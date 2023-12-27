Райские места Крыма и Кавказа всегда были предметом наживы

5:28 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Кавказ и Крым всегда были для холодной России жемчужиной. И не только в стратегическом плане, но и, в первую очередь, как житница. Здешнее вино не хуже французского, а может быть и лучше. Климат, рыба. Все вроде бы есть для благополучия страны. Но всегда здесь появлялись люди, которых интересовали эти райские места как предмет наживы.

Фото: Openverse by Valeriya Galkina is licensed under CC BY-SA 4.0

Что нам скажет купечество Кавказа и Крыма

В начале прошлого века экономист С. Васюков дал прогноз, отнюдь не радостный, о развитии Черноморского побережья царской России. Начиная с восторженного описания Кавказского побережья, где было развито коневодство, скотоводство, виноградарство, он, как пророк, к новым нашим реалиям, писал о

"современных непорядках, которые препятствуют развитию русской культуры, а все то, что здесь было у черкесов, не было поддержано ни русской администрацией, ни русскими поселенцами".

Даже виноградное дело оказалось в руках скупщиков-инородцев и "фальсификаторов". К тому же даже заселение причерноморских земель было отдано на откуп коррупционеров, хотя официально было издано немало указов о раздаче казенных земель в собственность частных лиц. Но, понятно, при соблюдении с государственной казной контрактных условий на правовой основе. Короче, мы почти полтора века продолжаем ухмыляться.

Также, вероятно, кривил свое лицо и Васюков, отмечая спекулятивную скупку прибрежных земель Черноморского побережья в начале прошлого века. По его словам, условия, на которых приобретаются некими нуворишами эти земли, должны иметь капитал, чтобы устроить здесь плантации или обустроить эти территории. Но для благоустройства ли России все это приобретается?

Кое-что из справок, которые отправили наши предки министрам.

Какие средства нужны хотя бы для десятины. Например, виноградники. Углубление должно быть (переводим) не менее пяти четвертей, а выработка квадратной сажени стоить 50 копеек (а их тысячи). Работа эта дьявольски трудная, и стоимость труда только возрастет. Десятина обойдется в 1200 рублей. Затем посадка, оснастка, постройка хранилищ. Уже более 2 000 рублей. А если три десятины, годы на укрепление виноградника.

Если в царской России вы не могли возместить взятые кредиты за свои проекты, ваши "виноградники" вновь отойдут в казну. Так что эти проекты для освоения сельхозземель, действительно, только для состоятельных граждан России. Но никаких подвигов нет, как и виноградников, зато все дербанится сегодня на "шестисоточных" нуворишей.

Вероятно, здесь мы можем все отнести сегодня к дореволюционным делам. Вы видели царя-экономиста? Разве только фарцовщика. И мы нет. Вот и утверждал господин Васюков, что

"заселение прибрежного Кавказа и Крыма и культивирование его, доступно не крестьянам, а исключительно зажиточным людям. Только они готовы начать спекуляцию этих земель".

Черноморский берег всегда собирал барыши

Вот и началась скупка крестьянских прибрежных земель, которые потом десятки раз перепродавались. Разные времена, разные предложения. Если за клочок прибрежной земли в 1894 году давали 50 рублей, то уже в начале прошлого века она стоила за 3 тысячи. Понятно, что о сельхозугодьях речь не шла. Бунгало, шашлычок и прочие радости. Но государство все же хотело вина и хлеба. Не получалось.

В результате (как это напоминает наш Кавказ и Крым) и как сообщали эксперты времен Николая II, культурные участки из государственных земель попали в руки богатых чиновников, а земли, которые должны были отойти крестьянам, оказались в руках "барышников и спекулянтов". Как не вспомнить здесь аферу с постсоветскими ваучерами. Опыт более ста лет.

Правильно сообщали на местах, что русский юг нуждается в "рабочем и крепком элементе для сельскохозяйственного производства", а не в пришлом, который никакого отношения не имеет к России. Здесь необходимо переустроить сельскохозяйственное производство, земельные отношения. А будет культура производства, будет и культура земледелия.

Как считал Васюков, близость морских берегов могли бы дать местному населению возможность дешевле сбывать свое производство (а это и табак, фрукты, вина) на север, в центральную Россию. Из степной полосы шел бы хлеб, а с Дальнего Востока рыба. И это не пустые слова. Советский Союз здесь в свое время сделал хороший задел, вероятно, учитывая предложения и докладные записки еще дореволюционных экономистов. Кто может поспорить с нашими предками, которые писали:

"Этот торговый обмен мыслим при устранении нынешнего земельного неустройства, при правильной организации переселения и дешевом морском пути сообщения".

А власть нам уже тридцать лет талдычит о повышении какой-то ключевой ставки. Для кого? Для стран НАТО?

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