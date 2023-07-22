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Олег Логинов

История о Кексгольмском узнике, который заставил плакать Александра I

3:03
Наследие » Россия

Во время правления Екатерины II некий безымянный узник был помещен в политическую тюрьму в Кексгольме (ныне Приозёрск). Когда на престол взошел Павел I, он оставил положение заключенного без изменений. Только в 1803 году, когда тюрьму посетил новый император Александр I, почти ослепший узник был, наконец, освобожден.

История о Кексгольмском узнике, который заставил плакать Александра I
Фото: barjaktarevic.livejournal. com/2407191.html

Таинственный узник

После его освобождения местные жители стали называть таинственного старца Никифором Пантелеевичем. Пожизненное проживание в Кексгольме было обязательным условием получения свободы, и многим было интересно, кто же такой Никифор Пантелеевич на самом деле. Но этот человек никогда не раскрывал своей тайны. О ней не говорил и Александр I, с которым Никифор имел беседу с глазу на глаз в тюрьме.

Как сообщает издание "Русская семёрка", после беседы с НП император вышел из тюрьмы в слезах, обнимая узника. Видимо, то, что старик рассказал ему о его судьбе, глубоко тронуло императора. После этого Александр пообедал с таинственным узником и, отдав приказ о его освобождении, удалился. Все свидетели этого события могли только догадываться, кем был освобождённый человек. Однако и у современных историков до сих пор нет ответа, только предположения.

Три версии

По сей день неизвестно, был ли узник самозванцем или реальной исторической личностью. Согласно одной из самых распространенных теорий, он мог быть сыном Екатерины II и графа Никиты Ивановича Панина. Предположительно, у них были романтические отношения, но многие сомневаются в существовании ребенка. Например, старший научный сотрудник музея-крепости Корела А. П. Дмитриев называет таинственного узника самозванцем Иваном Пахариным.

По другой версии, Пахарин выдавал себя не за сына, а за жениха дочери Екатерины II. Однако о существовании внебрачных детей императрицы, кроме Алексея Боринского, сына её фаворита графа Григория Орлова, не известно. Третья версия определяет узника как Иоанна Антоновича, племянника Анны Иоанновны, свергнутой Елизаветой Петровной.

Царская кровь

Последняя версия кажется вполне логичной и правдоподобной. Действительно, Иоанн Антонович был коронован в возрасте двух месяцев, а после переворота его вместе с матерью заключили в Северную тюрьму. В шестнадцатилетнем возрасте Иоанна перевели в Шлюссельбургскую крепость. А с восшествием на престол Екатерины II — в Кексгольм. Сохранилось письмо императрицы к Понятовскому с намёком на царское происхождение безымянного узника. Более того, маловероятно, что Александр I был тронут историей о самозванце Иване Пахарине.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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