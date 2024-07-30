Балы и баталии: как русский офицер Яков де Бальмен отразил в рисунках реалии империи 1830-х годов

Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне

6:38 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Сегодня, когда не знаешь, сколько тротилового эквивалента вам принесет на голову натовский БПЛА, зато знаешь, что пенсия ваша в лучшем случае за 40 лет стажа ограничит власть 20 тысячами рублями, а предпенсионеры вообще вне закона, кому нужны какие-то альбомы позапрошлого века. Но это наша история. История Россия, которая сейчас в законе а-ля табу на фоне сытых, улыбающихся и размножающихся миллионов жителей например, маленькой Киргизии, праздно шатающихся в рабочее время в столице нашей родины Москве.

Фото: commons.wikimedia.org by Яков де Бальмен

И всё же прошлое нашей страны надо знать и верить, что всё изменится к лучшему. По крайней мере, надеяться.

Герой Кавказа и бытописатель России

Столетняя аксиома, что с каждым поколением меняются бытовые условия и формы общественной жизни. И неважно, кто вы в это время — дворянин или крепостной барина. И также весьма провидчески писали, что чем больше потрясений, переворотов переживает общество, тем больше меняются от современников реалии еще недавней эпохи. Судя по последним тридцати годам современной России — это так.

"Судя по увлечениям новой эпохи, современное общество как будто с пренебрежением махнуло на всю историю России, порвало всякую связь с родным прошлым", — писали современник полтора века назад.

30-е годы позапрошлого века. Это культура и наука России, которая ищет свои пути выхода. Это Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Ершов, русские художники, первые уверенные шаги великого хирурга Пирогова, войны и многое еще чего, чего нам не гоже забывать. Именно тогда попытался прописать на бумаге картину тогдашней жизни граф Яков Петрович де Бальмен. Кстати, однокашник Гоголя по лицею. Опуская его биографию, отмечу, что он участвовал в боях на Кавказе в качестве адъютантам генерала Лидерса. В 1845 году ротмистр Бальмен погиб при отступлении из Дарго в Даргинском походе. Сообщалось, что его тело, несмотря на обещание крупной награды, не было найдено.

Но прославился в истории России он больше своими рисунками, которые больше века назад были изданы отдельным альбомом и отразили, как сейчас цифрой на миллиардах мобильниках, реалии нашей страны 1830-х годов: "Горе от ума", "Ревизора" или ранние пьесы Островского. Правда, в те времена мы ещё не знали ни паровозов, ни пароходов. Хорошо? Вряд ли. Крым тогдашние натовцы атаковали уже при помощи пара.

Бытовые рисунки прошлого весьма ценное свидетельство, чем не могли похвастаться его современники. Это и понятно. За парадные портреты платили больше. Эти рисунки до революции хранились в родовом имении в селе Линовицах Полтавской губернии Российской империи. Где они сейчас — не знаю. Хорошая тема для молодых русских исследователей и журналистов. Это вам не голую девицу на натовскую биеннале воткнуть.

По его рисункам можно изучать быт русских офицеров прошлого

Собственно дневник графа — это большая рукопись, неплохо иллюстрированная пером. Но рисунки прописаны до мелочей. Он был большим художником. Всего рисунков было более 200, которые показали галерею сцен семейной, помещичьей, военной и общественной жизни тогдашней России.

Смотря на его рисунки, отметим, они несовершенны в технике, но полны живой правды и проникнуты юмором рано ушедшего художника Федотова. Главное место в его творчестве — офицеры. А это балы, пирушки, и главное люди, которые их окружают: барышни, помещики, картежники, купцы и крестьяне.

Типичный большой рисунок де Бальмена показывает нам бал в большом помещичьем доме. Общество состоит из молодых дам и девиц, а также из офицерского корпуса, увлечённого одними танцами. Дамы в бальных платьях, декольте, с пышными прическами, обмахиваясь веерами, кокетничают с офицерами. Гусарский офицер, становясь перед увесистой дамой, приглашает её на танец.

Кругом блестящие мундиры (хотя рисунки и чёрно-белые), коки и височки на напомаженных головах офицеров. Не обольщайтесь. Скоро они поедут на Кавказ, на турецкую или персидскую войну. А дальше не лучше. Но русские офицеры всегда офицеры, будь это война или бал.

Другие рисунки показывают пробуждение офицеров после бала. "Поправка" вином после хорошей вечеринки. Надо сказать, что таких рисунков у де Бальмена было немало. Но, даже я, служа полвека назад в Советской армии, знаю, что служба гарнизонного офицера в "Тьмутаракани" была отлична от нынешних "липовых" генералов Москве. Они служили, и если надо было — погибли на своем боевом посту. Может быть, отсюда такая сегодня дикая коррупция.

Приезд и отъезд гостей, поездки к соседям в морозную ночь, рыдван помещицы Коробочки, сцены встреч и прощаний, семейные праздники, игры, как в калейдоскопе сменяются в этом альбоме. И как эпизод из романа — дуэль где-то в поле (автор, вероятно, был свидетелем), побег барышни с офицером из родного дома. Она в одном платье, а на дворе дождь и буря…

Как отмечали видевшие альбом:

"Плод упорного труда или просто забавы — нам это безразлично. Но рисунки красноречиво говорят о несомненно большом художественном даровании своего автора".

Говорят, что после гибели тридцатилетнего русского офицера на войне его альбом пожелал оставить у себя царь Александр II. Но не парадный, а военный. После гибели автора на Кавказе в его сумке нашли только альбом с военными зарисовками. Если этот альбом жив, неплохо бы сделать его копию для массового читателя. Опыт репринтной печати в новой России, начиная с 1990-х годов, у нас есть. А свои русские истоки мы уже за последние десятилетия изрядно подрастеряли.