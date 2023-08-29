Смерть экс-министра обороны РФ: как умер Павел Грачёв

3:04 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

23 сентября 2012 года неожиданно скончался Павел Грачёв, который признавался "лучшим министром обороны" России. Причины его смерти до сих пор остаются загадочными.

Фото: Openverse

Официальная версия связана с диагнозом, озвученным министерством обороны, который указывает на наличие редкого и опасного заболевания — острого менингоэнцефалита. В заявлении замглавного инфекциониста Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктора Малеева говорится, что данное заболевание может быть вызвано инфекцией, что, в свою очередь, может привести к болезни и быстрой смерти. Менингоэнцефалит представляет собой состояние, при котором одновременно происходит воспаление мозга и мозговых оболочек. Причиной этого заболевания могут быть различные вирусы и бактерии, и оно может прогрессировать очень быстро. Главная опасность заключается в поражении головного мозга.

Официальная версия описывает последние моменты жизни Грачёва так: бывший министр вернулся домой поздно вечером, почувствовал тошноту, сильную головную боль и потерял сознание. Скорая помощь, вызванная на место, зафиксировала резкий скачок давления до 220 и доставила Грачёва в военный госпиталь города Красногорска. Здесь он провёл 11 дней без сознания в реанимации, после чего скончался, сообщает "Русская семерка".

Однако есть другие версии событий. Первоначальные диагнозы были гораздо разнообразнее — от инсульта до отравления грибами. Именно эти версии озвучивались чиновниками Минобороны и медицинскими специалистами в СМИ. Существует также более радикальная гипотеза, согласно которой организм Грачёва отравился из-за сильной алкогольной интоксикации и не выдержал нагрузки. Известно, что Грачёв был склонен к чрезмерному употреблению алкоголя, поэтому данная версия имеет свои аргументы. Возникают сомнения относительно официального диагноза — редкая болезнь была названа в качестве причины смерти. В частности, Роспотребнадзор сообщает, что в первом полугодии 2018 года всего 549 человек заразились менингококковой инфекцией в России, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Основная часть заразившихся — дети до 14 лет.

Не обошлось также без теорий заговора. В 2012–2013 годах СМИ и блогеры активно обсуждали версию об убийстве Павла Грачёва из-за его намерения написать мемуары, которые могли бы стать неприятным сюрпризом для власти в целом и для отдельных представителей. Более того, он принимал участие в борьбе кланов и интригах в российской элите.

Министром Грачёв был с 1992 по 1996 годы.

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Павел Грачев. Удар властью