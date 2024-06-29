"На детях гениев природа отдыхает" — так ли это? Врачи и философы прошлого против

Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков

6:04 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

"Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива", — гласит русская пословица. Или, вернее, пенять надо на своих предков. Хотя в разные исторические периоды эта аксиома может весьма хромать. Но только не в области психических отклонений, которые надо искать в своей наследственности.

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Не всегда у великих актёров рождаются великие актёры-дети

Шекспир в своей пьесе "Зимняя сказка" писал: "Я твёрдо уверен, что если бы мы всегда вели такую жизнь, не подчинившись потом прихотям греха, то могли бы предстать пред небесами безгрешными". А прихоти греха нам порой передают наши предки. Пусть даже и в пятом поколении.

Людвиг Бюхнер в одной из своих книг — "Сила наследственности и её влияние на моральный и духовный прогресс человечества" — отмечал:

"Если мы зададим вопрос, благодаря чему и каким образом достиг человек огромного превосходства над остальными созданиями, то мы не можем ответить на него иначе, как сказав, что это превосходство должно было явиться следствием постепенного, передававшегося по наследству, развития его первоначальных задатков и способностей".

Немецкий врач и философ-материалист после анализа биологической наследственности переходит к вопросу о наследственности социальной и говорит также о возможности наследования морали. Сила наследственности, резко и определённо проявляющаяся в физическом строении человеческого тела, имеет ещё большее значение в области духовного развития.

Человек — в первую очередь духовное существо. Чем мы и отличаемся от животного мира. Это религия, искусство в разных его ипостасях и, наконец, отношение друг к другу. Особенно в семейных отношениях. По мнению Бюхнера, среди всех человеческих болезней именно душевные болезни прежде всего выказывают решительную склонность к передаче по наследству. А умалишённых в той или иной степени человечество уже познало и познаёт немало.

Птичий базар. Там селятся и размножаются тысячи птиц. Для нас они все одинаковы. Но только не для птиц. Только они по признакам наследственности среди тысяч себе подобных находят своё гнездо и своих птенцов. То же можно сказать и о людях. Мы тоже относимся к органике. Как нет в мире двух абсолютно одинаковых листьев, так нет и двух абсолютно одинаковых людей.

Так же и наши дети не всегда точно походят на родителей внешне. Но вот отпечаток наследственности проявляется отчётливо. В характере или способностях. Уже с детства. И чаще всего наша с вами задача к сознательной жизни вашего чада развить и претворить в жизнь эти способности. Не важно где — в искусстве, предпринимательстве или в армии. А это тоже не всегда получается.

Гениальность вашего ребёнка зачастую зависит не только от реалий нашей жизни

Особенно интересными и поучительными являются в этом отношении так называемые "семейные задатки". История культуры даёт столько же богатый, сколько и интересный материал. За последние столетия известны многие семейства, где известные таланты или задатки передавались по наследству. Одним из известных семейств можно назвать фамилию Баха. Его музыкальный гений передавался более 200 родственникам в течение 250 лет (1550-1800 годы). Фамилия знает не менее 22 известных музыкантов из его семейной линии.

Признавая, однако, важное значение наследственности в развитии тех или иных особенностей физического или умственного развития, нельзя забывать, что эти особенности могут проявляться у потомков лишь при известных условиях жизни и соответствующем воспитании.

Понятно, что при отсутствии средств многие ваши способности так и останутся на бумаге. Как и возможность быть услышанным и оценённым публикой. Особенно сегодня, даже при наличии соцсетей. Звёзд порой делают деньги, а не клики почитателей.

Поэтому, отмечали уже давно психологи, ребёнок цивилизованных родителей, одарённый самыми блестящими способностями, никогда не разовьёт их в себе, если будет воспитываться среди дикарей или вдали от человеческого общества. Даже величайший гений погибнет без возможности развиваться в подобающих условиях.

Горе тому народу, говорил Бюхнер, который насильно прерывает этот естественный прогресс. Вспомним несчастную Испанию, даже позднего Средневековья, которая была обязана своим духовным и политическим вырождением главным образом продолжительными преследованиями со стороны католической инквизиции. Лучшие умы и мыслители изгонялись, шли на костры. Понятно, что здесь никакая передача по наследству и развитие умственной жизни при помощи приобретения были невозможны.

Хотя история знает здесь и другие примеры. Гении или люди с выдающимися врождёнными способностями достигали в своё время небывалых высот. Хотя наверх порой их выкидывала сама история. Это Наполеон, Шекспир, Шиллер. Другие гении, несмотря на добрую наследственность, погибали.

Сегодня наука многое подтверждает из сказанного выше и пошла дальше. Действительно, способность человека передавать потомкам свои свойства называется наследственностью. А наследственность — это генетическая программа человека. А распознавать в наших хромосомах будущее, что нас ожидает, больница имени Кащенко или Нобелевская премия, мы пока не научились. И это правда.