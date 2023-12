Уроки Плевны: военные лавры русским доставались дорогой ценой 

"Всем, которые приведены судьбою к начальствованию и допущены к руководительствованию, надлежит, изучая прошлое, непрестанно работать, готовиться встретить грядущие великие события", — говорил когда-то полковник генерального штаба (позже генерал) русской армии, активный участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов, начштаба генерала Скобелева П. Паренсов.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Дмитриев-Оренбургский (1837–1898) is licensed under Public domain