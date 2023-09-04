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Олег Логинов

Независимость Украины: как Сталин подарил свободу республикам

3:02
Наследие » Советское наследие

В 1940 году Лига Наций прекратила своё существование, подтвердив свою неработоспособность. В то время лидеры стран антигитлеровской коалиции осознавали необходимость подобной организации в будущем. Однако было ясно, что новая организация должна избегать ошибок предшественницы, обладая большими полномочиями для противостояния агрессии.

Независимость Украины: как Сталин подарил свободу республикам
Фото: Openverse

Итак, 1 января 1942 года в Вашингтоне 26 государств-союзников Второй мировой войны подписали Декларацию объединённых наций, создавая таким образом прародителя Организации Объединённых Наций (ООН). Среди новых членов организации были Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южно-Африканский Союз и Индия — британские доминионы, которым была предоставлена независимость.

Эти шаги вызвали беспокойство у Иосифа Сталина, который осознавал, что англосаксы теперь будут иметь большинство в организации при принятии решений по спорным вопросам. В ответ на это в СССР начались обсуждения о возможности наделения формальным суверенитетом каждой из шестнадцати (на тот момент) союзных республик для индивидуального вступления в организацию. США и Великобритания отнеслись к этой идее скептически. Даже американский президент Франклин Рузвельт предложил, чтобы все 48 штатов США вступили в ООН отдельно. Однако западные партнёры не отвергли сталинскую инициативу категорически, и начались переговоры, сообщает издание "Русская семерка".

Министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов предложил включить в ООН только Украину, Белоруссию и Литву, обходя СССР. В итоге, удалось достичь соглашения только по двум республикам. Так, Украинская и Белорусская ССР стали членами ООН среди первых — 24 октября 1945 года.

Стремление "играть" на трёх стульях, стремясь к формальной независимости, оказалось выгодным для Сталина. Украина и Белоруссия понесли наибольшие потери во время Великой Отечественной войны, поэтому на их восстановление требовались огромные ресурсы. Благодаря участию в организации помощи и восстановления ООН (UNRRA), Украина получила значительную помощь, включая продовольственную, в размере более чем 190 миллионов долларов за трёхлетний период с 1945 по 1948 год. Кроме того, формально независимые Украина и Белоруссия получили возможность активно участвовать в обсуждении важных вопросов, касающихся СССР. Например, Украинская ССР стала членом Комитета ООН по защите неотъемлемых прав палестинского народа и Специального комитета ООН против апартеида.

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Организация Объединённых Наций
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы оон сша ссср украина белоруссия иосиф сталин великобритания
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