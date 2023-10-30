Предотвратил ядерную войну: мировой подвиг Станислава Петрова

2:30 Your browser does not support the audio element. Наследие Советское наследие

Специальные системы раннего предупреждения, такие как спутниковая система "Око", играли ключевую роль в обеспечении безопасности во время холодной войны. Они передавали данные о возможных ракетных запусках в Центральный командный пункт "Серпухов-15", где специалисты анализировали эту информацию, а руководители страны принимали решения о дальних шагах. Однако, как и вся сложная техника, "Око" было подвержено ложным срабатываниям.

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В ночь на 26 сентября 1983 года подполковник Станислав Евграфович Петров находился на дежурстве в Центральном командном пункте "Серпухов-15". Внимательно следя за мониторами, он внезапно увидел предупреждение: "Старт!". Это означало, что была зафиксирована ракета, запущенная с территории США, сообщает издание "Русский день".

Хотя системы безопасности показывали высокую вероятность реальной атаки, Станислав Евграфович не был человеком, который безоговорочно доверял компьютеру. Он внимательно проанализировал обстановку и заметил несколько аспектов, которые казались ему подозрительными.

Во-первых, не поступило никаких подтверждений от США, что типично сопровождалось бы боевой тревогой. Во-вторых, ракеты запускались только с одной точки и составляли небольшую группу, что делало их податливыми для перехвата противоракетной обороной. И, наконец, визуальные наблюдения не показали никаких признаков активности в месте запуска. Основываясь на этих фактах, Петров принял решение сообщить своим вышестоящим руководителям, что информация о событии вероятно ложная, и ответный удар не требуется.

Позднее стало известно, что сбой в системе был вызван попаданием солнечного света на датчики спутника, который отразился от облаков. Несмотря на то, что его поступок выходил за рамки официальных инструкций, Петров поступил мудро, учитывая потенциальные последствия. Его решение могло бы привести к ядерной катастрофе, но вместо этого он предотвратил трагедию.

Позже американцы пригласили Станислава Евграфовича в Нью-Йорк, наградили его и признали его вклад в сохранение мира. Также немцы предложили ему премию, но он отказался, считая свой поступок частью своего долга перед Родиной.

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Как советский офицер Станислав Петров спас мир от ядерной войны?