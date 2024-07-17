Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Лебедев
Самый русский из немцев Константин Кауфман: не все нынешние русские могут этим похвастаться

Генерал Константин Кауфман: как "меняли людей" в царской России

6:34
Наследие » Россия

Немцев у нас в России всегда немало ругали… От русского народа, бояр, армии и вплоть до Ломоносова. Доставалось и Миниху, и Остерману вкупе с Барклаем де Толли. Нередко за дело. И всё же немало немцев и иноземцев вели Россию к победе и величию. Таким немцем, который стал самым русским немцем даже из русских, можно назвать генерала Кауфмана.

Генерал Константин Кауфман: как "меняли людей" в царской России
Фото: Военная энциклопедия И. Д. Сытина (Санкт-Петербург; 1913 год). by ВЭС (СПб; 1913 год), PDM

Генерал, который пытался прекратить ополячивание Земли Русской

Одним из крупных деятелей времён императора Александра II был генерал Константин Петрович Кауфман. Приставку "фон" оставим для немцев. Его имя в истории русского Отечества навсегда будет связано с утверждением русского влияния в Средней Азии. А как вы думали? Не были бы мы там, там англичане сделали бы вторую Индию с миллионными жертвами и натравливанием на Россию. Увы, даже в старой России ему не особо уделяли внимание. Поэтому восполним этот пробел. Особенно это касается управления северо-западным краем России, где генерал Кауфман показал себя борцом за русское дело на наших окраинах.

Интересно его появление на территории русской Польши в качестве Виленского генерал-губернатора. Его немецкая фамилия ввела в заблуждение нерусское население Польши и Литвы. А это немецкие и больше польские фамилии. Литовцы были вторым сортом. Но всё быстро развеялось. Для встречи нового генерал-губернатора съехалась вся католическая и, как бы сейчас сказали, пронатовская элита. Католический епископ, девушки и ребятишки в белых платьях. Куча католических крестов и знаков. Кауфман этому не препятствовал. Но и не приехал. Зато когда приехал православный архиерей, на его встрече был и генерал-губернатор, стройные ряды русской армии и, соответственно, офицеры в парадных мундирах с гражданскими служащими. Все колокола русских православных церквей тогдашнего Вильнюса сопровождали русского архиерея до главного собора.

Стремясь ободрить и поднять дух русского населения, Кауфман строит там русский театр. Для него пишут Островский, "Осада Смоленска", Писемский, драма "Александр Тверской". Появились здесь и актёры из московских театров. Но все патриотические начинания Кауфмана встретили сопротивление придворного министра двора Адлерберга. И русский театр в Вильно прикрыли.

Немецкий бомонд в русской Литве также принялся издеваться над Кауфманом, обвиняя его русским сиволапым купцом из Милютиных рядов. Были и другие недоброжелатели русского немца. Вероятно, с двойным гражданством. Нет? Россия до такого тогда пока ещё не доросла. В центре интриг стояли Валуев, который обожествлял фрицев, и граф Пётр Шувалов, которого связывали матримониальные связи с немками. А когда ты у питерского тела, это сильная власть. Неслучайно Потапов, заняв позже место Кауфмана, подверг усиленному онемечиванию Ковенскую губернию. Белорусы, привет, эта история тоже вас касается. Как результат, Александр II убирает Кауфмана из русской Польши. А на слова генерала: "Государь, меняя политику, вы губите Россию", — царь ответил просто: "Я не политику меняю, я людей меняю". Чёрт возьми, власть не меняется сотни лет.

А дабы Кауфман не сгнил в Питере на ничего неделании, царь отправляет его совсем в другую сторону — к чёрту на кулички, в Туркестан.

Средняя Азия когда-то гордилась авиационными заводами, а не резнёй хромого Тимура

Средняя Азия была знаменита ещё недавно своим хлопком, туркменскими лошадьми, коврами и фруктами. Национальных героев там не было, как не было и единой нации. Убивали друг друга, как и сейчас, только за воду. Может быть, поэтому в постсоветское время там наставили памятники Тимуру или Бейбарсу, хотя по национальности они никакого отношения к данному региону не имели. Но кровушки как мусульман, так и гяуров они пролили немало. Кто бы знал, что пленные могут быть хорошим прокладочным материалом для строительства крепостей в Иране. А вот Тимур, не окончив МГУ, это знал.

А зная Кауфмана, его приверженность к русскому патриотизму и государственности, его и назначили командующим войсками Туркестанского военного округа, где деятельность его, кроме многократных поражений, нанесённых бухарцам, хивинцам, кокандцам, ознаменовалась взятием Самарканда и Хивы.

Надо подчеркнуть, что по указанию Кауфмана был собран "Туркестанский сборник сочинений и статей, относящихся к Средней Азии и Туркмении". Сюда вошли разнообразные печатные материалы (книги, журнальные и газетные статьи, вырезки из газет и журналов) по различным темам, касающимся среднеазиатских владений Российской империи. Цель сборника — информационное обеспечение представителей русской администрации и интеллектуальной общественности относительно положения в различных областях жизни недавно присоединённого края.

Появление "Туркестанского сборника" ознаменовало собой важный этап всестороннего исследования Средней Азии периода её присоединения к Российской империи. По нынешним сообщениям, эта уникальная подборка материалов по Туркестану состоит из 594 томов и находится в собрании Государственной Библиотеки Узбекистана им. А. Навои. А находится ли?

Но вот десятки миллионов мусульман, которым нынешнее руководство России дало российское гражданство, льготы, материнский капитал и прочие блага за счёт титульного населения, знают ли об этом или читали? Ведь с развала СССР прошло более 30 лет, и все те, кто обосновывается у нас, были воспитаны в детстве у себя в аулах на русофобии. Сегодня, как и полтора века назад, власть снова сказала бы новым кауфманам, если бы нашлись: "Я не политику меняю, я людей меняю".

ГЕНЕРАЛ КОНСТАНТИН ФОН КАУФМАН
Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы польша
Обсудить
Новости Все >
В ФТИ им. Иоффе создали фотоэлектрические преобразователи размером 0,2 мм
Альбом Тейлор Свифт установил рекорд продаж в 2024 году
В Приморском крае остановили продажу ОСАГО из-за фальшивых ДТП
"Ситилинк": 60% россиян играют в видеоигры на персональных компьютерах
Секреты длительной укладки: рекомендации парикмахера
В Крыму увеличилось количество опасных медуз
Ксения Бородина объяснила свою вспышку гнева в аэропорту
Как укротить волнистые и пушистые волосы: советы эксперта
Урожай под угрозой: виноград в России поспел раньше срока
Как эконометр ВАЗ-2107 помогал советским водителям экономить бензин
Популярное
Как обрезать и подкормить розы в июле, чтобы они порадовали пышным цветением

Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.

Правила июльской обрезки и подкормки роз для обильного цветения
Секреты июльского посева укроп
Укроп в июле: как успешно посеять и вырастить ароматную зелень
Почему дизельные автомобили — это плохой выбор для России
Стало известно о свадьбе самой красивой внучки Михалкова: 21-летняя Наташа вышла замуж
Генерал Константин Кауфман: как "меняли людей" в царской России Сергей Лебедев Профессии, связанные с публичностью, в наше время стали крайне опасными Анна Яковлева Российская армия теперь умеет уничтожать западные HIMARS на Украине Дмитрий Плотников
Растрогают вас до слёз: топ-3 самых милых пород кошек
Паутинный клещ уничтожает ваш урожай: как спасти свои растения прямо сейчас
Сводка с фронта: началась масштабная Торецкая операция, Киев применил боевые отравляющие вещества
Сводка с фронта: началась масштабная Торецкая операция, Киев применил боевые отравляющие вещества
Последние материалы
Урожай под угрозой: виноград в России поспел раньше срока
Как эконометр ВАЗ-2107 помогал советским водителям экономить бензин
В Имперском колледже Лондона вычислили оптимальную продолжительность сна – 7-9 часов
Развод Аллы Пугачевой и Максима Галкина*: слухи и реальность
Диетолог Хасанова опровергла известные утверждения о вреде шоколада
Собаки с разноцветными глазами: объясняем, почему у них так бывает
Домохозяйки поделились рецептом грибного супа
Риски для двигателя при использования масла с неправильной вязкостью
Раннее ожирение ведёт к развитию диабета и гипертонии в пожилом возрасте
Карты "Мир" теперь принимаются в торговых центрах и ресторанах Мьянмы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников