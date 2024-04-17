Финляндия во времена принадлежности к России имела множество вольностей. Но лучше относиться к русским от этого не стала

Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях

6:33 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Снимаем шляпу. Когда-то в России издавалось немало книг, мемуаров и аналитических записок о межнациональных отношениях в Российской империи. Сегодня это табу.

Фото: rudalle.ru by Нейросеть "Кандинский 2.2"

Может быть, поэтому в столице мы видим смеющихся мигрантов из той же Киргизии (пардон, граждан России) с большим семейством. Судя по возрасту, они уже перетащили сюда и своих предков из аулов. А нам всё говорят, что на наших стариков денег нет. Кстати, не секрет, что это поколение воспитывалось на русофобии. Русский язык запрещали, а русских изгоняли. И религия другая. Это надо помнить. И это тоже наша история

Вообще-то стыдно, когда нам уже тридцать лет талдычат, что русское население уменьшается. Понятно, что дети наших спикеров в России уже не живут, их выпихивают на деньги предпенсионеров (это конечно мелочь) в страны НАТО на ПМЖ. А по скупым информациям, и всякие министры и избранники народа, пока всё ещё статус-кво, потихоньку сваливают из России. Чего ни в Российской Империи, ни в Советской России не было.

Кстати, наш старший брат Китай, который теперь обеспечивает нас не только трусами, но и автомобилями, в своём законодательстве не имеет в отличие от нас двойного гражданства. Такое гражданство путь к легализованному предательству.

Хорошо на чужой спине идти в рай

Так о чем мы? О любимой северной Финляндии. Сейчас нам регулярно по ЦТ показывают пейзанский фильм "За спичками". Когда-то это было забавно. А теперь грустно. Финляндия — это НАТО. Когда-то там строили для нас корабли, мы по бартеру вооружали финнов советским оружием, которое до сих пор успешно лупит натовцев в Донбассе.

Конечно, был и царский генерал Маннергейм, который в годы гражданской войны вырезал русских в Выборге. Женщин, детей. Герои резни с нерусскими фамилиями — Левстрем и Финне. А у нас всё метаются по Катыни. Хотя лица спикеров одни и те же.

Сначала взяли на нас грех на душу за немцев, которые уничтожили поляков, таперича вновь заявляют: "Нет, это не мы, это фрицы сделали".

Пора бы уж определиться. Вы с русскими или против? В царской и Советской России определились — всю тяжесть экономическую и войны на себе тащили русские.

Вот когда-то и появился "Алфавитный указатель к постановлениям, относящимся до Великого Княжества Финляндского". Там было всё. От Общего уложения 1734 года, всех постановлений Финляндии, до полного собрания русских законов в приложении к финнам. Вообще-то свод объединил правовые документы, которые работали на финской территории от 1538 года до 1904 года.

Поразительно, что уже тогда в России интересовались любыми антирусскими проявлениями нерусских окраин, которые сегодня игнорируются нашими новыми историками и правителями. Идёт полное замалчивание (либо по незнанию, либо по лени), что уже в позапрошлом веке финский национализм, подпитываемый Швецией и Англией, пускал корни в царской России.

Приводился царский рескрипт 1827 года (мы уже тогда победили Наполеона), что русские имеют право служить в канцелярии генерал-губернатора. Это право было подтверждено ещё и в 1891 году. Но уже тогда финны заявили — да не было такого. Русским здесь не место.

В 1822 году был обнародован рескрипт об обязанности финнов служить везде в армии наряду с русскими. Как отмечали современники, "это важное обстоятельство было, между прочим, совершенно упущено из вида при рассмотрении устава о воинской повинности в Государственном совете, где финны настаивали и русские настаивали, что финляндцы обязаны защищать только Финляндию". Вот так, были и такие русские (скорее немцы). Как и сейчас, зовя на фронт только русских.

Петра Великого на нас нет

Надо отдать должное авторам изысканий русско-финских правовых документов, которым ставили препоны немцы в тогдашней России. В книге были опубликованы все документы, что когда-либо исходили из канцелярий генерал-губернаторов Финляндии. Здесь были неизданные инструкции, рескрипты. Но за всем этим скрывался один лозунг — русские должны кормить и воевать за всех. Весьма похоже на нынешние времена.

Справедливо писали полтора столетия назад, что книга о правовых отношениях России и финнов "в литературе с указателями к законам мы не в состоянии назвать другое издание, которое можно было бы поставить на ряду с этим трудом по полноте и точности законодательных документов".

Надо ли говорить о пенсионном обеспечении в постсоветской России или в Финляндии, Швеции, Прибалтике? Увы, мы в заду. А не важно, в каком. Русофобия шагает по планете. А судя, по сообщениям СМИ, не без нашей помощи. Изнутри.

Хотя нашим сегодняшним высокооплачиваемым "пропагандистам" было не грех напомнить цитатки заместителя министра внутренних дел Польши 30-х годов прошлого века Юзефа Бека: "Что касается России, то я не нахожу достаточно эпитетов, чтобы охарактеризовать ненависть, которую у нас испытывают по отношению к ней".

Да и Пилсудский шёл впереди планеты всей: "Когда я возьму Москву, то на стене Кремля велю написать — говорить по-русски запрещено".

Сейчас прошла информация, что какой-то губернатор из русского региона, где прорвало дамбу, что лишило тысячи людей, если не больше, домов, домашней скотины и вообще благополучия, объяснился насчёт своего сына, который, якобы, инженер, но живет почему-то в Эмиратах.

Законный вопрос: ну, если инженер, что ж он тогда не восстановил дамбу, которая строилась ещё в СССР, а обрёк население Оренбуржья на плавание в холодной воде? А мы всё говорим о Великих княжествах Финляндских и Польских. Хождение по мукам продолжается.