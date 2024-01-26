Что про войны думали мыслители прошлого: воевавшие и не воевавшие. Толстой спорил с Соловьёвым

Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон

4:44 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Благо ли для человечества война или горе — об этом наши предки задумывались тысячелетия назад. Одни воевали, гибли, другие наживались на ней. Такие же противоположные мнения о войне можно отыскать и у наших прадедов во всем мире. Но чаще всего известно, что те, кто воевал и вернулся домой, не любят говорить о войне.

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Дает ли война "новую жизнь"

О войне за сотни лет кто только ни говорил. И богословы, и историки, и теоретики войны, юристы, дипломаты, литераторы, банкиры всех времен и всех народов. Хотя чаще всего в окопах их не было видно. Да и война нам никогда не давала времени на мирные занятия и мирное времяпровождение.

Неслучайно Александр Пушкин писал:

Не для житейского волненья,

Не для корысти, не для битв,

Мы рождены для вдохновенья,

Для звуков сладких, для молитв.

А если рядом рвутся снаряды…

Но чаще всего мнения о войне — это определение понятия войны. Так что же такое война? Как отмечали наши прадеды, утверждая, что здесь не может быть двух мнений:

"Это убийство, которому вместо эшафота строят триумфальную арку".

Это слова француза Жирардена.

Другие нередко опирались на внешнюю составляющую войны. Рише писал, что "сущность войны заключается в том, что чаще всего торжествует не тот, кто прав, а тот, кто сильнее". Прудон был более категоричен. По его мнению, война, ни более, ни менее, как форма нашего разума. Разве в детстве мы не дрались в песочнице из-за лопатки?

Густав Адольф, он же "Лев Севера" и "Снежный король" Швеции, громивший на полях Тридцатилетней войны всех противников, резонно говорил:

"Война есть война, а солдат — не монахиня".

Его шведских солдат польские и немецкие монашки запомнят надолго.

Как отмечали век назад теоретики этики, авторы при своём взгляде на войну должны придерживаться практически одного взгляда. Но так ли это? Их взгляды нередко были диаметрально противоположны. Отрицательный взгляд на войну у Льва Толстого и иной — у философа Владимира Соловьёва. Последний говорил, что война всегда была прямым средством для внешнего и косвенным средством для внутреннего объединения человечества. Разум запрещает бросать это оружие, пока оно нужно, но совесть обязывает стараться, чтобы оно перестало быть нужным.

Суждения Гумбольдта и Платона в корне отличаются от Виктора Гюго и других. Чаще всего мыслители прошлого подчеркивали: "Война — это зло, но зло необходимое".

Анри Барбюс писал:

"Война будет повторяться до тех пор, пока вопрос о ней будет решаться не теми, кто умирает на полях сражений".

По сути ему вторила, правда, с несколько другой формулировкой Маргарет Митчелл:

"Война была бы пикником, если бы не вши и дизентерия".

Без "парабеллума" мир тоже невозможен

Конечно, были и положительные мнения о необходимости вести войны. Чаще всего это оправдывали реваншисты и те, кто стоял за ними. Воевать они предпочитали чужими руками. Вот и появлялись мнения, что

"война даёт спасительные уроки",

"война поднимает народное самосознание",

"война испытывает политические качества народа",

"война родит реформы"

или "война дает новую жизнь".

А вот немец фон Клаузевиц даже умудрился написать целый трактат "О войне". А его авторство классической формулы, утверждающей приоритет политики по отношению к войне: "война есть не что иное, как продолжение государственной политики иными средствами", стало уже аксиомой. Как и латинское выражение "пара беллум" — "готовься к войне". Ведь на миролюбивых призывах чаще всего далеко не уедешь.

Но в любом случае, многим бы понравилось высказывание Вальбера, который не без черного юмора утверждал:

"Война есть лечение железом".

Напомню, что свои "Севастопольские рассказы" Лев Николаевич, который видел войну не понаслышке, сразу же отправил Некрасову. Последний написал приятелю:

"Толстой прислал статью о Севастополе — но эта статья исполнена такой трезвой и глубокой правды, что нечего и думать ее печатать. Да и на будущее его статьи о Севастополе нельзя рассчитывать, ибо вряд ли он способен (наверное, не способен) переменить взгляд".

Надо отдать должное Некрасову, очерки о реалиях кровавой Крымской войны были всё же напечатаны. А мнение Льва Николаевича о войне — читайте и перечитывайте в романе "Война и мир".

А вот прав ли был бывший посол США в Японии Уолтер Мондейл, который заявил не так давно, что "ветеранов третьей мировой не будет", покажет будущее.