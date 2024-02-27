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Вячеслав Шпаковский
Как в XIX веке в Дании нашли кинжал каменного века и чем он ценен

Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля

4:00
Наследие » Мир

Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, написал великий поэт и он был прав в отношении если и не всех людей, то многих. Вот, например, история — вроде бы интереснейшая вещь, но что мы знаем о той же истории Древнего мира или Средних веков? В общем-то, вроде бы… всё.

Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля
Фото: samlinger.natmus.dk by Nationalmuseet, Arnold Mikkelsen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Но на уровне уроков истории в 5-6-х классах, когда эти эпохи проходят в средней школе. Однако какие предметы и объекты материальной культуры людей прошлого нам сегодня хорошо известны?

В тех же учебниках их изображения и фотографии иногда встречаются. Вот только они там настолько маленького размера, что их по-хорошему и не рассмотреть, и к тому их ещё и очень мало. Вот почему о материальной культуре прошлого мы имеем лишь весь специфическое и отдаленное представление.

А что, если взять, да и познакомиться с артефактами, то есть предметами материальной культуры далекого прошлого, именно здесь и сейчас? Причем с такими, которые в учебниках обычно не встречаются, однако представляют огромный интерес во всех отношениях?

Будем считать, что "да" мы все ответили на этот вопрос положительно, так что теперь на Pravda.Ru мы регулярно будем знакомиться с артефактами древних цивилизаций из самых разных музеев мира. То есть устроим здесь своего рода виртуальную "экспедицию к предкам". И начнем мы её, естественно, с памятника самой древней и далекой от нас эпохи — кинжала каменного века из Хиндсгавля.

Нашли его в 1876 году на датском острове Фано, принадлежавшем в то время поместью Хиндсгавль (отсюда и его звание), а знаменит он тем, что является одним из лучших образцов кремневого кинжала "рыбий хвост" северного каменного века. Сейчас он находится в коллекции Национального музея Дании, и даже изображен на нынешней датской банкноте номиналом 100 крон.

Нашёл его маленький мальчик в поле на острове Фано, и крикнул своей матери: "Посмотри, мама, какой красивый камень!". Управляющий имением, стоявший с ним рядом, тут же купил у мальчика этот кинжал и подарил его владельцу имения.

Кинжал побывал в Париже

В 1889 году, когда в Париже проходила Всемирная выставка и археологический конгресс, Дания тоже приняла участие в выставке археологических артефактов. Но, поскольку Национальному музею Дании в соответствии с датским законодательством не отправлять за границу свои экспонаты, Дания могла отправить на эту выставку только копии и артефакты из частных коллекций.

И вот тогда-то владелец поместья Хиндсгавль Бассе Фонсс и согласился одолжить Национальному музею Дании, а Софус Мюллер, директор музея, был настолько очарован этим произведением древнего искусства, что убедил Фонсса передать его в музей навсегда. Ну а после смерти Фонсса в 1922 году музей уже выкупил его у его наследников.

О самом кинжале известно, что он был изготовлен из кремня примерно в 1900-1700 годах до нашей эры. Его длина составляет 29,5 см, а толщина его клинка имеет толщину менее 1 см, что просто поразительно, если учесть, из какого материала его изготовили. Рукоятка "рыбий хвост" когда-то в древности обматывалась полосками кожи.

В момент изготовления предмета в Средиземноморье уже шёл век бронзовый

Но самое интересное, что сделали его в эпоху, когда в южных районах Средиземноморья уже наступил бронзовый век! Так что своей формой он явно копирует импортные бронзовые кинжалы, которые начали в то время появляться в Скандинавии.

Но люди по разным причинам, а может быть и просто в силу инерционности своего мышления, все ещё продолжали делать кинжалы из камня. И надо бы было такому случиться, что эта находка стала одним из национальных символов Дании и даже попала на её денежную купюру в 100 крон!

Автор Вячеслав Шпаковский
Вячеслав Шпаковский — журналист, писатель, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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