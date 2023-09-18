Перебор чиновников в стране всегда приводит к революции

Чиновники, госаппарат или повыше, бюджетники по зарплате, руководство страны, министры, и прочие члены, которых, как утверждают власть имущие, выбирает народ, везде одинаковы.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Судя по Гоголю, "кувшинные рыла", цель которых "улыбнуться просителю" и послать его куда подальше. Если конечно, как писали наши современники ещё три сотни лет назад — вам не принесли "поминки". А проще говоря, взятку. Лукошко с яичками, поросёнка или денюжку, которые ускоряли, а нередко и меняли судопроизводство в вашу пользу.

И это не только Россия, но и другие страны, которые считают себя центрами цивилизации. Понятно — остальные варвары. Хотя бы и честные (почитайте Герцена).

Чиновничество, как клопы, выживут даже при ядерном армагеддоне

Но Россия нам всё-таки ближе, пока не обзавелись другим гражданством. А в последние десятилетия выясняется, что наш одноклассник, однокашник, сослуживец оказываются подданными Англии, Израиля или США. Но более дырявые карманы предпочитают Прибалтику, Турцию или на худой конец Папуа-Новую Гвинею.

Но чиновники всегда были привилегированной кастой.

Во-первых, нередко они попадали в касту избранных по блату (способов немало). Во-вторых, сложные реалии страны их никогда не интересовали: зарплата всегда вовремя и всё время растёт. В-третьих, чиновники в самых острых государственных заведениях, как пенсионный фонд, биржа труда, миграция, должны иметь нервы как у супершпиона. Принять к сведению посетителя и… отказать. Слёзы оставьте для литературы.

И всё же эту касту надо прореживать, хотя бы раз в четыре года. Как это когда-то делали многие восточные султаны. При многолетней сытости и профанации работы многие чиновники России уже забыли, гражданами какой страны имеют честь быть.

Как пример здесь можно привести высказывания современников, живших накануне Первой мировой войны. Напомню, что царя-батюшку чиновники в феврале 1917 года забыли сразу же, хотя ещё в 1916 году распевали "Боже царя…". Про Октябрьскую социалистическую и говорить не приходится.

А ведь именно про них свидетели русской истории писали, что черты "чиновничьей лжи, условности, показной серьёзности и пустоты (когда-то один мой коллега признавался, что очень любит надуваться, как лягушка, на различных заседаниях и совещаниях), от которых не поздоровится просителям и просто обывателям", — это наша традиция.

В этом случае весьма актуально для нынешней России (напомню, на календаре 2023 год, а не…) такие высказывания наших предков. У нас очень много "экстерриториальной дипломатии", нередко чиновничьей дипломатии, которые чужды стране, которой они якобы служат, религия для них прикрытие безбедной жизни, язык лишь как предмет, откуда они родом, но полное презрение к стране и её национальному существованию".

Вообще, конечно, жить за чужой счёт — вечная мечта стремящихся занять место чиновника. Еще в царской России очевидцы писали: "Без казённой службы у нас многие и вообразить себя не могут. Небольшая часть населения живёт исключительно на жаловании и пенсии за счёт миллионов. И даже хорошей погоды ждёт исключительно от власти".

Когда-то в России началось сокращение чиновников, как сейчас сказали бы, от минкульта и образования. Но терять кормушку не хотелось, вот и посыпались предложения этих чиновников назначить их инспекторами по проверке мер и весов, наблюдателями в метеорологических обсерваториях. Или даже консультантами по винодельчеству. Как изгалялись современники, а почему бы не ветеринарами и акушерами?

Это не шутка. Даже в Московском университете когда-то по приказанию начальства, дабы сохранить пенсию нужному чиновнику с гуманитарным уклоном, было отдано распоряжение оформить X акушером с корочкой уездного врача где-то на Кавказе. Замучаетесь искать при проверке…

Перепроизводство чиновников как один из признаков революции

Вообще, нынешняя Россия, вероятно, подошла, как писали накануне бурного 1917 года, "к перепроизводству чиновников". Кстати, один из кирпичиков в будущие революции. Одна из тогдашних газет "Промышленный мир" писала, что некий г-н Ковалевский, заняв пост мануфактуры и торговли, вместо трёх маленьких отделений раздул свой аппарат. А это департамент, комитеты, советы 20 отделений и сотни сотрудников. Плюс сотня внештатников, получавших также бюджетные деньги. В минфине в начале прошлого века чиновники получали более десяти тысяч в год. Маленькая часть России накануне Первой мировой жировала, осыпая рублями поэтов Серебряного века, проводя большую часть времени в "Славянском базаре" и проводя неплохо время в ресторанах Парижа и на водах Германии, с презрением относясь к своим варварам-соплеменникам, которые оставались в России, работая на них на земле и фабриках. Что изменилось за сто лет? А, Анфиса Ивановна?

Когда-то была издана "Азбука отечествоведения", где немало места было отведено и русскому (сегодня российскому) чиновничеству. Говоря о судопроизводстве, отмечалось, что если бы Жанна Д'Арк подала бы у нас кассационную жалобу, то была бы жива до сих пор.

Также "тепло" говорили о командировочных чиновниках, "порханье на манер мотылька вокруг народных бедствий. В утешение слабонервным полагаются подъёмные, командировочные, прибавочные, добавочные, суточные и прочая".

А о всяких комиссиях говорили просто: "смешение языков вавилонских", хотите завалить своё дело — сдайте в комиссию.

Конечно, больше всего всегда критиковали в России судопроизводство. А это не только, как некоторые думают, лишь об уголовных делах, это масса административных дел. Когда-то в Питере некоторые юристы сидели без жалованья, но взятки помогали им жить безбедно. Если тысячи дел были свалены в кучу, зато дела с тысячными "поминками" рассматривались в первую очередь. Жить-то надо.

Забавно, что самому министру тогдашней юстиции графу Панину для ускорения процесса по пустяковому делу своей дочери пришлось дать сверху своим подчинённым 100 рублей (конечно, не нынешних). Конечно, были и проколы. Некоего Шидловского высекли когда-то за убийство жены. И сделали ему другие неприятности в виде каторги. Но, как выяснил Сенат, через 20 лет жена его, жива и здорова, вела приятную жизнь в Питере. Но мало ли кто из чиновников мог что-то перепутать. Тем более, что они неподсудны во все времена. Речь лишь идёт о маленьком "но" — количестве чиновников на душу населения России. Об этом и в Европе немало забавных (кому как) историй.

Впрочем, судя по сообщениям СМИ последних десятилетий и высказываниям нового российского чиновничества о своей пастве, им не особенно важно, кто станет во главе страны в будущем — путины, медведевы или натовцы. Главное — статус кво для эксперта, консультанта, советника, замов и иже с ними. И можно без хлеба.