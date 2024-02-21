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Сергей Лебедев
Виктор Васнецов: русский художник, который писал не на потребу дня

В домике Виктора Васнецова в центре Москвы до сих пор пахнет русским духом

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Наследие » Россия

Вероятно, какие времена, такие и художники. Если сегодня картины художников Российской империи и советской России на всемирных аукционах уходят за огромные день, то художники новой России не дотягивают до минимальной планки.

В домике Виктора Васнецова в центре Москвы до сих пор пахнет русским духом
Фото: ru.wikipedia.org by Автопортрет Виктора Васнецова is licensed under The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei, distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH.

Понятно, что нарисовать "Чёрный квадрат" мы могли ещё в три года в детском саду. Но вот "Три богатыря" или "Утро стрелецкой казни" за день не намалюешь.

Когда Госдума ещё как-то привлекала внимание СМИ, там нередко проводили выставки. В том числе и художественные. Был некий художник из русского региона. Пейзажи, березки, травка. Красиво. Душу греет. Но когда он заявил, что в год он "пишет" сотню таких "березок", я вспомнил знакомого, купившего когда-то такой же "натюрморт" с церковкой на Измайловском вернисаже ("блошином рынке"). И ведь ещё хвастался. Красиво, единственная работа. Как оказалось, у тамошнего художника в загашнике были ещё десятки "уникальных" картин такого же набора. Церковка, снежок и птички. Конечно, не без вариаций.

Вот и думаешь, может быть, Васнецов, Репин, Саврасов, написавшие за всю свою жизнь, порой недолгую, несколько десятков картин, были ленивы? Отнюдь. Рисовать на потребу дня и быть художником — это абсолютно разные вещи. Таким художником, русским художником, был и Виктор Михайлович Васнецов.

На билет можно заработать и в лотерею

Родился он в 1848 году в селе Лоньяльском, а детство провёл в селе Рябове Вятской губернии. Отец был священником, любил природу и грешил живописью на любительском уровне. Интересный факт — когда Виктор приезжал на каникулы с учёбы в семинарии, он с отцом соревновался в рисовании. Причем брату Виктора — Апполинарию — больше нравились рисунки отца.

Виктор учился в духовном училище, потом в вятской духовной семинарии, где самостоятельно продолжал заниматься живописью. Не удивительно, что он выходит из семинарии и стремится поступить в Петербургскую академию художеств. Но ни средств, ни денег на дорогу нет. На помощь ему приходит местное руководство. И его картины "Молочница" и "Жница" уходят с торгов за 60 рублей. Первую картину приобрел вятский губернатор Н. В. Компанейщиков, вторую — католический епископ Красинский (ну, неплохо у нас в России жили поляки). На следующий год Васнецов становится слушателем академии.

Работать приходилось немало. Но и меценаты у таланта нашлись. Васнецов живёт у генерала Ильина, даёт уроки рисования его детям. А кроме того, подрабатывает в картографическом отделении генерала. Идут заказы на рисунки пером и карандашом для гравюр по дереву, литографий, для книгоиздательств. И наступает время переходить на масляные краски. Кстати, в 1869 году Васнецов за свои рисунки пером получает бронзовую медаль на всемирной выставке в Лондоне. Но там не остаётся.

Там же, в академии, Васнецов сходится с известными художниками Репиным и Ковалевским. Они часто собирались на вечера у Антокольского, где, по словам В. В. Стасова, Васнецов с увлечением слушал русские былины и начал увлекаться русской стариной. Но и сценами реальной жизни тоже. На одной из выставок передвижников в 1873 году можно было увидеть его картины "Нищие", "Рабочий с тачкой" и "Дети".

Во Франции не познаешь русскую душу

Окончив в 1878 году академию, Васнецов отправился на "стажировку" во Францию. Но, по его признанию, у французских художников он не учился. По возвращении домой он селится в Москве.

Стасов писал: "Москва утвердила и погнала вверх к расцвету, как соки по стволу здорового, могучего дерева, все долго затаённые мысли, надежды и упования его натуры. Решительный и сознательный перевал от русского жанра к русской истории совершился у него в конце 1870-х годов".

Но Москва не была благодарна к его вниманию. Заказов не было. Зато Васнецов писал для Киева, Петербурга, даже для православных церквей Германии. Тогда же в Москву переселяются Репин, Поленов и Левицкий. Они вместе изучают Москву и примыкают к кружку мецената Саввы Мамонтова. Именно для него Васнецов пишет "Битву скифов" и "Витязя на распутье".

В 1880 году он пишет для церкви в Абрамцево, по своему же проекту, на деньги Мамонтова, несколько икон. Некоторые эскизы потом стали образами киевского Владимирского собора. Для исторического музея, открытого в Москве, Васнецов пишет ряд картин на тему жизни человека в каменном веке. И, конечно, апофеоз его работы заключался в десятилетней работе, когда он писал образа для Киевского собора.

Из архитектурных шедевров Васнецова отметим фасад Третьяковки. Кроме того — дом на берегу Москва-реки известного коллекционера Цветкова, рядом с храмом Христа Спасителя. Тогда же для Цветкова была написана картина "Гусляры". Любопытно, что увидя её, император Николай II изъявил желание приобрести картину. Васнецов отказался, сославшись, что она уже написана для другого частного лица. И всё же позже Васнецов написал копию для царя.

Князь Львов, бывавший у художника не раз в его доме, построенном по его же проекту, писал: "Его домик укрылся в отдалённом от центра переулке. Здесь зимою всегда очень много снега, и здесь он особенно бел, потому что здесь мало езды. Этот домик трудно найти, так как много кругом тупиков, переулков и поворотов… Здесь среди скромных бревенчатых стен живёт великий художник-поэт, всей душой любящий свою Родину".

Сегодня этот дом ещё стоит в нынешнем центре Москвы. Удивительно, но стоит. Не спалили же, как ломали и крушили русское наследие у нас за последние тридцать лет. В младших классах школы в 1960-70-х годах мы ездили несколько раз в этот музей. Жаль, что такая практика, очень важная и полезная сегодня для воспитания русского национального духа, у нас не введена в обязательную школьную программу.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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