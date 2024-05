Длинные волосы — мода на причёски или признак профессии?

В доисторические наши предки носили все без исключения длинные волосы. Не было салонов красоты, да и теплее так в погоне за мамонтом зимой. Позже брить волосы научились. Пусть и топором. В средние века также по моде носили и длинные, и короткие волосы.

Фото: 4.IX Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai by MITO SettembreMusica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic