Раненые в войне с Японией русские офицеры восстанавливали здоровье на Лазурном берегу

5:31 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Это послание к нашей нынешней "элите", взрощенной на костях русского нефтегазового комплекса. Она лучше нас знает натовские курорты. В своё время на берегу Средиземного моря находилась вилла Meridien. Это Франция, Канны. Как и Сан-Тропе, Ницца. Подальше Сан-Ремо, где обосновались сегодня наши российские нувориши. Выкачавшие из нас, и, несмотря на годы СВО, продолжающие качать миллиарды и триллионы долларов в свой маленький карман в страны НАТО. А говорят, на людей предпенсионного возраста денег нет. Что-то у нас не так. Нет?

Фото: Ryodo477

Госпитали Франции для русских героев

В годы русско-японской войны 1904-1905 годов, где нам не удалось закидать маленькую Японию "шапками", хотя русские всегда проявляли массовый героизм (но все жалобы к верхам), наша тогдашняя элита не оставалась в стороне, финансируя из своего кармана русское воинство. Именно во Франции по инициативе великого князя Михаила Михайловича был организован санаторий для раненых на Дальнем Востоке русских офицеров.

Хотя вилла и принадлежала барону Сильванскому, понятно, что за неплохие деньги царского дома она стала добрым домом для выздоравливающих русских офицеров. Это было красивое здание в стиле Людовика XVI, с белым фасадом и уютным парком. С северной стороны виднелись вечнозелёные склоны гор, с южной — волшебная панорама каннского залива. Ну, кто бы из наших сегодня раненых бойцов СВО не захотел бы поправить свое здоровье на чудном голубом море. Понятно, сегодня Франция — НАТО. Туда поправлять здоровье сегодня едут только "иноагенты". Но есть Китай, Юго-Восточная Азия, прекрасные места в южном Казахстане, Киргизии. За российское гражданство и миллиарды, брошенные на обустройство исламистов России, можно элементарно было бы обустроить восстановление наших бойцов, которые защищают ценой своей жизни нашу элиту здесь. Но что-то у нас наверху не складывается.

Восстанавливающие здоровье русские офицеры с добротой отмечали заботливый французский персонал и солнце, которое, увы, в России не всегда нас балует.

Не будем описывать удобства более чем вековой давности. Конечно, сегодня они не идут ни в какое сравнение с сегодняшними удобствами отеля средней руки. Другое дело, что тогда Франция, напуганная Германией образца 1870 года, вошла в "сердечный союз" — Антанта — с Россией. Со скрипом, накануне Первой мировой к этому союзу присоединится и Англия. Но тогда и французы приняли близкое участие в восстановление здоровья русских воинов. А принимают ли страны БРИКС, СНГ или ОДКБ участие в помощи России? Пусть даже хотя бы на уровне выздоровления наших бойцов? Солдат и офицеров. Или наша задача только исламистам выдавать карт-бланш за счёт своего коренного населения? Вот в коммунистическом Китае такое сегодня не прошло бы.

Лидер белого движения видел войну не с экранов ТВ

Поэтому в Каннах французская армия приняла на себя немало трат на обустройство и выздоровление русских офицеров. В частности, из Марселя 15-й армейский корпус, по распоряжению военного министра и непосредственно правительства, прислал всю необходимую мебель и сантехнику для поддержания этого доброго дела. А это не только удобная мебель, но и санитарное, передовое на то время оборудование. Как и обслуживающий персонал.

Но война есть война. И от Дальнего Востока до Лазурного берега очень далеко. И выживешь ли ты, добираясь до него - вопрос...

Как писал активный участник русско-японской войны капитан Антон Деникин (тот самый, который не смог сломить малообразованных красных полководцев в годы Гражданской), "в общем, к мысли о смерти здесь привыкли, к человеческим страданиям присмотрелись".

Это не с телеэкранов вещать, обременённым ожиревшим молодым людям, с хорошим родительским подспорьем, майорскими и полковничьими погонами и, соответственно, окладами, которые даже в армии не были, рассуждая о том, как надо воевать, с экскурсами в банальную Википедию.

Деникин отмечал: "Приходит иной раз бледный солдатик, почти без чувств, просто от переутомления. Несколько ночей подряд поспать не пришлось, да по сопкам пришлось побегать не в меру. А тут отоспался, здоров и снова рвется в бой". Также участники войны отмечали, что "лодырей среди солдат не было. На третий-четвёртый день больной солдат умоляет вернуть его в полк. Какой же я больной, ваше благородие, отдохнул маленько, обогрелся и покорнейше благодарю. Но в тыл не поеду".

Действительно, наша армия никогда не была наёмной и не защищала Отечество за деньги. Может быть, в этом ключ к нашим прошлым и, надеюсь, будущим победам. Впрочем, как пишут граждане России, теперь мы яйца по всему миру ищем. А ведь это опора тыла.