Идиосинкразии: что ненавидели исторические личности

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Суеверия, мнительность, вера в конец света — это признак неустойчивости политического режима и уход населения от реалий. "История Древнего Рима" Тита Ливия тому красноречивое подтверждение.

Фото: https://skotferma.ru/

Когда обыватель пытается пробиться через массу кликуш, ожидая, что его ждёт сегодня — это "потеря денег" или "прибавка к бюджету". Но вот когда этому кликушеству подвержены власть придержащие — это уже угроза стране. Хотя таких примеров немало. И говорит только об отклонении психики правителей.

Под своё недовольство можно подвести даже табуретку

В своё время весьма было популярно слово — идиосинкразия. Сегодня отмечается, что в этом виноваты медикаменты. Но, судя по словам психологов, объяснений этому пока нет. Какое время, такая и идиосинкразия. Да и на аллергию можно списать все. Не только кроликов, но и мужа или жену.

Действительно, история знает немало известных личностей, которые не обладали твёрдой психикой, чтобы противостоять разным суевериям, приметам, нередко дрожа от страха перед предсказаниями разных гаруспиков или волхвов, которые по внутренностям забитых животных давали совет: идти в бой или нет.

Французский герцог Д'Эпернон падал в обморок при виде зайца. Его земляк маршал Д'Альберт также не выносил вид другого животного — поросёнка. Даже на вертеле. Впрочем не только военачальники были суеверны. Великий астроном прошлого Тихо Браге терял сознание при виде лисицы.

При взгляде на настурцию у биолога Скамлера пробегал мороз по коже, а вот у средневекового голландского философа Юста Липсия делались судороги при звуках музыки. При нынешнем треше он, вероятно, помер бы сразу.

У других была, как сегодня пиарят новые медики по любому поводу, любовь к аллергии. Некоторые не любят запах лука, другие обожают жареные овощи. У Эразма Роттердамского от рыбьего запаха, говорят, появлялась лихорадка. И это у голландца, родина которого уже тысячи лет славится рыболовством. Философ и математик Кардано ненавидел яйца. В любом виде. Всмятку или вкрутую. А вот известному медику прошлого Пьетро Д`Апоро становилось плохо при запахе прокисшего молока.

У неуравновешенных людей тоже есть свой праздник

Недалеко уходили от ученых и философов властители мира. Мария Медичи ненавидела розы, даже написанные на картинах. У канцлера Бэкона при лунном затмении была слабость "во всём теле". Польский король Владислав с опаской относился к всеми любимой картошке, зато король Англии Иоанн I, вопреки традиционной обязанности властителя быть храбрым, дрожал при виде обнажённого меча.

Бедные домашние животные также попадали под топор суеверных и психически неуравновешенных великих. Путешественник Шомбург, герой Ватерлоо Веллингтон и композитор Мейербер, как и Наполеон, очень не ладили с кошками. А попросту их боялись. Неудивительно, что рыцарь из Алькантра Дон Хуан Роль, как сообщают хроники, вообще падал в обморок при слове "шерсть". Удивительно, как он не падал в обморок на поле боя, когда рубил головы сарацинам.

Вообще человечество за миллион лет не изменилось. И здесь психологам просто раздолье и широкое поле для диссертаций или поболтать с пациентом за чашечкой кофе. У многих из нас были и есть свои заморочки. Философа Хризиппа просто скрючивало. У него было отвращение к поклонам. Кто-то не переносил жевание своего сотрапезника. А вот Даниил Хармс недолюбливал старух.

В Древнем Риме, если птица появлялась с востока — это плохо, с запада — хорошо. Даже у совы древние насчитывали десяток разных голосов. И все дела делались по-совиному. Ссылаясь на дурное предзнаменование или предчувствие, отменялись законы или разгонялся парламент. В России до этого пока не доросли. Так что, кто-то крякнет, кто-то скажет — и граждане потянутся в ту сторону, откуда, как показывает история, возврата уже нет.

В мире и в России каких только праздников не появилось. Оказывается, что 7 декабря — тоже праздник. Если вы верите во всякие суеверия, ненавидите жующих рядом или жмётесь от бродяжки пса, который просто спит на солнышке на тротуаре — это день идиосинкразии. Как говорят, если вас тянет к странным людям, то это ваш праздник.

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