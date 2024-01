История тоннеля под Ла-Маншем: задумывали ещё при Наполеоне, построили в 1990-е

В мировую историю за тысячелетия вошли немало архитектурных, а, следовательно, и технологических шедевров, которые опередили свое время. Египетские пирамиды, Александрийский маяк и многие другие.

Фото: Openverse by @Doug88888 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0