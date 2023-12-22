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Сергей Лебедев

Уроки Плевны: военные лавры русским доставались дорогой ценой 

Наследие » Россия

"Всем, которые приведены судьбою к начальствованию и допущены к руководительствованию, надлежит, изучая прошлое, непрестанно работать, готовиться встретить грядущие великие события", — говорил когда-то полковник генерального штаба (позже генерал) русской армии, активный участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов, начштаба генерала Скобелева П. Паренсов.

Уроки Плевны: военные лавры русским доставались дорогой ценой 
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Дмитриев-Оренбургский (1837–1898) is licensed under Public domain

Наши реалии заставляют призадуматься — прошлое забыли и к будущему на государственном уровне особенно не готовились.

"Наши потери под Плевной составляли в некоторых полках до 65%"

Как отмечали критики, накануне вышедших воспоминаний русского офицера немцы уже через три года стали печатать мемуары франко-прусской войны 1870-1871 годов, а "мы почему-то всегда идем позже, по крайней мере, после 25-летнего юбилея, да и то озираясь с опаской". Впрочем, можно понять и участников войны, приближенных впоследствии ко двору, которые, хотя и критиковали наше "безыскусство во время русско-турецкой войны и просто бичевали неудачные распоряжения начальников", но все же кровопролитные бои за болгарскую Плевну называли лишь "роковым недомыслием", а отнюдь не "роковым недоразумением".

Чтобы апеллировать к таким заявлениям, надо быть участником сражений, а не голословно вещать о победах или проигрышах, даже не отслужив, как сегодня, хотя бы год в армии. Игрушки в солдатиков оставим нуворишам. Паренсов был именно в гуще сражений. Пил и ел нередко с солдатами из одного котла. А Шипку и Плевну он знал отнюдь не из "победных" реляций тогдашнего Минобороны, отсиживаясь в тылу.

Ошибки на войне допускаются всегда. Другое дело, какой крови это нам стоит. По его словам, русская артиллерия активно обстреливала Гривицу, расчищая путь нашей пехоте, которая готовилась к решительному штурму. Но этот населенный пункт для нас, как оказалось впоследствии, не имел никакого значения. Также удару российской артиллерии подверглись и два других укрепления турок, которые россияне даже не собирались атаковать. Зато редут Омер-бея, который они брали большой кровью, почему-то вообще не подвергся артиллерийскому огню с русской стороны.

Российские потери под Плевной составляли в некоторых полках до 65 процентов. Как отмечали позже сами офицеры, с одной стороны лестно для русского самолюбия, что наши войска могут выдерживать такие огромные потери, "но болезненно сжимается сердце при мысли, что это всего лишь чьи-то "недомыслия".

Забегая вперед, надо подчеркнуть радикальную трансформацию наших предков и их потомков о славянском братстве и полном крахе идеального образа того же "болгарского народа". Как, наверное, и других. Ведь кто-то же постарался.

Пока русские пили квас, турки готовились к войне

Стоит подчеркнуть, что мобилизация в ту войну началась 12 ноября 1876 года. И по сути полгода российская армия пребывала в бездействии. А это затраты на провиант и прочее. Зато турки уже под новый год начали получать от американцев боевые припасы.

Русские офицеры, вероятно, как и их наследники, в русской, советской, а теперь "новой России", в своем кругу говорили: турецкие войска и лучшие генералы Мехмет-Али, Сулейман, Осман в это время не были в Болгарии. Они пока отсиживались на территории сегодня уже бывшей Югославии (Сербия, Черногория, Босния). Что было бы, если вместо нашего "сидения" в Кишиневе, мы начали бы активное наступление? Турецкая Болгария тогда не имела ни боеприпасов, ни генералов, ни войск. "Но мы всегда умудряемся опоздать".

Еще в июле 1877 года, когда русский генерал Гурко проник за Балканы, мы должны были приступить к активным действиям. В Константинополе так были напуганы нашим появлением на Балканах, что военный министр Реуф-паша, выехав к войскам, уже имел полномочия просить мира у русских. Причем, не как позже с продажными для нас предками представителей "НАТО" на конференции, а непосредственно с царем Александром II. Но мы не пошли по следам Гурко, а Реуф, видя наше "авось", уже подвел армию Сулеймана, который и "подвинул" малочисленные подразделения Гурко.

За последние тридцать лет мы имели немало, скажем так, ограниченных боевых действий. Тем более, достаточно осталось боевых, а не липовых, ветеранов, и они, слава Богу, живы, которые могли бы рассказать потомкам о своем боевом опыте и как избежать неоправданных потерь. Военные лавры России всегда доставались дорогой ценой. И это не вина русского солдата.

Стоит добавить, что нередко итоги наших войн приводили к социально-экономическим, если не потрясениям, то реформам.

  • Декабристы,
  • смерть от рук террористов Александра II,
  • наконец, буржуазная Февральская революция в годы Первой мировой.

Результаты русско-турецкой войны кардинальным образом повлияли на обсуждение социально-экономического положения Российской империи. А также недостатков военного дела, обнаружившихся в ходе этой войны. Тогдашние СМИ всех направлений справедливо осознавали необходимость изучения военного опыта русско-турецкой войны, признавая многочисленные недостатки военной системы империи и необходимость их преодоления. Что-то изменилось с тех пор?

Первый штурм Плевны в июле 1877 года / Борис Кипнис
Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
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