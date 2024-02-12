Как Лондон повторил свою провокацию 1863 года в Варшаве 1944 года

Запад в борьбе с Россией проливал польскую кровь много веков подряд

5:50 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Не будем углубляться в тысячелетнюю историю русско-польских отношений. Но чаще всего все наши раздряги и войны шли по давно испытанному пути. Краков предпочитал душится французскими "Диорами", но прожирать украинские и русские земли. Россия, вносившая неполадки в европейский политик, с XVI века уже становилась костью в горле Запада. А тут была старая добрая Польша, которую всегда можно было за горсть бельгийских кружев науськать на Россию. Наполеон при вторжении в Россию, и обещая Польше самостийность, это хорошо понимал.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

Воевать — это вам не за паненками гоняться

Типичный пример западной провокации, которая успешно перекочевала в наше время, — так называемое восстание поляков в 1863 году. Читайте историю, у меня знаки в обрезе. Главное, что поляки никогда не бунтовали ни против немцев, ни против австрийцев. А уж их в годы раздела Польши эти нации драли по полной. И, кстати, все великие музыканты, писатели, учёные родились, получили образование и прославились именно в русской Польше. Вот так-то, товарищи поляки.

Но вернёмся к польскому мятежу. Хотя объективно предпосылок к этому не было никаких. Зато в Париже и Лондоне, вероятно, появились из ободранных колоний деньги, их и решили бросить на Россию.

Обратимся к Н. И. Цылову, который служил в годы польского мятежа в Вильно (Вильнюс) в следственной комиссии по политическим делам. Отмечу, что современники Цылова высоко отзывались о его нравственных понятиях.

"Бог того любит, чьё дело поступит к вам. Значит, правый будет правым", — говорили они.

И Цылов знал своё дело, пытаясь облегчить участь польских крестьян и малообразованную шляхту, которая агитировалась и снабжалась на деньги Франции и Англии. Они же потом, как показывает наша история, трусливо бросали Польшу. Главное — сделать побольше гадости русским.

Современники описывали, почему поляки воевали "за ойтчизну". Например, малообразованные крестьяне.

"Это люди, взятые в шайку силою, и такие дураки, что решительно ни в чём не виноваты. Удивляемся глупостью восстания польского с такими людьми при том, что их почти не кормили и не вооружали", — писало следствие.

Конечно, была и шляхта. Молодая. Паненки рядом, кровь бурлит, а тут ещё и Запад подзуживает. Некий 20-летний дворянин Ходынский был вовлечён в мятеж "из-за любезности к паненкам". Именно его они "стыдили за трусость". Получая "подможение" из Парижа, эти самые паненки почему-то не стыдились выходить замуж за русских дворян. Теперь у нас почему-то в России бравируют, что якобы в их крови течёт польская кровь. Бог ты мой, сколько у нас по этому поводу было написано сатирических рассказов за последние полтора века. Но ведь и сегодня у нас в России кто-то наверху пропагандирует эту заразу.

"Грин-карту" получали генералы, косу — быдло

Мятеж 1863 года весьма напоминал провокацию восстания в Варшаве 1944 года, которую готовили в Лондоне, обрекая на ненужную смерть тысячи поляков и бойцов Красной армии. Главное — чтобы побольше погибло русских. С нацистами англичане и американцы потом "помирятся", скрывая военных преступников у себя в ЦРУ или в своих колониях.

Организатором мятежа стал некий Сигизмунд Падлевский (хорошая фамилия, его мало кто знал, но главное, как говорили, он был резидентом Лондона), который 22 января 1863 года приказал "Польше восстать". В ответ ему заявили, что нет ни войска, ни оружия, ни денег. Ответ был в духе провокаторов — "Запад нам поможет": "Если Бог поможет, победим. Ведь невозможно, чтобы Европа дала нам погибнуть". Америке тогда было не до нас. Шла гражданская война, в которой на стороне борцов против рабовладельцев принимали участие и русские офицеры (а вот с нашим рабовладением они как-то мирились), к тому же американцы в это время устроили свой холокост. Правда против коренного населения — индейцев. Ох уж эта история.

Понятно, что подобное "восстание" уже заранее было обречено на поражение. Но западным кураторам с польскими провокаторами, которым зад грели тогдашние "грин-карты", было безразлично. Главное — побольше крови с той и с этой стороны. Против хорошо обученных регулярных войск бросили "банды бедных крестьян и местную шляхту, у которых в большинстве случаев даже не было охотничьев ружьев, а все вооружение состояло из кос". Кстати, на эти косы возлагались большие надежды. И один из участников мятежа вспоминал, что ему было поручено перебраться через Буг и привезти с собой 2000 штук крестьянских кос. Об артиллерии можно было только мечтать. Да и стрелять из пушек — это вам не за паненками гоняться. Математика нужна.

Вот и разыгрывали тогдашние польские руководители банд, типа Ангела из "Адъютанта его превосходительства", местечковых фельдмаршалов. Нередко под горилку ставя такому же фельдмаршалу фингал под глазом. "Главный вождь подлясской армии" — так именно ставил подпись начальник одного из тысячного отряда "повстанцев". А его армия забавлялась шитьём фантастических мундиров и клепанием панцирей из жести. Сам генерал имел голубую ленту через плечо, но вот всякие там караулы, охранения ему были до лампочки.

Стоит отметить, что польские евреи поддержали своих единоверцев из Лондона, присягая местным батькам-ангелам. А зря. Вскоре им это откликнется: во времена

пилсудчины,

гитлеровского "Освенчима"

и послевоенной Польши.

Их просто убивали.