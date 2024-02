Как Лондон повторил свою провокацию 1863 года в Варшаве 1944 года

Не будем углубляться в тысячелетнюю историю русско-польских отношений. Но чаще всего все наши раздряги и войны шли по давно испытанному пути. Краков предпочитал душится французскими "Диорами", но прожирать украинские и русские земли. Россия, вносившая неполадки в европейский политик, с XVI века уже становилась костью в горле Запада. А тут была старая добрая Польша, которую всегда можно было за горсть бельгийских кружев науськать на Россию. Наполеон при вторжении в Россию, и обещая Польше самостийность, это хорошо понимал.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.