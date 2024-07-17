Самый русский из немцев Константин Кауфман: не все нынешние русские могут этим похвастаться

Генерал Константин Кауфман: как "меняли людей" в царской России

6:34 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Немцев у нас в России всегда немало ругали… От русского народа, бояр, армии и вплоть до Ломоносова. Доставалось и Миниху, и Остерману вкупе с Барклаем де Толли. Нередко за дело. И всё же немало немцев и иноземцев вели Россию к победе и величию. Таким немцем, который стал самым русским немцем даже из русских, можно назвать генерала Кауфмана.

Фото: Военная энциклопедия И. Д. Сытина (Санкт-Петербург; 1913 год). by ВЭС (СПб; 1913 год), PDM

Генерал, который пытался прекратить ополячивание Земли Русской

Одним из крупных деятелей времён императора Александра II был генерал Константин Петрович Кауфман. Приставку "фон" оставим для немцев. Его имя в истории русского Отечества навсегда будет связано с утверждением русского влияния в Средней Азии. А как вы думали? Не были бы мы там, там англичане сделали бы вторую Индию с миллионными жертвами и натравливанием на Россию. Увы, даже в старой России ему не особо уделяли внимание. Поэтому восполним этот пробел. Особенно это касается управления северо-западным краем России, где генерал Кауфман показал себя борцом за русское дело на наших окраинах.

Интересно его появление на территории русской Польши в качестве Виленского генерал-губернатора. Его немецкая фамилия ввела в заблуждение нерусское население Польши и Литвы. А это немецкие и больше польские фамилии. Литовцы были вторым сортом. Но всё быстро развеялось. Для встречи нового генерал-губернатора съехалась вся католическая и, как бы сейчас сказали, пронатовская элита. Католический епископ, девушки и ребятишки в белых платьях. Куча католических крестов и знаков. Кауфман этому не препятствовал. Но и не приехал. Зато когда приехал православный архиерей, на его встрече был и генерал-губернатор, стройные ряды русской армии и, соответственно, офицеры в парадных мундирах с гражданскими служащими. Все колокола русских православных церквей тогдашнего Вильнюса сопровождали русского архиерея до главного собора.

Стремясь ободрить и поднять дух русского населения, Кауфман строит там русский театр. Для него пишут Островский, "Осада Смоленска", Писемский, драма "Александр Тверской". Появились здесь и актёры из московских театров. Но все патриотические начинания Кауфмана встретили сопротивление придворного министра двора Адлерберга. И русский театр в Вильно прикрыли.

Немецкий бомонд в русской Литве также принялся издеваться над Кауфманом, обвиняя его русским сиволапым купцом из Милютиных рядов. Были и другие недоброжелатели русского немца. Вероятно, с двойным гражданством. Нет? Россия до такого тогда пока ещё не доросла. В центре интриг стояли Валуев, который обожествлял фрицев, и граф Пётр Шувалов, которого связывали матримониальные связи с немками. А когда ты у питерского тела, это сильная власть. Неслучайно Потапов, заняв позже место Кауфмана, подверг усиленному онемечиванию Ковенскую губернию. Белорусы, привет, эта история тоже вас касается. Как результат, Александр II убирает Кауфмана из русской Польши. А на слова генерала: "Государь, меняя политику, вы губите Россию", — царь ответил просто: "Я не политику меняю, я людей меняю". Чёрт возьми, власть не меняется сотни лет.

А дабы Кауфман не сгнил в Питере на ничего неделании, царь отправляет его совсем в другую сторону — к чёрту на кулички, в Туркестан.

Средняя Азия когда-то гордилась авиационными заводами, а не резнёй хромого Тимура

Средняя Азия была знаменита ещё недавно своим хлопком, туркменскими лошадьми, коврами и фруктами. Национальных героев там не было, как не было и единой нации. Убивали друг друга, как и сейчас, только за воду. Может быть, поэтому в постсоветское время там наставили памятники Тимуру или Бейбарсу, хотя по национальности они никакого отношения к данному региону не имели. Но кровушки как мусульман, так и гяуров они пролили немало. Кто бы знал, что пленные могут быть хорошим прокладочным материалом для строительства крепостей в Иране. А вот Тимур, не окончив МГУ, это знал.

А зная Кауфмана, его приверженность к русскому патриотизму и государственности, его и назначили командующим войсками Туркестанского военного округа, где деятельность его, кроме многократных поражений, нанесённых бухарцам, хивинцам, кокандцам, ознаменовалась взятием Самарканда и Хивы.

Надо подчеркнуть, что по указанию Кауфмана был собран "Туркестанский сборник сочинений и статей, относящихся к Средней Азии и Туркмении". Сюда вошли разнообразные печатные материалы (книги, журнальные и газетные статьи, вырезки из газет и журналов) по различным темам, касающимся среднеазиатских владений Российской империи. Цель сборника — информационное обеспечение представителей русской администрации и интеллектуальной общественности относительно положения в различных областях жизни недавно присоединённого края.

Появление "Туркестанского сборника" ознаменовало собой важный этап всестороннего исследования Средней Азии периода её присоединения к Российской империи. По нынешним сообщениям, эта уникальная подборка материалов по Туркестану состоит из 594 томов и находится в собрании Государственной Библиотеки Узбекистана им. А. Навои. А находится ли?

Но вот десятки миллионов мусульман, которым нынешнее руководство России дало российское гражданство, льготы, материнский капитал и прочие блага за счёт титульного населения, знают ли об этом или читали? Ведь с развала СССР прошло более 30 лет, и все те, кто обосновывается у нас, были воспитаны в детстве у себя в аулах на русофобии. Сегодня, как и полтора века назад, власть снова сказала бы новым кауфманам, если бы нашлись: "Я не политику меняю, я людей меняю".