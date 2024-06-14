Химик Марселен Бертло: учёный-альтруист сознательно не патентовал открытия

У выдающегося химика прошлого наука и семейная жизнь шли рука об руку

6:32 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Марселен Бертло известен миру не только как известный французский физик и химик (1827 — 1907), член многих академий наук, в том числе и Петербургской. Но и как человек, проживший полвека с одной женой. Как говорят, в счастье и согласии. Как отмечал английский журнал Westminster Review, "эта чета являет собой редкий пример высокому служению человечеству и правде".

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Человек, который мог бы есть на золоте

Марселен Бертло родился 25 октября 1827 года. Его отец был врачом и всеми пациентами характеризовался, как человек замечательной доброты и честности. Но сын избрал иной жизненный путь.

Блестяще окончив школу, Марселен имел право сделать выбор среди профессий историка, археолога или философа. Профессии интересные, но чаще всего не имеющие под собой никаких точных наук. Короче, историком может стать каждый. Другое дело математика, физика и химия. Может быть поэтому, остановившись на последнем, Бертло оставил в наследство человечеству целый ряд трудов по термохимии, земледельческой химии и даже истории химии. Он стал отцом ацетилена и целого ряда углеводородов.

Современники отмечали, что Бертло никогда не соглашался извлечь из своих открытий личной выгоды. В отличие от американцев и англичан, которые даже свой чих могли запротоколировать в авторских правах, француз считал, что научными открытиями должны пользоваться все. И все его достижения лежали и публиковались в открытом доступе. Другое дело, где, кто и как ими пользовался.

Благодаря его первым исследованиям в области углеводородов он открыл способ современной добычи газа для осветительных целей. А для позапрошлого века это немало. Это означало дешевизну добычи, а значит, и дешевизну освещения городских улиц. В одном только Париже благодаря ему местное газовое общество сэкономило несколько сот миллионов франков. Открытие он не стал патентовать.

Уже тогда многие промышленники, как миллионер Минье, предлагали ему вступить в товарищество и совместно взять привилегию на то или иное изобретение. Даже пивовары северной Франции сулили ему пару миллионов за одно из его открытий. К ним присоединялись и сыроварни. Но истина дороже. Или просто надо заниматься или наукой, или бизнесом. Не верьте, что можно сразу делать одно дело. Человек, говорящий такое, к науке имеет поверхностное отношение.

Конечно, как не вспомнить его достижение в изобретении бездымного пороха? Газ для фонарей — это что, а вот средство для уничтожения врага — вот золотая жила, чем тоже не воспользовался Бертло. Зато подобные изыскания сделали Нобеля миллионером.

И всё же ни одно свое изобретение Бертло не патентовал, считая: "Единственное богатство ученого должно состоять из накопления научных знаний".

Отмечу, что наш Дмитрий Менделеев не зря приезжал во Францию на встречу с Бертело, справедливо считая, что химия химией, но вооружение важней.

"Любовь их не омрачалась ни единым облаком"

Чуть позже, в 1895 году, он искренне писал:

"Вот уже полвека как я достиг зрелого возраста. Могу сказать, что всю жизнь придерживался идеалов справедливости и правды, которые ослепляли меня в юности. И в нравственном отношении — я всё отдавал человечеству".

Конечно, Бертло не был бессеребренником. И не мог им быть по объективным причинам. Во-первых, на голодный желудок многого не откроешь. А во-вторых, его знания и научные открытия служили на пользу той же Франции, которая не держала своего физика-химика в черном теле. Он заслуживал большего.

Тем более, что он не только занимался научной деятельностью, но и принимал активное участие в общественной деятельности. Бертло был сенатором, министром народного просвещения, министром внутренних дел и даже одним из организаторов военного союза Антанты (Франция и Россия) с Англией.

Его частная жизнь была также безупречна, как и научная. С женой Софи он прожил 45 лет, не расставаясь практически ни на один день. Они были связаны душой и "мыслью". "Любовь их не омрачалась ни единым облаком", — писали после его смерти газеты.

Первый сердечный приступ у мадам Бертло случился в 1906 году, когда их внук погиб в результате крушения поезда. Позже ей стало хуже. И 80-летний, всеми признанный академик, остается дома, ухаживая за женой. Он не отлучался от неё ни на минуту, проводя рядом с ее постелью и день, и ночь.

Больная сохраняла полное спокойствие до последней минуты, лишь однажды спросив дочь: "Что же будет с ним после меня. Когда меня не будет?"

Несколько минут спустя один из сыновей Бертло взял руку отца, чтобы сказать несколько утешительных фраз, когда тот тяжело вздохнул. Но рука ученого безжизненно упала. Он не пережил смерть жены.

Их вместе похоронили в Пантеоне. Причем мадам Бертло стала первой женщиной, которая упокоилась в этой усыпальнице выдающихся людей Франции. Даже не будучи учёной.

"Нежно любящие друг друга супруги просили не разлучать их после смерти, как не разлучались они при жизни", — отметили власти.

Говорят, что Бертло долго отрицал атомно-молекулярную теорию, теорию химического строения и периодический закон. И всё же на склоне лет он нашёл в себе мужество отказаться от этих своих ошибок.

"Главная обязанность учёного не в том, чтобы пытаться доказать непогрешимость своих мнений, а в том, чтобы всегда быть готовым отказаться от всякого воззрения, представляющегося недоказанным, от всякого опыта, оказывающегося ошибочным", — признался французский учёный.