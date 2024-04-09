Княгиня, потомок Рюрика, забыла о свете, посвятив почти всю свою жизнь благотворительности и уходу за бедняками

Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми

5:30 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

В феврале 1906 года умерла княгиня Шаховская. Наталия Борисовна. Казалось бы, мало ли их, княгинь и князей, было в России? Разных по достатку и родословной, как и по тому, что они сделали для страны. Княгиня Шаховская стала в свое время начальницей, основанной ею московской больничной общины "Утоли моя печали".

Фото: rudalle.ru by Нейросеть "Кандинский 2.2"

Потомок Рюрика предпочитала не болтать, а заниматься делом

В течение более 40 лет она проявляла неутомимую, самоотверженную деятельность служения страждущим ближним, отмечали ее современники. На это отдавая все свои средства и все силы своей любвеобильной души. Надо напомнить, что ее деятельность не ограничивалась одной Москвой. Шаховская вместе со своими сестрами милосердия поспевала повсюду, где требовалась помощь бедным и больным. Во время войн он появлялась в Сербии, Турции, Китае. В мирное время ее видели среди больных тифом и холерой, бывала она в районах, где свирепствовал голод.

Даже в отдаленных районах Якутии побывала кн. Шаховская, где лечили прокаженных в царской России.

В молодости она была светской и вполне обеспеченной женщиной. И ее путь подвижничества многих поставил в тупик. Почему она выбрала этот нелегкий тернистый путь — никто объяснить не мог. Это тайна ее души. Впрочем, ее современники полагали, что обратить внимание на бедных и больных Шаховскую сподвиг известный доктор Ф. Гааз, который уже в середине позапрошлого века был известен не только, как хороший врач, но и организатор всяких домов призрения. Неслучайно в Москве этого врача назвали в народе "святым доктором". У отца княгини, князя Святополка-Четвертинского, доктор бывал частым гостем. Рассказы Гааза о бездомных больных, умирающих порой на улице, и его горячее участие в их судьбах, глубоко запали в душу молодой княгини. Она уезжает за границу, где изучает работу благотворительных организаций. И лишь ее замужество отвлекает княгиню на короткое время от благотворительности.

Через несколько лет, когда она стала совершенно свободной (увы, смерть мужа), Шаховская решила осуществить свою мечту на деле. Свое подвижничество она начинает с традиционного пути того времени — уходит в монастырь. Но перед тем проверяет свою волю. В 1863 году она переселяется в одну из палат полицейской больницы, открытой по настоянию Гааза для бездомных больных. Можно представить, что пришлось пережить княгине в этом зловонном месте. Тем не менее, на ее призыв откликнулось немало волонтеров-женщин. И вскоре сестры уже не вмещались в маленькую палату.

Ей предложили переехать в соседний с полицией дом, который был завещан городу купцом Новиченковым для организации какого-нибудь благотворительного заведения. Отремонтировав дом на свои средства, Шаховская перебралась туда. С ней уже были 30 сестер милосердия. Так появилась маленькая община за уходом бедняков, которая пока не имела ни устава, ни официального статуса.

Олигархи всея Руси, скиньтесь на бедняков России

В 1871 году в московском Петровском монастыре княгиня и несколько ее ближайших сподвижниц были посвящены в крестовые сестры любви и милосердия. Интересный факт, что сестры давали обеты целомудрия, нестяжания и послушания, отречения от мирских соблазнов во имя страждущих, но могли в любой момент по желанию выйти замуж и оставить общину.

Община росла медленно из-за нехватки средств, и поначалу ее старались не замечать и официальные, как бы сейчас сказали, органы. И все же в продолжении тридцати лет авторитет общины неуклонно рос. И общество не могло не сознавать и не отвечать со своей стороны глубокой симпатией и материальной помощью на подвижничество княгини. И уже в конце позапрошлого века община Шаховской занимала огромное здание в Лефортово, раскинувшееся на целый квартал. Здесь были административный корпус, главная больница для психических больных, две церкви — одна во имя Богоматери "Утоли моя печали", на нижнем этаже во имя св. Александра Невского. Здесь же были квартиры для служащих и церковного причта.

Кроме того, здесь помещалась больница-приют св. царицы Александры с хорошим на то время клиническим оборудованием. Также здесь был приют для маленьких. А на Большой Молчановке в маленьком двухэтажном особнячке проживали десять бедных, неспособных к работе, старух. На все были нужны средства и люди. На время описываемых событий ценность недвижимого имущества общины кн. Шаховской оценивалась в полмиллиона рублей. Немало. Но, понятно, и фуа-гра, и трюфеля здесь не подавались на стол больных. Последние были рады и этому раю.

Император Александр II за заслуги сестер принял общину под свое покровительство. Она стала называться Александровской. А это еще и какая-то копеечка в копилку бедняцкой больницы.

По сегодняшним сообщениям, постсоветская России имеет за кордоном сотни миллионеров и миллиардеров, выкачавших и продолжающих качать из своей Родины в страны НАТО "золотой" запас, но почему-то никто не хочет даже рублем помочь российским беднякам и больным.