостоятельности России".

Многим памятникам королям и царям в годы революций всегда доставалось в первую очередь от восставших. Но памятник Александру III оказался цел и невредим, хотя кто только ни поносил его и ни критиковал... От художников, поэтов и писателей - до интеллигенции. Любую революцию он не допустил бы, в отличие от своего сына. И, тем не менее, и этот памятник защищали ленинградцы в годы гитлеровской блокады от немецких авиа- и артналётов. И простоял он все десятилетия при советской власти и продолжает стоять уже при новой.