Политика Англии всегда строилась на национализме

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Русские и граждане РФ, а что вы знаете об Англии? При больших деньгах сегодня пытаются рвануть на ПМЖ туда, наша власть деньги хранит там, есть "Битлз", кто-то ещё помнит романы Майн Рида, Стивенсона, Киплинга или Вальтера Скотта.

Фото: Правда.Ру

Но Крымская война и высадка англичан на русской территории, смерть Корнилова, Истомина, Нахимова — это тоже Англия. Дворцовые перевороты со смертоубийством помазанников божьих — и это Англия. Террор белогвардейцев в первые годы Советской власти, массовые расстрелы на Севере России, а потом тысячи садистски замученного мирного населения уже в послевоенные годы бандеровцами в СССР — и это Англия.

Могучая страна, слов нет. Исламисты, где вы были, когда англичане вешали афганцев в позапрошлом веке под свиными тушами? Но все хотят в Англию…

За алмазы и шелка Индия расплачивалась десятками миллионов жизней

Страна, воспитанная в духе колониализма, безразличная к смертям других народов, Англия в свою очередь воспитала всемирное лицемерие и так называемый конформизм (США тут — достойный ученик). Если это только не идет вразрез с набиванием желудков в самой Англии. Апофеоз колониальной политики — это британская Индия. В ходе более чем 200-летней колониальной политики здесь были уничтожены десятки миллионов людей, если не больше. И хотя Индия великая страна, как и Китай, колонизаторов не интересовал в голодные годы ещё десяток миллионов индийцев, ушедших в Ганг.

Один из последних голодоморов в Индии разразился в начале прошлого века. Как, кстати, и в европейской Ирландии. Ирландцы дрались за мороженный картофель. Их родина тоже когда-то была многовековой колонии Англии.

Пьер Лоти, посетивший британскую Индию в начале прошлого века, писал:

"Я еду в страну голода по дороге из Индора. Поезд пуст. Редкие пассажиры, почти все индусы".

Вскоре при первой остановке поезд облепляют маленькие существа, "протягивая к нам маленькие иссохшие ручонки. Под сморщенной коричневой кожей весь их хрупкий скелет обрисовывается так отчётливо, что страшно смотреть".

Живот плоский, малышей облепили рой мух. В детях нет жизни, но они еще держатся на ногах и могут пока кричать. Зато в этом году английский экономист сэр Джон Ричард Хикс получает Нобелевскую премию за благосостояние нации. Подписывается военный договор с Францией, а чуть позже с Россией — создаётся Антанта. Всё сытно и не так плохо. А скоро появятся детективы Агаты Кристи, которая брезговала индусами, но носила шёлковые ткани из далёкой "быдляцкой страны".

"В одном углу какая-то старуха без признаков мяса на костях, вероятно совершенно одинокая, тихо плачет, опустившись на лохмотья", — писал Лоти, отмечая, что никакой помощи из метрополии — Англии — местное население Индии не получило.

Впрочем, всё ОК. Миллионы дохли, зато проанглийские махараджи, окружённые всадниками с серебряным оружием, продолжали восседать на слонах. Знатных несут на паланкинах и носилках, ведут княжеских ручных пантер. Но и этот парадный выезд портят кучи лохмотьев и костей, прохожие брезгливо обходят их стороной.

Гуманизм… "о ноу"… не по-британски

Голод — это как в России прошлого, чаще всего из-за изменения климата. Тогда в Индии, как когда-то в Саратовской губернии, была дикая засуха. Другое дело, что у нас как-то пытались спасти "голодающее Поволжье" как при царе, так и при разрухе гражданской войны. Английская метрополия же интересовалась лишь вывозом из Индии алмазов, чая и шелком. Кстати, также вели себя и европейские "миротворцы" в Китае при подавлении восстания "боксёров" за пару лет до голода в Индии. Это тоже весьма большой гвоздь в гроб "цивилизованной" Европы. А ведь кредитование "умиротворения" любых мировых беспорядков шло из США. Не медью, а золотом.

И вот какой-то француз остановил свой экипаж возле кучи черных лохмотьев. И положил кучку медных монет в окостеневшие руки.

"И воскресло целое племя мумий, глаза открываются — подают милостыню? И эти человеческие существа начинают копошиться и двигаться. Иностранец в течение минуты окружен целым кладбищем скелетов", — писал Лоти.

И ещё воспоминания очевидцев:

"Руки хотят вырвать у него деньги, а жалкие глаза, напротив, просят прощения, благодарят и умоляют".

Голод в британской Индии всегда был тотальным. Экономика… чёрт возьми. А зачем заботиться о миллионах "обезьян", когда у нас ещё есть такие же миллионы в Австралии, Океании, Африке и ещё черт знает где? Но массовый голод, охватывавший обширные территории Индии, после перехода её под колониальное правление Британии — это в традиции колониальной политики.

Уже в 1943 году в Бенгалии разразился большой голод (а это Вторая мировая война, и тысячи индусов тем временем клали голову за английских колонизаторов в том же Тунисе), вызванного тем, что Черчилль перенаправил поставки еды из этого региона в Лондон и "дружественные" страны, например, Грецию (греки не интересовали — там была британская армия). В Индии умерло тогда более 4 миллионов человек. На что Черчилль заметил:

"Я ненавижу индусов. Они звероподобные люди со звероподобной религией. Голод — это их собственная вина, потому что они плодятся, как кролики".

Ну, что, послушаем "битлов" — "Back in USSR"? И это ведь тоже Англия…

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