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Вячеслав Шпаковский
Палетка фараона Нармера была орудием пропаганды в Древнем Египте. Самое интересное об исторических артефактах

Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта

3:17
Наследие » Мир

Сегодня в цикле о знаменитых артефактах мы, после Дании времён северного каменного века, отправимся на юг, в Египет, который многие ученые, причем вполне справедливо, называют колыбелью европейской цивилизации.

Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта
Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki by Каирский египетский музей

Интереснейших артефактов Древний Египет подарил человечеству тысячи, но наша цель сегодня — пластина из камня, получившая название "Палетка Нармера".

Артефакт датируется концом IV тысячелетия до н. э. Почему он так интересен? Да прежде всего потому, что нашли его спустя пять тысячелетий, и, тем не менее, она прекрасно сохранилась. Палетку обнаружили во время раскопок 1897-98 годов английские археологи Джеймс Квибелл и Фредерик Грин.

Высота этого артефакта 63,5 см, ширина 42 см и толщина 2, 5 см. Материал — серо-зелёный алевролит. На обеих её сторонах можно видеть рельефные изображения фараона Нармера. Считается, что это был подарок царя храму города Иераконполь, а сделан он был в честь его победы над мятежными номами (областями) в Дельте Нила.

Сами палетки, только, понятно, меньших размеров, египтянами использовались для… растирания красок для глаз. Но со временем на них стали вырезать различные изображения, и они приобрели ритуальное, а возможно и пропагандистское значение. Но из-за формы их так палетками и продолжали называть.

На рельефах на обеих сторонах палетки представлены пять сцен. На аверсе (на фото справа) изображен фараон Нармер в короне Нижнего Египта и в сопровождении свиты (чем выше фигурка, тем ближе человек к фараону, и наоборот). В руке булава и цеп — символы власти. Процессия движется направо, где лежат обезглавленные тела со связанными руками. Над ними символы корабля, сокола и гарпуна, которые, скорее всего, обозначают названия городов либо завоёванных местностей.

Ниже изображения длинношеих львов (серпопардов, характерные для культуры того времени), они символизируют объединение Нижнего и Верхнего Египта Нармером. Внизу фараон в виде быка разбивает стену вражеского города.

На обратной стороне (на фото слева) царь Нармер уже в короне Верхнего Египта, держит пленного за волосы. Здесь же изображен бог Гор в виде сокола, под которым можно видеть шесть стеблей папируса, в египетской системе счёта означающих тысячу. То есть фараоном было захвачено шесть тысяч пленников.

Правее головы пленника изображены ранние иероглифы, обозначающие "гарпун" и "озеро", а в нижней части палетки двое обнажённых мужчин спасаются бегством, что лишний раз подчеркивает могущество Нармера, обращающего в бегство своих врагов.

В целом это совершенно уникальный памятник древнеегипетского искусства, который говорит и о мастерстве камнерезов, его создавших, и также о том, что такое средство, как PR, в качестве одного из способов управления общественным сознанием, существовал всегда. Всегда существовала "наглядная агитация" и "политические плакаты", правда, в то далёкое время их вырезали на камне!

Автор Вячеслав Шпаковский
Вячеслав Шпаковский — журналист, писатель, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы египет
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