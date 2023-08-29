23 сентября 2012 года неожиданно скончался Павел Грачёв, который признавался "лучшим министром обороны" России. Причины его смерти до сих пор остаются загадочными.
Официальная версия связана с диагнозом, озвученным министерством обороны, который указывает на наличие редкого и опасного заболевания — острого менингоэнцефалита. В заявлении замглавного инфекциониста Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктора Малеева говорится, что данное заболевание может быть вызвано инфекцией, что, в свою очередь, может привести к болезни и быстрой смерти. Менингоэнцефалит представляет собой состояние, при котором одновременно происходит воспаление мозга и мозговых оболочек. Причиной этого заболевания могут быть различные вирусы и бактерии, и оно может прогрессировать очень быстро. Главная опасность заключается в поражении головного мозга.
Официальная версия описывает последние моменты жизни Грачёва так: бывший министр вернулся домой поздно вечером, почувствовал тошноту, сильную головную боль и потерял сознание. Скорая помощь, вызванная на место, зафиксировала резкий скачок давления до 220 и доставила Грачёва в военный госпиталь города Красногорска. Здесь он провёл 11 дней без сознания в реанимации, после чего скончался, сообщает "Русская семерка".
Однако есть другие версии событий. Первоначальные диагнозы были гораздо разнообразнее — от инсульта до отравления грибами. Именно эти версии озвучивались чиновниками Минобороны и медицинскими специалистами в СМИ. Существует также более радикальная гипотеза, согласно которой организм Грачёва отравился из-за сильной алкогольной интоксикации и не выдержал нагрузки. Известно, что Грачёв был склонен к чрезмерному употреблению алкоголя, поэтому данная версия имеет свои аргументы. Возникают сомнения относительно официального диагноза — редкая болезнь была названа в качестве причины смерти. В частности, Роспотребнадзор сообщает, что в первом полугодии 2018 года всего 549 человек заразились менингококковой инфекцией в России, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Основная часть заразившихся — дети до 14 лет.
Не обошлось также без теорий заговора. В 2012–2013 годах СМИ и блогеры активно обсуждали версию об убийстве Павла Грачёва из-за его намерения написать мемуары, которые могли бы стать неприятным сюрпризом для власти в целом и для отдельных представителей. Более того, он принимал участие в борьбе кланов и интригах в российской элите.
Министром Грачёв был с 1992 по 1996 годы.
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