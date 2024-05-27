Длинные волосы — мода на причёски или признак профессии?

Длинные волосы — маркер композиторов и музыкантов ещё с XVIII века

В доисторические наши предки носили все без исключения длинные волосы. Не было салонов красоты, да и теплее так в погоне за мамонтом зимой. Позже брить волосы научились. Пусть и топором. В средние века также по моде носили и длинные, и короткие волосы.

Фото: 4.IX Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai by MITO SettembreMusica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Например, рыцари завязывали в пучок длинные волосы, которые служили амортизатором от ударов тяжёлого меча по шлему. Гражданским проще было сходить к брадобрею.

В 1970-е годы многие, особенно молодёжь, носили длинные волосы. Понятно, те, у кого они росли. Это было модно. В годы криминального передела пошла мода на короткие. Или их попросту сбривали под ноль. В драках длинные волосы неудобны, вы более уязвимы. Этот стиль уже тогда окрестили "агрессивным". Хотя сегодня лысых тоже предостаточно, но к криминалу они не относятся. Как многие заводят питбуля для защиты своей персоны на улице, также и другие полагают, что бритая голова отпугнёт хулигана. Жизнь показывает, что это большое заблуждение.

Стричься для музыканта просто неприлично — не узнают

И всё же, судя по старым гравюрам и фотографиям прошлого и позапрошлого веков, длинные волосы оказались уделом не моды, а профессиональной деятельности. Речь пойдёт о музыкантах. А если конкретнее, о музыке классической. Там, где надо уметь читать ноты, окончить консерваторию и отличить игру Паганини от Йена Андерсена. Хотя оба в разные столетия тоже носили длинные волосы.

Причина господствующего обычая носить длинные волосы могла происходить от того, что чаще всего в юности это были люди бедные, и они отказывались регулярно наведываться к парикмахеру. А привычка потом нередко остается на всю жизнь. Или причина в вашем артистическом эго, вашем имидже, которые также не дают вам сесть в кресло к мастеру. Хотя средства есть. Тем более это не эпатаж нынешней попсы. С нотной грамотой у них неважно, хотя и волосы всех цветов радуги.

Все великие музыканты-исполнители, которые приводили в восторг своих слушателей, были украшены роскошными шапками волос. Паганини, Лист, Рубинштейн и многие другие, имена которых уже сотню лет входят во все музыкальные энциклопедии, яркий пример длинноволосиков. Могли ли они получить признание, будучи лысыми? Вероятно. Но имели бы они обаяние, бешенную привлекательность для публики — вряд ли. Талант всё же внешне должен чем-то отличаться. Хотя бы для публики, а не для истории.

Есть и ещё любопытное "но". Короткими прическами чаще всего отличались композиторы. Творить в тиши, где поменьше людей — это их удел. А вот музыкантам-исполнителям, пусть даже и с композиторской начинкой, нужна публика. А для некоторой публики важны не уши, а глаза. А это уже немало, чтобы на вас обратили внимание.

Пройдемся по композиторам. Это Шуберт, Вагнер, Верди, Чайковский. Скромные недлинные прически. Если говорить о Шопене… у него были шикарные волосы в юности, но по моде того времени. Тогда и бандиты и полиция старалась не отставать от моды. Что касается Гайдна, Баха, Генделя или Моцарта — они не укладываются под тезис — все музыканты обязательно с длинными волосами. Эти гении жили в век париков.

Лысый Самсон лишился святости и силы

Великий виртуоз скрипки Паганини, у которого роскошные кудри сочетались с необыкновенным мастерством игры, вызывал у многих слушателей мистическое настроение. И хотя в его бытность он был на пере у карикатуристов, немало писателей в своих произведениях обвиняли музыканта в дружбе с чёртом. Кажется, Куприн?

Кстати, религиозная составляющая здесь тоже имеет место быть. Немало священнослужителей прошлого и настоящего во всем мире носили и носят длинные волосы. Напомним о волхвах, чародеях, друидах очень далекого прошлого, которые к обетам религиозного характера присоединяли обет не стричь волосы. Об этом можно почитать и в Библии. Самсон без волос потерял святость и силу. Так и музыканты-жрецы прошлого завещали нам моду на длинные волосы.

Всё же длина волос в нашей жизни, а вернее, музыканта играет не последнюю роль. Тем более когда на вас смотрят тысячи глаз верных поклонников, и волосы музыканта становятся для них как змеиный глаз, гипнотизирующий кролика. Конечно, публика для таких музыкантов-исполнителей необходима. Это и успех, и доход. Иначе зачем тогда стороной обходить салоны красоты? Стоит подумать, если вы считаете ещё себя музыкантом.

"Впрочем, какая бы ни была причина носить длинные волосы, я не сомневаюсь, что музыканты будут носить их очень долго. Может быть, пока парики снова не войдут в моду", — считал британский пианист, композитор и дирижер прошлого Фредерик Коуэн.

Хотя именно в области классической музыки англичане не так знамениты, как европейцы или русские музыканты. К тому же по природе, не обладая большим хайером, может быть из зависти, Коуэн утверждал, что длинные волосы — залог успеха в профессиональной карьере и восторгов публики.