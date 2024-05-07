Гибель европейской цивилизации — правда или вымысел?

Европа идёт к гибели: причины и последствия

5:47 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Кто бы думал, что после варваризации Римской империи Европа снова будет на коне? Были Меровинги, Каролинги, нашествие антихристов в виде скандинавских викингов.

Фото: flickr.com by Деннис Джарвис is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

С другой стороны, в Азии появился агрессивный ислам, который через несколько веков обрушит христианские анклавы в Африке, Азии. Тюрки сомнут полуазиатскую Византию. А с Востока на Европу и Азию обрушатся кочевники, которые наоборот примут христианство — гунны и булгары. Венгры и болгары. Хазар с их иудейством назовем недоразумением. Они выпадали из общей европейской истории.

И всё же Европа, какой бы она ни была, живет и процветает. Но процветает ли, и есть ли у неё будущее?

Произвол — свобода, нарушение социальных законов — самостоятельность

Интересные мысли высказал когда-то "интеллигентный индус" в газете "Light of India". Напомним, что тогда Индия была колонией Англии. Жемчужиной. Полезные ископаемые, золото, алмазы, чай, дешёвый ручной труд индусов дали англичанам хороший запас на ближайшие сотни лет. К тому же в отличие от других стран там нет дикой коррупции и воровства. Англичане всегда предпочитали воровать и подкупать другие страны.

После проживания в Англии в 1901 году наш индус перебрался в США, где в пух и прах разнёс будущее европейской цивилизации. Небезосновательно, замечу. В то время, а сейчас это можно спроецировать и на другие азиатские и ближневосточные страны, он обратил внимание на победы Японии, которые подбодрили "цветные расы" и восстановили их против белых.

По словам Баба Барати, положение Японии в начале прошлого века было положением всей Азии. Мол, второй сорт и узкоглазые. Великан азиатского самосознания скоро совсем проснётся и выгонит белых, вносящих раздор в его жилище, писал тот же индус. А ведь скоро русско-японская война, после которой и США, и Европа станут вровень с маленькой Японией. А чем позиционировали великую Японию — "это школа мира, гармонии и духовного совершенствования". Душевные слова для каждого агрессора прошлого и настоящего. Когда противник повержен.

И всё же индус весьма прозорливо отмечал, что Япония на деле доказала Европе, опьянённой своей властью и своим иллюзорным самомнением, что её превосходство над Азией в области ума и мужества лишь пустышка. Целостность Индии впереди. Если сегодня она бедная и несчастная земля, то причина этому — белая опасность. Барати отметил, что колониальная Индия — это политическая смерть, уничтожение промышленности, застой в торговле, социальная униженность и духовная деморализация. Весьма напоминает нынешнюю Восточную Европу, а кому отвести роль тогдашней Японии, читатель, подумайте сами. В любом случае тем, кто против нас.

Народы, воспитанные своими идеалами, своими традициями, деморализовались под влиянием грубых противоестественных идей, которые и раньше и сегодня называют "цивилизацией". А подрыв жизненной силы и культуры угрожает не только Старому, но и Новому Свету.

Счастье и спасение в материальном наслаждении

Барати сообщает, что провёл более пяти лет в главных центрах европейской цивилизации. Эта хвалёная цивилизация уничтожила самое представление о человеческой душе. Человек становится животным, а эгоизм (а по-русски, шкурничество) возводится в религиозное убеждение. Прелюбодеяние в науку, ложь в искусство (десятки лет в той же России сегодня за наши миллионы насаждаются "биеннале" в ущерб традиционной культуре русских и других народностей РФ).

А это всегда низводило местное население до уровня рабов. Барати справедливо говорит, что таинство брака превращено в забаву, брачное свидетельство в пустую бумажку, супружеское счастье в лотерею. Европейская цивилизация дышит эгоизмом, закон — своенравие власть имущих, философия — обман и самодовольство.

Европейские кукловоды за века вывели свои аксиомы. Теперь человек называет произвол — свободой; нарушение социальных законов и неисполнение обязательств — самостоятельностью; рабское подчинение своей воле — независимостью. У нас разбили человеческие общины, раздробили семьи, враждующие друг с другом за наследство. Надо ли говорить, что человек лишён досуга — мышления? Он не знает покоя, а потому и не видит цели в жизни. Материальная составляющая позволяет нынешним руководителям сдавать целые страны.

Цивилизация убила в нас всё, придумав новые искусственные потребности, естественно, для их удовлетворения превратив человека в раба труда. Но для кого? Для рабовладельца. Мы стали ненасытны. Но надолго ли, если в сытой Европе самая высокая смертность среди белого населения?

Европейская цивилизация столетиями навязала всем несколько постулатов, которые ведут в никуда. То, что доставляет немедленное наслаждение — ценно. То, что надо ждать — никуда не годно. Грубое и материальное наслаждение — вот счастье и спасение! Но и гибель? Не так ли?