Таиланд в составе России: хитрый план Николая II

3:08 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Историческое взаимодействие государств часто скрывает в себе увлекательные сюжеты о потенциальных союзах и неожиданных связях. Одна из таких историй — скрытая связь между Россией и Таиландом, двумя географически удаленными друг от друга странами, которые в свое время имели интригующие дипломатические перспективы, которые могли бы привести к совершенно иным геополитическим реалиям.

Фото: www.khaosodenglish. com/news/2017/09/08/photo-phriday-whole-lot-swallow/

Россия, Англия и битва за влияние

В XIX веке соперничество между Россией и Англией вышло за пределы Центральной Азии и распространилось на Дальний Восток. Хотя интенсивность соперничества была менее выражена в отношениях России с Таиландом по сравнению с такими регионами, как Туркестан, стоит изучить тонкие маневры и деликатное взаимодействие, имевшее место в ту эпоху.

Игра в мягкую силу

В 1880 году интерес Англии к Сиаму (сегодня это Таиланд) побудил Россию применить стратегию "мягкой силы". Этот дипломатический подход предполагал развитие культурных и образовательных обменов. Выдающиеся сиамские юноши из привилегированных слоев населения получали образование в Санкт-Петербурге, а российские военные корабли посещали сиамские порты с дружественными визитами. Согласно историческим свидетельствам, российские советники даже нашли свое место в сиамских вооружённых силах, влияя на дизайн военной формы и способствуя развитию сотрудничества.

Музыкальные связи и дипломатические жесты

Свидетельством глубины этого взаимодействия стало создание русским композитором Щуровским в 1888 году национального гимна Сиама. Подобные жесты ещё больше укрепили культурный мост между двумя народами. Важно отметить, что движущей силой этих дипломатических обменов была не только династия Романовых, но и король Сиама Рама V. Король выступал за дружественный союз между двумя странами, предвидя общее будущее.

Мечта Сиама об инклюзии

В 1897 года Сиам открыл консульство в Санкт-Петербурге, а Россия в ответ учредила свое консульство в столице Сиама. В этот период англо-российские отношения характеризовались напряженностью, а король Рама V проявил инициативу и обратился к Николаю II с тайным планом присоединения Сиама к Российской империи в качестве доминиона.

Хрупкая мечта

Несмотря на то что первые переговоры оказались успешными, мечта о присоединении Сиама к России со временем развеялась. Король Чулалонгкорн, сменивший на престоле Раму V, провёл переговоры с Николаем II в Санкт-Петербурге. Хотя подробности этих бесед остаются под покровом тайны, издание "Русская семерка" сообщает, что король Чулалонгкорн вернулся в Сиам с оговорками относительно этого плана, что в конечном итоге привело к отказу от него.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Почему Таиланд никогда не был колонией?