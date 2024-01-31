История тоннеля под Ла-Маншем: задумывали ещё при Наполеоне, построили в 1990-е

Как проще оккупировать Англию — Наполеону и Гитлеру такое и не снилось

В мировую историю за тысячелетия вошли немало архитектурных, а, следовательно, и технологических шедевров, которые опередили свое время. Египетские пирамиды, Александрийский маяк и многие другие.

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За последние полвека японцы сумели увеличить свою территорию за счёт насыпных территорий, китайцы и Эмираты хвастаются своими безумными небоскребами. Но это уже новое время. И в новое время был построен и тоннель между Францией и Англией под Ла-Маншем. Быстро и удобно. В свое время пилот Луи Брелио даже стал всемирно известным авиатором, пролетев на своей этажерке над проливом. Уже в постсоветской России, насколько помню, с нашей стороны были вбросы о строительстве такого же подземного пути между нашей Чукоткой и "дружественными" нам в том время США.

"Бойтесь данайцев, дары приносящих" — нужен ли тоннель под Ла-Маншем

Какие-то несколько километров от границы и каких-то полсотни метров глубины. Это о Беринговом проливе. Ла-Манш похлеще. Хотя мир меняется от века к веку. И кто его знает, может быть, по подземному тоннелю вновь потянутся в одну сторону войска короля Генриха V, а в другую - Наполеона или Гитлера. Так что если говорить о транспортной составляющей, стоит призадуматься: а для кого или для чего мы строим мосты и туннели. Приграничные "друзья", как показывает история, вещь капризная.

Неслучайно история создания подземного туннеля под Ла-Маншем — вещь весьма поучительная. Тем более, что инициатива проникнуть на британские острова "посуху" всегда принадлежала европейцам.

Ещё в начале прошлого века английский парламент рассматривал проект туннеля под Ла-Маншем. Оценивали, стоит ли так делать, и безопасно ли это для страны. Учитывали, что такой же проект ещё век назад во времена Консульства во Франции инженер Матье представил Наполеону. Речь шла о почтовой дороге между Францией и Англией. Правда, на двадцатиметровой глубине. Но великому полководцу это показалось бредом, тем более, что он уже рассчитывал за несколько месяцев покончить с Россией. И при этом он, дурак, флот в Тулоне строил, тратя миллионы, для вторжения в Англию.

Но вновь эта тема вновь всплыла в 1856 году. Инженер Гамон, уже племяннику Наполеона - Наполеону III - заговорил о железной дороге под проливом. Деньги были, Россия бездарно проиграла Крымскую войну. Идут деньги из оккупированного Алжира. Почему бы и нет? Париж расширяется и принимает новый современный облик, благодаря банкирам Османа. Но и к этому проекту вернулись только через двадцать лет.

Тогда же во Франции появляется акционерное общество с капиталом более 2 млн франков. Деньги нужны на изыскания и подготовительные работы. В отличие от нынешней России, тогда проекты строились на частном предпринимательстве. Госбюджет был неприкосновенным. В свою очередь, и в Англии появилось своя компания Channel Tunel Co., получившая от парламента карт-бланш. Но компания не уложилась в срок, и её права получило "Общество южных железных дорог".

Прежде чем что-то рыть, обратитесь к военным

Разработки начались, но маршал Уонсли весьма закономерно (он же солдат) заявил, что проведение такой подводной "трубы" в высшей степени опасно для страны. Так как это даёт возможность французам произвести внезапное нападение на Англию. Все работы мгновенно были приостановлены. Кроме того, даже были определены чиновники, которые должны были пресекать любые тайные работы по изысканию строительства тоннеля между двумя странами.

Впрочем, деньги в Ла Манш по-прежнему вкладывались. Инженеры думали не только о технических инновациях, но и о пассажирах, "боящихся морской болезни". В частности, инженер Брюно-Варильи предложил из-за неровности дна, не углубляться в грунт, а построить, где надо, несколько мостов. Французы продолжали проводить свои изыскания. Уже в конце позапрошлого века буровые работы тоннеля достигали уже 2 км. Причем часть из них ручным способом. К тому же все наработки через сто лет успешно освоят их потомки.

Подчеркну, что все же англичане склонялись, несмотря на вето военных, к постройке тоннеля. Учитывая, что их военный союз с Парижем становился всё ближе накануне Первой мировой. Строительство тоннеля уже поддерживали и английская торговая палата и лондонское горуправление.

Многое из инженерных открытий прошлого уже в наше время использовали при строительстве туннеля их потомки. Это и промеры дна, почва, давление воды и прочее. И в 1994 году тоннель был открыт. Полагаю, что и не без нашей помощи. Миллиарды из постсоветской России уже начали вкладываться в экономику стран НАТО.

Отмечу, что ещё полтора века назад сообщение между Англией и Францией было весьма велико. Сегодня можно сюда приплюсовать ещё и миллионы мигрантов. Пусть даже и паромным сообщением. Но в начале прошлого века полтора миллионов человек кочевали туда и обратно. А если учитывать, что морскую качку в весьма неблагоприятную погоду переносят не все, то тоннель под Ла-Маншем стал ожидаемым сюрпризом как для Франции, так и для Европы. Главное, чтобы король Англии не претендовал на трон Франции. Что? Франция — это республика. Ну, история знает немало случаев, когда одна политическая формация за месяц сменяла другую.