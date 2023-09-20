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Олег Логинов

"Дети должны играть": актуальные и сейчас педагогические приемы Екатерины II

2:36
Наследие » Россия

Императрица Екатерина II была не только политическим лидером, но и заботливой бабушкой. Лишённая права воспитывать собственного сына, она вложила всю душу в своего первого внука Александра, стремясь сделать из него идеального правителя. В своих методах воспитания Екатерина Великая использовала множество педагогических приемов, которые не утратили своей актуальности и в наши дни.

"Дети должны играть": актуальные и сейчас педагогические приемы Екатерины II
Фото: https://a-a-ah-ru.s3.amazonaws.com/

Взгляды императрицы Екатерины на образование

Свои мысли, идеи и опыт императрица даже зафиксировала в трактате "Наставление о воспитании…". В этом трактате она поделилась своими принципами воспитания детей, в основе которых лежало формирование здоровой личности. Екатерина II считала, что воспитание должно начинаться с самого раннего детства, а дети должны иметь возможность играть и наслаждаться свободой. В своих трудах она советовала воспитателям наблюдать за манерами и наклонностями детей, не вмешиваться в их досуг, не ругать их за шалости. Императрица считала, что со временем дети сами научатся отличать правильное поведение от неправильного.

Роль игры и общения

Игра считалась основным и самым необходимым упражнением для развития ребенка, и императрица требовала от воспитателей внимательно прислушиваться ко всем выражениям и речам детей. Взрослые должны были относиться к подопечным как к равным, поддерживая их способность рассуждать и анализировать. Обман и ложь, как сообщает "Русская семёрка" были под строгим запретом, даже шутки и сказки должны были тщательно проверяться на предмет дезинформации.

Воспитание позитивного поведения

Кроме того, императрица старалась оградить своих внуков от негативных примеров и неподобающего поведения. Грубость и скандалы были запрещены, а любое неодобрение поведения внуков должно было выражаться спокойно и ровно. При этом дети должны были публично хвалиться за свои заслуги и достижения.

Воспитание позитивной учебной среды

Когда воспитатели отказывали внукам в чем-то, у детей не было возможности повлиять на их решение криком или плачем. Акцент в воспитании делался на достижениях и успехах, а не на наказаниях за ошибки. Екатерина II твердо верила, что ребенок должен сам желать знаний и стремиться к ним, так как страх перед наказанием может привести только к отрицательным результатам.

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Екатерина II: политические игры, военные победы и личные драмы
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы дети россия
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