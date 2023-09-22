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Олег Логинов

"Магические свойства": на Руси не выбрасывали банный веник из-за риска колдовства

3:32
Наследие » Россия

Считалось, что веники для русской бани даруют человеку здоровье, но при этом способны нанести непоправимый вред. Чтобы избежать негативных последствий, древние русские люди соблюдали определённые правила при работе с вениками, прислушиваясь к народной мудрости о том, в какое время и в каком месте следует собирать ветки.

"Магические свойства": на Руси не выбрасывали банный веник из-за риска колдовства
Фото: saunaljux .ru

Магические свойства банных веников

В древности наши предки приписывали банным веникам магические свойства. По русским поверьям, с помощью веника можно было вылечить различные недуги. Липовый веник считался незаменимым для заживления ран и хронических простуд, а дубовый придавал силу и бодрость. Веники из рябины и тансика, как сообщает "Русская семёрка", использовались для бодрости и придания сил.

Самым эффективным и почитаемым на Руси был веник из крапивы. Считалось, что он снимает усталость, лечит кожные заболевания и даже возвращает мужскую силу. Однако ведьмы и колдуны также использовали веник в своем ремесле, наводя с его помощью проклятия на людей. Считалось, что если у ведьмы есть веник для бани, то она может навредить любому, кто хоть раз воспользовался им во время купания. Поэтому старые веники никогда не выбрасывали бездумно. Их часто сжигали прямо в банной печи, а не выносили на улицу.

Последствия сбора веников в неподходящее время

Однако можно навлечь на себя беду, если собирать веники не вовремя. Как отмечается в издании "Русский народный календарь: Обычаи, поверья и приметы на каждый день" Николая Белова, практика изготовления веников в России зародилась в день Аграфены Купалы (6 июля), который знаменовал начало купального сезона на водоемах. За днем Аграфены Купалы следует день Ивана Купалы (7 июля), и некоторые считали, что именно с этого праздника было принято начинать собирать веники.

Однако делать веники до этого времени категорически запрещалось, так как считалось, что они вызывают необратимые кожные заболевания. В день Аграфены Купалы заготавливали не только березовые, но и крапивные веники, которые использовались во время праздника даже для купания лежачих больных.

Значение места сбора веток для веников

Место, где были наломаны ветки, также играло важную роль в изготовлении банных веников. Согласно "Словарю мортальной лексики, фразеологии и символики русских говоров Прикамья" Ивана Подюкова, Стаса Хоробрых и Екатерины Сваловой, ломать ветки на кладбищах и вблизи них было запрещено. Это объяснялось тем, что, согласно поверьям, всё, что находится рядом с могилами, принадлежит усопшим, и покойные не потерпят посягательств на свою собственность.

В некоторых местах существовали суеверия, согласно которым запрещалось использовать берёзовые ветки, растущие слишком близко к другим деревьям. Считалось, что если вода с этих веток упадет на купающихся, то это негативно скажется на их здоровье. В некоторых регионах нашей страны берёзовые веники изготавливались из веток, растущих вблизи водоёмов. В любом случае березовые ветки собирали утром, но только после того, как испарится роса.

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БАННЫЕ ТАБУ - что нельзя делать в русской бане? Народные приметы и поверья о бане
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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