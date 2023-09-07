Усадьба Большие Вяземы: чем известно родовое гнездо Голицыных

Усадьба Большие Вяземы славится своей вековой историей, насчитывающей почти полтысячи лет. За долгие годы существования этого владения произошло множество значимых событий и здесь побывали многие известные личности, начиная от Петра I и Кутузова и заканчивая Толстым и Ахматовой.

Фото: Wikipedia

По данным Путеводитель Подмосковья, Сегодня Большие Вяземы стали неотъемлемой частью Государственного музея-заповедника имени А. С. Пушкина и привлекают множество туристов. Помимо уникальной музейной экспозиции, здесь проводятся интересные экскурсии, концерты, спектакли и множество других мероприятий, которые позволяют погрузиться в атмосферу таинственной старинной усадьбы.

Местоположение усадьбы Большие Вяземы находится в Московской области Большие Вяземы расположены на берегу реки Вяземки в поселке Большие Вяземы, который входит в Одинцовский городской округ Подмосковья. Рядом проходит Можайское шоссе (ранее известное как Большая Смоленская дорога).

История усадьбы Большие Вяземы

Первые упоминания о Вяземах относятся к XVI веку. Во времена Ивана Грозного это село, тогда известное как Никольское-Вяземы, служило последней станцией перед Москвой на Большой Смоленской дороге. В 1585 году царь Федор I передал владение этим местом Борису Годунову, который начал здесь масштабное строительство, возвел деревянный дворец-терем и создал сад.

В 1598 году Борис Годунов начал строительство каменной церкви Живоначальной Троицы (сегодня это храм Спаса Преображения), что было редкостью для того времени. Этот храм был расписан и освящен в 1600 году, и его уникальные фрески до сих пор можно увидеть.

В начале XVII века помимо храма и дворца в Вяземах также находились деревянные церковь Николая Чудотворца и монастырь Апостола Иоанна Богослова, а также звонница в псковском стиле, нехарактерном для этих мест. Из дерева построенные сооружения были уничтожены пожаром в период Смуты. Кроме того, при Годунове была построена плотина на реке для создания пруда.

В Смутное время в Вяземах останавливался Лжедмитрий I, который устраивал здесь увеселения и охоту, а также была Марина Мнишек. В храме Живоначальной Троицы до сих пор можно найти следы поляков, оставленные ими в виде различных надписей.

В XVII веке, при царе Михаиле Федоровиче, усадьба Большие Вяземы вошла в состав дворцового ведомства. В 1694 году Петр I преподнес имение Борису Алексеевичу Голицыну, и тем самым началась новая эпоха в истории усадьбы, когда она стала собственностью знаменитого княжеского рода. Сам Петр I дважды посещал Большие Вяземы — в 1701 и 1705 годах. Здесь также гостил император Павел I в 1797 году.

Внутреннее убранство усадьбы Вяземы

Во время Великой Отечественной войны 1812 года в усадьбе Большие Вяземы останавливался известный полководец Михаил Кутузов, а также раненый генерал Багратион. Здесь находился также император Наполеон во время своего пребывания. В парке усадьбы можно увидеть памятник, посвященный этим событиям.

Памятник установлен в честь остановки в усадьбе русской и французской армий в августе 1812 года После революции 1917 года усадьба Большие Вяземы пережила большие изменения. Владельцы усадьбы, князья Голицыны, эмигрировали в Европу, и множество ценных предметов было вывезено, включая гравюру семейного древа Голицыных. Коллекцию книг передали в библиотеки, а семейные драгоценности — в Оружейную палату.

В советские годы в здании усадьбы размещались приют для беспризорных детей, санаторий партийных работников, парашютная школа, танковое училище, военный госпиталь, институты полиграфии и зоотехники. В 1948 году усадьбу включили в реестр памятников союзного значения.

В конце 1980-х годов местные краеведы начали создавать музей на территории усадьбы. С 1994 года Большие Вяземы вместе с усадьбой Захарово стали частью Государственного историко-литературного музея-заповедника имени А. С. Пушкина.

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